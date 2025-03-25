En esta lección aprenderás:

¿Qué está detrás del concepto del análisis técnico?

¿Cómo analizar el mercado, centrándose principalmente en los gráficos?

¿Por qué la historia tiende a repetirse en los mercados financieros?

En términos generales, hay dos enfoques que los traders utilizan para determinar si un mercado irá hacia arriba o hacia abajo. Estos son conocidos como el análisis fundamental y el análisis técnico. Es un enfoque similar al que cuando se va a comprar un coche. Puede analizar su precio, pero por otro lado se puede ver su motor, chasis y muchos más.

Mientras que el análisis fundamental se centra en la información económica de una empresa, producto o moneda, el análisis técnico se centra en el gráfico para predecir los futuros movimientos de los precios.

Como uno de los métodos más populares utilizados en la actualidad por los traders para ayudar a identificar las oportunidades comerciales, hay tres principios del análisis técnico:

El mercado descuenta todo Los precios se mueven en tendencias La historia se repite

El mercado descuenta todo

El análisis técnico sólo tiene en cuenta el movimiento de precios, haciendo caso omiso de los factores fundamentales, ya que se supone todos estos factores que afectan el precio están considerados dentro de estos movimientos. Por lo tanto, todo lo que necesita ser examinado es el precio en sí.

Por supuesto, un acontecimiento inesperado - como un desastre natural o tensiones geopolíticas - puede afectar a un determinado mercado, pero un analista técnico no está interesado en la razón. Un analista técnico se centra en el propio gráfico y las formas, patrones y formaciones que se producen en el gráfico.

Los precios se mueven en tendencias

En el análisis técnico, los movimientos de precios tienden a seguir las tendencias. Esto significa que después de haberse establecido una tendencia, el futuro movimiento de precios es más probable que sea en la misma dirección. La mayoría de las estrategias de negociación técnica se basan en este concepto.

La historia se repite

La piedra angular del análisis técnico es la creencia de que la historia tiende a repetirse. Por ejemplo, si el EURUSD fue al alza antes de las reuniones de la Fed, un trader va a comprar el par antes de la próxima decisión de tasas de interés en los Estados Unidos. Como tal, los analistas técnicos utilizan los datos de precios históricos para ayudar a pronosticar dónde los precios son propensos a dirigirse. Aquí es donde los niveles de soporte y resistencia entran en juego.

Los gráficos tienden a crear formas que se han producido históricamente y el análisis de los patrones del pasado ayuda a los analistas técnicos a predecir futuros movimientos del mercado. Este principio se centra en la creencia de que el analista técnico está muy conectado a la probabilidad y el análisis de las formas históricas da la ventaja antes de abrir un trade. Estas formas se conocen como patrones de precios:

Predecir el futuro:

El análisis técnico es la práctica de la previsión de futuros movimientos de precios basadas en el examen de los movimientos de precios pasados. Los analistas técnicos creen que si el DAX fue en aumento recientemente, se puede ganar aún más en el futuro, ya que está en una tendencia al alza. Existen muchas técnicas diferentes para identificar tendencias, pero al igual que la predicción del tiempo, los resultados del análisis técnico no cubren todas las eventualidades posibles. En cambio, el análisis técnico puede ayudar a los inversores para anticipar lo que es probable que suceda con los precios en el futuro.