Wall Street continúa recuperándose. Marvell se dispara un 14%: la compañía se unirá al S&P 500

Las acciones estadounidenses vuelven a estar en el radar de los inversores, con los futuros del S&P 500 avanzando cerca de un 1%. Al mismo tiempo, el US100 rebota casi un 2,3%, mientras las acciones tecnológicas lideran las ganancias de la jornada. Entre las compañías que están captando una atención especial se encuentra el diseñador de semiconductores Marvell Technology.

US500 (intervalo H1)

Observando el gráfico del US500, el precio ha ascendido hasta la zona correspondiente al retroceso de Fibonacci del 38,2% del reciente impulso bajista, y los compradores están intentando extender el avance. La siguiente área clave se encuentra alrededor de los 7.530 puntos, donde la EMA de 200 períodos coincide con la zona de retroceso de Fibonacci entre el 61,8% y el 71,6%. Si el índice encuentra resistencia en esa área, el escenario base seguiría siendo la reanudación de la tendencia bajista de medio plazo.

Fuente: xStation5

¿Por qué están subiendo las acciones de Marvell?

Las acciones de Marvell Technology (MRVL) comenzaron la semana con un fuerte repunte, avanzando alrededor de un 10% tras el anuncio sorpresa de que el fabricante de chips enfocado en inteligencia artificial (IA) se incorporará al índice S&P 500 a finales de este mes. La noticia fue publicada después del cierre del mercado del viernes y rápidamente impulsó el sentimiento positivo hacia la compañía.

Las últimas semanas han sido extremadamente volátiles para los accionistas de Marvell. La acción cotizaba cerca de los 205 USD a finales de mayo antes de dispararse por encima de los 320 USD la semana pasada. Posteriormente experimentó una fuerte corrección junto con la debilidad generalizada del sector tecnológico, cerrando la sesión del viernes alrededor de los 260 USD por acción. El rebote de este lunes está ayudando a recuperar parte de esas pérdidas.

Uno de los principales catalizadores detrás del reciente rally fue una declaración del CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien identificó a Marvell como un posible futuro integrante del exclusivo club de compañías con una capitalización bursátil de un billón de dólares. Aunque la empresa todavía está muy lejos de alcanzar esa valoración, sus acciones acumulan una subida superior al 200% en lo que va del año, reflejando el entusiasmo de los inversores por las compañías vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

Los analistas de Oppenheimer señalan que los recientes movimientos del mercado sirven como recordatorio de los riesgos asociados a una concentración excesiva en un único sector. Según la firma, el rápido cambio entre el sentimiento de "risk-on" y "risk-off" subraya la importancia de la diversificación, especialmente durante periodos de elevada volatilidad. A pesar de las fluctuaciones recientes, Marvell sigue siendo uno de los mayores beneficiarios del actual auge de la IA y de la infraestructura de centros de datos.

Fuente: xStation5