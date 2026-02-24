FAQ

ETF - ¿Cómo funcionan? Un fondo cotizado en bolsa (o Exchange-Traded Fund por sus siglas en ingés - ETF) es un tipo de instrumento de inversión que posee una cesta de activos, como acciones, bonos, materias primas, etc. y realiza un seguimiento del rendimiento de un índice o sector de mercado en particular. Los ETF se negocian en las bolsas de valores, al igual que las acciones.

¿Cómo puede un inversor principiante comprar ETF? Para comprar ETFs, debes abrir una cuenta de inversión a través de un bróker, realizar una investigación y seleccionar los ETF que se alineen con tus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Es mejor que los principiantes busquen formación y adquieran el conocimiento adecuado antes de comenzar a invertir.

¿Se puede perder dinero con los ETF? Es posible perder dinero en ETFs, como con cualquier inversión. El valor de un ETF puede disminuir, ya que el precio de las acciones que componen el ETF puede verse afectado por las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores.

¿Puedo invertir en ETF por mi cuenta? Sí, puedes invertir en ETF por su cuenta. Se negocian en las bolsas de valores, al igual que las acciones, y se pueden comprar y vender a través de una cuenta de inversión de un bróker.