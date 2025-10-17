Zions Bancorp se recupera tras fuerte venta en bancos regionales de EE. UU. 📈

- Los analistas de Baird mejoran la calificación de Zions Bancorp a Outperform
- Los analistas de Baird mejoran la calificación de Zions Bancorp a Outperform
Ayer, una pérdida crediticia de $50 millones provocó una caída del 13 % en las acciones de Zions Bancorp, arrastrando al conjunto del sector bancario regional estadounidense. El detonante fue el temor de que múltiples quiebras recientes en EE. UU., como Tricolor y First Brands, tensionen las condiciones financieras de bancos con exposición a este tipo de riesgo.
Sin embargo, los analistas de Baird afirmaron que la pérdida reportada por Zions no es de carácter sistémico, sino un evento puntual. En la misma línea, los analistas de Raymond James coincidieron en que el riesgo parece contenido, aunque advirtieron que el nivel de préstamos en riesgo continúa aumentando.
Zions presentará sus resultados del tercer trimestre el lunes. En la jornada de hoy, la acción sube casi un 5 % en premarket.
Baird reiteró su recomendación de “Outperform” y estableció un precio objetivo de $65, lo que representa un potencial de alza cercano al 40 % respecto al precio actual.
