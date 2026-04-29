US500 hace la mayor corrección desde marzo

Los futuros del S&P 500 (US500) están experimentando un retroceso significativo tras la última reunión presidida por Jerome Powell, que entregó una “ducha fría” a los mercados en forma de un sesgo hawkish. Aunque Powell deja su cargo, el ala más restrictiva de la Fed (representada por Hammack, Kashkari y Logan, entre otros) dejó claro que la inflación, impulsada por shocks energéticos y el aumento de los precios del petróleo, sigue siendo un riesgo demasiado elevado como para considerar una flexibilización de la política.

Los inversores están preocupados por la división interna dentro del Comité, lo que sugiere que la era posterior a Powell podría traer un enfoque aún más restrictivo en las tasas de interés. Esta incertidumbre monetaria está impactando a los mercados en el peor momento posible, justo antes de la publicación de resultados clave de las Big Tech.

Sin embargo, vale la pena señalar que una fuente importante de ansiedad en Wall Street no son necesariamente los resultados en sí, sino el “impresionante” nivel de gasto de capital (Capex) en el desarrollo de IA. El mercado está monitoreando con preocupación los planes de inversión de las mayores empresas tecnológicas, temiendo por la rentabilidad de corto plazo ante el fuerte aumento del gasto.

Alphabet (Google):

Capex proyectado para 2026: $175–$185 mil millones, casi duplicando el ya elevado gasto de 2025 ($91.4 mil millones).

$175–$185 mil millones, casi duplicando el ya elevado gasto de 2025 ($91.4 mil millones). Reacción del mercado: Los inversores buscan desesperadamente señales de una revisión a la baja de estas previsiones debido a preocupaciones sobre su impacto en los márgenes.

Microsoft:

Capex estimado para el trimestre actual: $35.2 mil millones.

$35.2 mil millones. Señales de la dirección: Las declaraciones de que el gasto en la segunda mitad del año superará al de la primera han generado temores de un mayor “crecimiento” de estos desembolsos en los próximos años.

Las declaraciones de que el gasto en la segunda mitad del año superará al de la primera han generado temores de un mayor “crecimiento” de estos desembolsos en los próximos años. Problema clave: La falta de chips propios de IA implica que cada dólar invertido en infraestructura está presionado por los altos márgenes de proveedores clave como Nvidia.

Meta:

Capex planificado para 2026 (Mark Zuckerberg): $115–$135 mil millones, frente a menos de $70 mil millones en 2025.

$115–$135 mil millones, frente a menos de $70 mil millones en 2025. Gastos operativos totales: Podrían alcanzar una cifra de hasta $169 mil millones.

Resumen

El retroceso actual en el US500 es el resultado de un “doble golpe”. Por un lado, una Fed hawkish puede limitar las expectativas de capital más barato; por otro, las Big Tech están entrando en una fase de gasto sin precedentes que podría “quemar” efectivo más rápido de lo que la IA genera beneficios reales. Si los reportes de hoy confirman que la carrera tecnológica costará más de lo que incluso los escenarios más extremos sugerían, y si no vemos retornos significativos de estas inversiones, el nivel de soporte en 7,100 puntos del US500 podría ser seriamente puesto a prueba. Al mismo tiempo, recortar estos gastos podría ser percibido por los inversores como una señal de debilidad; por lo tanto, la única salida de esta situación es demostrar altos retornos y una base de usuarios en crecimiento.

El US500 está retrocediendo por segundo día consecutivo, lo que podría marcar su mayor corrección desde finales de marzo. La última vez que el índice registró dos días consecutivos de caídas fue durante ese período. El primer soporte importante se sitúa en 7,100, seguido de 7,000 en el nivel de retroceso de Fibonacci 23.6%. Fuente: xStation5