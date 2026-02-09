Las divisas pueden ser utilizadas no solo por traders sino también por inversionistas. ¿Cómo usarlas durante una inversión y es posible hacerlo?

En este artículo aprenderás:

Fundamentos del mercado de divisas

Oportunidades de inversión en divisas y casos de uso

Análisis y el rol de las expectativas

Imagina un mercado bullicioso que nunca duerme, donde traders de todo el mundo compran y venden constantemente. No es un mercado ordinario; este es el mercado de divisas, mejor conocido como forex. El mercado de divisas es el más grande del mundo, pero vale la pena señalar que está dominado por especuladores que operan billones de dólares cada día, en todo el mundo. Pero las divisas no se tratan solo de trading. ¿Cómo pueden utilizarse en las inversiones?

La fortaleza de cada divisa siempre se expresa en otra divisa, y la relación entre ellas cambia constantemente. Los inversionistas deben estar conscientes de los riesgos cambiarios involucrados al invertir en divisas extranjeras y el potencial de "cobertura" que el mercado forex crea. Las divisas no se tratan solo de comprar billetes en la casa de cambio. Comprenderlas en profundidad y adquirir conocimiento relacionado con el análisis de datos y situaciones económicas puede ser una parte importante de una estrategia de inversión más amplia.

Fundamentos de la inversión en divisas

Para los inversores, las divisas no son una alternativa a los mercados financieros tradicionales, son un activo complementario. Todos los activos están denominados en alguna moneda (principalmente dólares estadounidenses), lo que hace que entender las divisas sea esencial para cualquier cartera internacional. Invertir en divisas implica comprar y vender monedas para aprovechar fluctuaciones en su valor, pero también gestionar el riesgo cambiario inherente a toda inversión global.

El mercado forex es único: no está centralizado en una bolsa física como Nueva York o Londres. Opera 24 horas al día, 5 días a la semana, en centros financieros de todo el mundo (Londres, Nueva York, Tokio, Sídney). Esta operación continua 24/5 ofrece liquidez enorme y oportunidades ininterrumpidas tanto para inversores institucionales como individuales. Las plataformas digitales han democratizado el acceso, permitiendo que cualquier inversor opere divisas desde su computador o móvil.

¿Cómo funcionan los pares de divisas?

El mercado forex opera con pares de divisas. Piénsalo como un balancín: cuando una divisa sube, la otra baja. Cada par tiene:

Divisa base (primera): Siempre igual a 1

Siempre igual a 1 Divisa cotizada (segunda): Su valor varía según el tipo de cambio

Ejemplo con EUR/USD:

Si EUR/USD = 1.10 → 1 euro vale 1.10 dólares

Si EUR/USD sube a 1.15 → El euro se fortaleció (ahora vale más dólares)

Si EUR/USD baja a 1.05 → El euro se debilitó (vale menos dólares)

Los pares principales como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY representan la mayor parte del volumen del mercado global.

Importante: Cada par refleja solo la relación entre dos divisas específicas. Por eso es posible (aunque raro) ver el índice del dólar estadounidense fortalecerse mientras EUR/USD también sube, si el euro se fortalece aún más rápido que otras divisas frente al dólar.

¿Qué mueve los tipos de cambio (divisas mundiales)?

Los tipos de cambio no se mueven al azar. Dos grandes categorías de factores determinan la fortaleza de cada divisa:

Fundamentos económicos: Política monetaria, crecimiento económico, inflación, datos macroeconómicos

Política monetaria, crecimiento económico, inflación, datos macroeconómicos Factores psicológicos: Percepción de riesgo global, sentimiento del mercado, tensiones geopolíticas

Cuando la economía de un país crece rápidamente, su divisa tiende a fortalecerse (apreciación). Cuando entra en crisis, la divisa se debilita (depreciación). Por eso los inversores siguen de cerca las publicaciones macroeconómicas: cada dato puede mover el mercado en segundos.

6 factores clave que afectan las divisas

Inflación: Menor inflación fortalece el poder de compra a largo plazo. Sin embargo, inflación muy baja puede debilitar la divisa a corto plazo si reduce expectativas de tasas de interés. Política monetaria: Tasas de interés altas atraen capital extranjero y fortalecen la divisa. Tasas bajas tienen el efecto contrario. Deuda pública: Mayor deuda gubernamental debilita la confianza en la divisa y presiona su valor a la baja. Estabilidad política: Incertidumbre política (elecciones disputadas, cambios de gobierno, protestas) genera depreciación. Estabilidad fomenta confianza. Balanza de pagos: Déficit en cuenta corriente (importas más de lo que exportas) debilita la divisa local por mayor demanda de divisas extranjeras. Crecimiento económico: PIB alto, bajo desempleo y consumo fuerte impulsan la divisa. Recesión la debilita.

Indicadores económicos y su impacto en Forex

Los indicadores económicos actúan como un barómetro, midiendo el clima económico de un país. Por ejemplo, un PIB alto indica una economía robusta, lo que puede fortalecer una divisa. Por otro lado, la alta inflación puede debilitar el poder adquisitivo de una divisa y causar volatilidad en los tipos de cambio. Estos indicadores proporcionan una instantánea de la salud económica de un país, ayudando a los traders a anticipar movimientos del mercado y tomar decisiones de inversión informadas.

Estabilidad política y fortaleza de la divisa

Imagina un bote en un mar tormentoso, sacudido por olas y azotado por vientos. Esto es lo que un clima político inestable puede hacerle al valor de una divisa. Por otro lado, la estabilidad política puede calmar las aguas, fomentando la confianza de los inversionistas y fortaleciendo la divisa de una nación. Es un testimonio del hecho de que en el mundo del trading forex, no todo cambio está impulsado por números.

Oportunidades de inversión en divisas y casos de uso

Muy parecido a un marinero experimentado que interpreta los vientos, un trader forex exitoso depende de estrategias eficientes para navegar por las corrientes del mercado. Dos de los enfoques más populares son el análisis fundamental, que se enfoca en indicadores económicos, y el análisis técnico, que utiliza herramientas de gráficos para predecir movimientos de precios. Combinar estos dos enfoques puede dar a los traders una visión holística del mercado, guiándolos hacia decisiones de trading informadas.

Inversión en divisas ¿Cómo funcionan?

Los inversionistas que compran acciones denominadas en otra divisa distinta a la divisa que se utiliza para comprar acciones o ETFs, están asumiendo el llamado "riesgo cambiario" o simplemente "riesgo fx".

Generalmente, para invertir en divisas, necesitas cambiar la divisa en una oficina física o en línea, pero el mercado también ofrece otras formas menos obvias de obtener exposición a una divisa. Por supuesto, el objetivo de invertir en divisas no es obtener un retorno enorme sino diversificar el capital o tener una pequeña ganancia adicional de los cambios fx. Como cualquier otra inversión, también conlleva algún riesgo.

Una forma es comprar activos, como acciones o ETFs, denominados en una divisa diferente a la divisa con la que se están comprando. Por supuesto, generalmente la volatilidad del tipo de cambio fx es muy pequeña en comparación con los cambios de valuación de acciones o ETFs. Como resultado, la influencia en los resultados finales de inversión no es muy alta, pero definitivamente vale la pena vigilarla.

En tal situación, por ejemplo, un inversionista que usa euros para comprar acciones denominadas en dólares estadounidenses, registrará una ganancia adicional si el USD se fortalece frente al EUR. Si el USD se debilita frente al EUR, tal inversionista sufrirá una pérdida adicional debido a ello.

Primer Ejemplo

Un inversionista compró 100 acciones de Tesla a $100 por acción, usando la divisa EUR para realizar la compra. Cuando hizo la compra, el tipo de cambio EURUSD era 1. Cuando vendió, obtuvo una ganancia vendiendo sus acciones a un precio de $120, y lo realizó en un momento en que el tipo de cambio EURUSD había subido a 1.10.

En tal situación, vemos que desde que hizo la inversión, el euro se ha fortalecido frente al dólar en aproximadamente 10%. Tal inversionista obtendrá una ganancia de aproximadamente 20% por la diferencia en el precio de la acción al momento de comprar y al momento de vender, pero una pérdida adicional de aproximadamente 10% por el cambio en el tipo de cambio.

Segundo Ejemplo

Un inversionista compró 100 acciones de Tesla a $100 por acción, usando la divisa EUR para hacer esta inversión. Cuando invirtió dinero, el tipo de cambio EURUSD era 1.0. Cuando vendió, tuvo una pérdida vendiendo acciones a un precio de $90, y lo realizó en un momento en que el tipo de cambio EURUSD había caído a 0.9.

En tal situación, vemos que desde que hizo la inversión, el euro se ha debilitado frente al dólar en aproximadamente 10%. Tal inversionista tendrá una pérdida de aproximadamente 10% por la diferencia en el precio de la acción al momento de comprar y al momento de vender, pero una ganancia adicional de aproximadamente 10% por el cambio en el tipo de cambio fx. Finalmente, el resultado será cercano a cero.

Tercer Ejemplo

Un inversionista compró 100 acciones de Tesla a $100 por acción, usando la divisa EUR para realizar la compra. Cuando hizo la compra, el tipo de cambio EURUSD era 1. Cuando vendió, tuvo una pérdida vendiendo sus acciones a un precio de $90, pero lo hizo en un momento en que el tipo de cambio EURUSD había subido a 1.10.

En tal situación, vemos que desde que hizo la inversión, el euro se ha fortalecido frente al dólar en aproximadamente 10%. Tal inversionista tendrá un resultado "doble negativo" en su inversión. La pérdida del 10% por la diferencia en el precio de la acción al momento de comprar y al momento de vender, y una pérdida adicional de aproximadamente 10% por el cambio en el tipo de cambio.

Para resumir, el riesgo cambiario siempre tiene dos lados. Puede traer a un inversionista ganancia adicional si espera que su divisa se debilite frente a aquella en la que compró la acción o ETF (y si realmente sucede). Por otro lado, puede traer una pérdida si tal escenario no se materializa y la divisa de la cuenta se fortalece vs la divisa en la que las acciones están denominadas. Sin embargo, es una forma de obtener exposición adicional al mercado de divisas.

Análisis y el rol de las expectativas

Los precios de las divisas son moldeados por los mercados. A veces hay las llamadas "intervenciones" de divisas por bancos centrales, pero incluso estas finalmente se encuentran con una reacción del mercado. El sentimiento es un factor poderoso que afecta las divisas, a veces de forma aislada de los fundamentos. Sin embargo, como regla general, hay factores que afectan los precios de las divisas positiva o negativamente. A continuación, listaremos algunos de los básicos. La reacción de una divisa a los datos publicados depende en gran medida de cómo una lectura dada se compara con las expectativas del mercado. Por lo tanto, datos fuertes no siempre significan un fortalecimiento de la divisa, y datos débiles pueden ser percibidos positivamente por el mercado si logran sorprender positivamente a los pronósticos.

El análisis fundamental es como una brújula, señalando a los traders en la dirección de las tendencias económicas. Al enfocarse en indicadores económicos como PIB, tasas de inflación y datos de empleo, los inversionistas pueden obtener una comprensión más profunda de la salud económica de un país. Esto, posteriormente, puede ofrecer perspectivas útiles sobre el valor potencial de la divisa de un país, ayudando a los traders a guiar sus inversiones hacia la rentabilidad.

Hay tres tipos principales de indicadores económicos:

Indicadores Adelantados

Indicadores Coincidentes

Indicadores Rezagados

Sin embargo, los indicadores adelantados reúnen mayor atención ya que a menudo se usan para hacer predicciones. Entre los indicadores adelantados podemos encontrar, entre otros, índices de gerentes de compras (PMI), índices ISM, ventas de viviendas, permisos de construcción, reclamos semanales de desempleo, precios de acciones y expectativas del consumidor (por ejemplo, índice de sentimientos de la Universidad de Michigan).

Política monetaria

La política monetaria es una política de la autoridad monetaria de un país (típicamente el banco central) que decide sobre los costos de pedir prestado dinero y regula la base monetaria (es decir, la cantidad de dinero en circulación). En muchos países, la política monetaria está separada de la política fiscal ya que aumenta la credibilidad y estabilidad de una divisa. Los bancos centrales tienen tres instrumentos convencionales principales: operaciones de mercado abierto, tasa de descuento y requisitos de reserva. Sin embargo, también tienen algunos instrumentos no convencionales, como la flexibilización cuantitativa (QE). Las decisiones de la autoridad monetaria tienen un impacto real en la economía, por lo tanto, son ampliamente observadas por los participantes del mercado.

Política dovish (expansiva) - tasas de interés bajas, generalmente debilitan la fortaleza de la divisa:

Menor tasa libre de riesgo

Puede conducir a inflación y creación de empleo

El objetivo es apoyar la demanda en la economía

Generalmente conduce a depreciación de la divisa

Política hawkish (contractiva) - tasas de interés altas, generalmente apoyan la fortaleza de la divisa:

Tasas de interés altas

Mayor tasa libre de riesgo

Puede conducir a desinflación y mayores tasas de desempleo

El objetivo es reducir la demanda en la economía

Generalmente conduce a apreciación de la divisa

Política fiscal

Una política fiscal es responsable de redistribuir recursos en la economía de manera que asegure las funciones deseadas del estado, redirija la riqueza en línea con los objetivos de política social y administre los activos del estado (y deuda). Como los gastos del estado pueden variar dependiendo de las políticas empleadas y los ingresos varían dependiendo de los niveles de impuestos y condiciones económicas, el presupuesto registra diferentes niveles de déficits o (en un caso mucho más raro) superávit. El cambio del balance presupuestario hace (a veces inadvertidamente) que la política fiscal sea expansiva o contractiva.

Expansiva - impuestos más bajos, deuda gubernamental creciente, mayores déficits presupuestarios y gasto (generalmente significa depreciación de la divisa)

- impuestos más bajos, deuda gubernamental creciente, mayores déficits presupuestarios y gasto (generalmente significa depreciación de la divisa) Contractiva - impuestos más altos, menor nivel de deuda gubernamental, menor gasto gubernamental (generalmente para apoyar la fortaleza de la divisa)

El análisis técnico puede ser como un telescopio, ayudando a los traders a detectar tendencias potenciales en el horizonte. Al usar herramientas de gráficos e indicadores, los traders pueden identificar patrones en los movimientos de precios, prediciendo puntos potenciales de entrada y salida para sus operaciones. Por lo tanto, el análisis técnico actúa como una herramienta de navegación, ayudando a los traders a trazar su curso a través del mercado forex.

El rol de las expectativas

Las expectativas juegan un papel clave para los mercados financieros. Las expectativas del mercado pueden estar a menudo incluidas en los precios actuales. Sin embargo, resultados inesperados pueden provocar volatilidad adicional en activos o inversiones vinculadas a una publicación determinada. Debido a esto, los inversionistas a menudo vigilan todas las noticias, publicaciones y lecturas relacionadas con sus inversiones.

Además, si una publicación es más fuerte que la impresión anterior, pero aún es más débil que las expectativas del mercado, puede afectar a los mercados negativamente. En la mayoría de los casos, la situación inversa tendría un efecto inverso. En los mercados que son eficientes, solo la nueva información (aún no descontada por los precios) podría afectar los precios. Sin embargo, es importante saber que las reacciones del mercado también están impulsadas por la psicología, lo que hace que algunas reacciones sean casi impredecibles.

Ejemplo: Alemania - PMI Industrial, Junio 2023

Previo: 43.2

Pronóstico: 43.5

Real: 41

EURUSD se debilitó y vio cierta reacción de pánico después de lecturas PMI mucho más débiles de lo esperado y "recesionarias" de Alemania, que llegaron el 23 de junio de 2023.

Ejemplo: EE.UU. - PIB Q2 2023 (revisión)

Previo: 1.3%

Pronóstico: 1.4%

Real: 2%

Aquí, puedes ver que datos inesperados también podrían impactar los mercados de valores. En este caso, los datos de PIB de Servicios de EE.UU. mejores de lo esperado empujaron al USDIDX (futuros sobre el índice del dólar estadounidense) al alza.

Los indicadores económicos como PIB, inflación y tasas de desempleo sirven como faros guía, proporcionando información sobre la salud económica de un país. Pero no todo se trata de números. La fortaleza de una divisa también puede verse influenciada por la estabilidad política, reflejando la confianza de los inversionistas en la gobernanza y perspectiva económica de un país.