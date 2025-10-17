Leer más
10:19 · 17 de octubre de 2025

Zions Bancorp se recupera tras fuerte venta en bancos regionales de EE. UU. 📈

Conclusiones clave
Zions Bancorp
Acciones
ZION.US, Zions Bancorporation
-
-
Conclusiones clave
  • Los analistas de Baird mejoran la calificación de Zions Bancorp a Outperform
  • Los bancos regionales de EE. UU. repuntan en el premarket tras la ola de ventas provocada por el aumento de préstamos en riesgo

Ayer, una pérdida crediticia de $50 millones provocó una caída del 13 % en las acciones de Zions Bancorp, arrastrando al conjunto del sector bancario regional estadounidense. El detonante fue el temor de que múltiples quiebras recientes en EE. UU., como Tricolor y First Brands, tensionen las condiciones financieras de bancos con exposición a este tipo de riesgo.

Sin embargo, los analistas de Baird afirmaron que la pérdida reportada por Zions no es de carácter sistémico, sino un evento puntual. En la misma línea, los analistas de Raymond James coincidieron en que el riesgo parece contenido, aunque advirtieron que el nivel de préstamos en riesgo continúa aumentando.

Zions presentará sus resultados del tercer trimestre el lunes. En la jornada de hoy, la acción sube casi un 5 % en premarket.
Baird reiteró su recomendación de “Outperform” y estableció un precio objetivo de $65, lo que representa un potencial de alza cercano al 40 % respecto al precio actual.

Fuente: xStation5

________

🚀 ¿Te interesa operar con acciones de bancos estadounidenses o anticiparte a movimientos clave como el de Zions? Abre tu cuenta real en XTB y accede a herramientas de análisis, precios en tiempo real y más de 5.500 instrumentos globales.
👉 Abre la tuya hoy

17 de octubre de 2025, 13:39

El Nasdaq 100 intenta recuperarse 🌿 La caída golpea a las acciones de uranio.
17 de octubre de 2025, 09:30

La fiebre de la IA: ¿burbuja o continuará su ascenso?
17 de octubre de 2025, 08:35

El Dax 40 retrocede un 1,75%
17 de octubre de 2025, 05:05

Las acciones de Zions Bancorporation se hunden

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.