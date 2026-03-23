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09:56 · 23 de marzo de 2026

🌐VISIÓN SEMANAL DE MERCADOS (23.03.2026)

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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