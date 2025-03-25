Análisis Técnico - Definiciones

- Gráfico de líneas - se utiliza para representar datos durante un período de tiempo determinado y conecta una serie de puntos de datos con una línea continua. Este es el tipo de gráfico más básico que muestra la acción histórica del precio de un activo y, por lo general, sólo usa precios de cierre.
- Gráfico de barras - a veces abreviado OHLC (apertura, máximo, mínimo, cierre): cada tick en el gráfico proporciona el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo y el último o "precio de cierre" para un período de tiempo determinado.
- Gráfico de velas - (también llamado gráfico de velas japonesas) es un estilo de gráfico financiero que se utiliza para describir los movimientos del precio de un activo determinado. Se originó con los comerciantes de arroz en Japón para rastrear los precios del mercado y el impulso diario, cientos de años antes de popularizarse en los Estados Unidos. Cada vela en el gráfico muestra la apertura, máxima, mínima y precio de cierre de un valor. El cuerpo de la vela se muestra como la diferencia entre el precio de apertura y cierre. Las mechas de las velas muestran la diferencia entre el máximo y el mínimo y la apertura y el cierre.
- Soportes/Resistencias - los niveles establecidos en áreas donde el precio probablemente tendrá problemas para continuar la tendencia actual, se detendrá o se recuperará. Esto se debe a que los compradores (soporte) o los vendedores (resistencia) se acumulan a un nivel de precio determinado. Los apoyos se establecen por debajo del precio y detienen las caídas, mientras que la resistencia se establece por encima del precio y detiene la apreciación del activo.
- Tendencia - la dirección general de un mercado o el precio de un activo. Las tendencias pueden ser al alza (alcistas) que están marcadas por puntos de datos ascendentes, a la baja (bajistas) que están marcadas por puntos de datos a la baja o laterales (planas) que ocurren cuando las fuerzas de la oferta y la demanda son casi iguales. No existe un cronograma específico para que una dirección se considere una tendencia, pero en general, cuanto más se mantiene la dirección, más consolidada se vuelve la tendencia.
- Período temporal, TF - unidad de tiempo en la que se mide el precio. Para diferentes tipos de gráficos, se miden diferentes valores de precios. En el caso de las velas japonesas, tenemos en cuenta la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre en un período de tiempo determinado, p. Ej. 1 hora. Los intervalos de tiempo más populares son M1 (1 minuto), M5 (5 minutos), M15, M30, H1 (1 hora), H4, D1 (día) y W1 (semana). En ocasiones también podemos encontrarnos con otros intervalos de tiempo menos habituales, como las 6H (seis horas) o las 12H (doce horas).
- Patrones de precio - son formaciones que aparecen en los gráficos de instrumentos financieros que han demostrado tener un cierto grado de valor predictivo. La forma más básica de patrón gráfico es una línea de tendencia. Otros patrones gráficos más populares incluyen formaciones de hombro cabeza hombro, bandera, doble techo, banderines y cuñas y son utilizados por muchos traders debido a su patrón y precisión fácilmente reconocibles.
- Patrones de velas - es un movimiento en los precios que se muestra gráficamente en un gráfico de velas que a veces puede predecir un movimiento de mercado en particular. Podemos distinguir entre formaciones alcistas (es decir, martillo, estrella matutina, envolvente alcista), bajista (es decir, estrella vespertina, hombre colgado, envolvente bajista). Los patrones alcistas indican que el precio puede subir en un futuro cercano, mientras que los patrones bajistas advierten de posibles caídas de precios. Ningún patrón funciona todo el tiempo, ya que los patrones de velas representan tendencias en el movimiento del precio, no garantías.
- Indicadores y Osciladores - El indicador es un cálculo matemático basado en el precio o el volumen de un activo determinado y se utiliza para predecir los movimientos de precios en el futuro, por ejemplo, la media móvil (MA) o ADX. Los osciladores son los indicadores técnicos que operan trazando la salida de un indicador de tendencia entre dos valores extremos y se utilizan para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los osciladores más populares son el indicador de convergencia-divergencia de media móvil (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI).
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