Trading en Gas Natural: ¿Cómo invertir en Gas Natural?

Tiempo de lectura: 17 minute(s)

Inversión en gas natural, o combustibles fósiles. Analizamos el creciente interés en el mercado del gas natural. XTB ofrece exclusivamente derivados (CFD), el siguiente artículo puede no ser aplicable a la negociación de derivados. La negociación de CFD implica una cantidad significativa de riesgo.

Si quiere saber más sobre la historia del Gas Natural , visite este artículo

El gas natural, por sus cualidades energéticas y su ventaja ecológica "verde" frente a otros combustibles fósiles, se considera una fuente de energía intermedia entre los "combustibles sucios" que dejan huella de carbono y el futuro energético avanzado de la Tierra. La transición energética podría llevar décadas o varias décadas dependiendo del país. Mientras tanto, la demanda de energía crece constantemente tanto en la industria como en los hogares, resultando en fluctuaciones dinámicas del suministro del gas y su valor.

El 2022 fue uno de los mejores periodos para los inversores al alza del gas natural porque la guerra de Rusia con Ucrania cambió la “cadena de suministro de energía” de Europa. Al final, el invierno no fue tan malo y Europa sobrevivió a la crisis bien, con niveles de almacenamiento mayores de lo esperado. Pero los siguientes inviernos se aproximan y el gas natural todavía tiene una naturaleza cíclica. La situación actual, tras la gran caída de los precios en 2023, podría indicar que el mercado del gas será incluso más dinámico e interesante para los inversores. La crisis energética ha mostrado el potencial de importantes materias primas energéticas cruciales, como el NATGAS.

La política energética de cada país varía según el nivel de la economía desarrollada y los recursos naturales disponibles. Sin embargo, podemos reconocer que la humanidad se encuentra en una transición energética hacia fuentes de energía verde que cuenta con el apoyo de instituciones poderosas.

Este artículo es una descripción general rápida de los conceptos básicos de la negociación de gas y, después de leerlo, sabrá más sobre la inversión en gas natural y las empresas de este sector bien desarrollado y con visión de futuro.

Beneficios y uso del gas natural

El gas natural se utiliza para producir combustibles a escala industrial y privada. También es un ingrediente necesario en la producción de detergentes, fibras sintéticas, pinturas, plásticos y caucho sintético.

El gas natural también es un combustible conveniente para equipos de energía estacionarios como calderas, turbinas, secadores, hornos de calefacción industrial y cocinas domésticas. No hay sustituto para el gas natural en la fabricación de bombillas o turbinas de gas.

La principal aplicación del gas natural es, por supuesto, la calefacción de los hogares, es decir, la cómoda automatización y regulación del proceso de combustión hace que cada vez más hogares utilicen instalaciones de gas. El gas en los hogares también es necesario para calentar agua y preparar comidas.

El gas también se utiliza de forma masiva en la cría de animales, el secado de cereales, semillas y la producción de forrajes o alimentos para animales. En la industria también se utiliza para calentar espacios de producción y oficinas, para calentar naves y en procesos tecnológicos.

Debido a su precio relativamente bajo en comparación con el petróleo, el gas natural se utiliza a gran escala como combustible tanto para automóviles como para camiones. La temperatura de combustión uniforme, el poder calorífico, la automatización de los procesos de combustión, la facilidad de regulación y la ausencia de problemas con la eliminación de desechos son ventajas poderosas de todos los sistemas a gas.

Todos estos son aspectos importantes para los inversores que invierten en gas porque comprender cómo funciona la industria es una parte muy importante de cada proceso de toma de decisiones.

¿Cómo comprar gas natural?

Usted tiene la opción y puede invertir en gas natural o comerciar con gas natural. Hay varias diferencias entre estos métodos. Por supuesto, puedes usar ambos al mismo tiempo.

Inversión

Invertir en gas natural es posible mediante la compra de ETFs o acciones de empresas del sector gasista. Las acciones de gas natural como Gazprom (OGZD.UK) o Royal Dutch Shell (RDSA.UK) son bien conocidas por pagar dividendos regulares.

Las acciones de gas natural como Shell o BP (BP.UK) aún brindan buenas oportunidades y perspectivas para los inversores que evitan el alto riesgo y la alta volatilidad en el mercado. Al mismo tiempo, los precios de estas empresas siguen siendo más bajos que los precios antes de la caída de las acciones de Covid-19.

Negociación

La negociación de gas natural es especulativa y aquí solo los movimientos del precio del gas son importantes.

El tipo CFD de inversión en gas es un contrato financiero que usted negocia para ganar la diferencia de precio entre sus posiciones abiertas y cerradas, sin entrega física de gas natural. También es una buena opción para los inversores a los que les gustan las empresas de alto riesgo y la negociación dinámica.

Puedes operar con gas natural abriendo posiciones en NATGAS CFD (contrato por diferencia) y utilizando apalancamiento financiero. Gracias al apalancamiento, NATGAS requiere solo un cierto porcentaje de la posición total. Por ejemplo, el uso de un apalancamiento de 1:10 le brinda la oportunidad de abrir un contrato de 10.000 USD utilizando sólo un margen de 1.000 USD. Debe tener en cuenta que con el apalancamiento sus ganancias y sus pérdidas se multiplicarán. Gracias a la negociación con CFD, los inversores intradiarios pueden ganar dinero incluso cuando el precio de NATGAS cae, abriendo posiciones cortas. Este tipo de especulación puede ser especialmente peligroso y volátil debido a la acción del precio de NATGAS. La negociación de CFD NATGAS brinda a los operadores la oportunidad de maximizar sus beneficios más rápido, incluso cuando la acción del precio no es muy grande, pero la pérdida también puede ser mucho mayor debido al uso del apalancamiento.

Nuestro instrumento de precio NATGAS se basa en contratos de las cotizaciones de gas natural de Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub.

Negociar gas natural online

No hay forma de simplemente comprar un suministro físico de gas. Especialmente la negociación de gas natural físico es complicada y no es similar a los metales preciosos como el oro o la plata. El almacenamiento de gas natural también es un gran desafío adicional para los inversores.

Por lo tanto, para ganar dinero con el movimiento del mercado del combustible azul, la solución más óptima para inversores individuales e instituciones es la negociación de gas en línea.

la negociación en línea también es el más fácil, tiene las condiciones de cargos más favorables y le permite personalizar su estrategia de inversión personal eligiendo CFD sobre gas natural, acciones de acciones de gas natural o ETF.

la negociación de gas natural en línea le brinda exposición a un mercado extremadamente volátil y popular con excelentes perspectivas sin salir de su hogar.

Negociar de CFD de gas natural

En primer lugar, la negociación de NATGAS CFD brinda a los operadores la oportunidad de abrir posiciones cortas y largas. Las posiciones cortas brindan a los inversores la oportunidad de obtener beneficios incluso cuando los precios de NATGAS están cayendo.

Al operar con gas, puede utilizar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante los movimientos muy rápidos del precio del gas. El apalancamiento financiero es arriesgado pero puede multiplicar los beneficios de un inversor intradiario.

El único coste que paga en este caso es el diferencial (diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID) y los puntos swap. El margen es muy pequeño y cuesta centavos según el tamaño de una posición, los puntos de swap son los costes en los que incurre el corredor para financiar posiciones apalancadas; los swaps se acumulan diariamente al rendimiento de la posición NATGAS abierta.

Acciones y ETF sobre gas natural

Acciones

Hay muchas maneras de diversificar el riesgo de su cartera de activos de acciones de gas. Uno de ellos es, sin duda, la compra de acciones de grandes empresas rusas y estadounidenses que operan en el mercado del gas natural. Las existencias de gas natural a largo plazo son, en general, menos volátiles que los precios al contado del gas natural. Por supuesto, las acciones de gas más pequeñas son más volátiles y riesgosas, pero tienen un mayor potencial debido a una capitalización de mercado relativamente menor y buenas perspectivas. Por supuesto, si están bien administrados y son rentables, recomendamos a todos los inversores que estén interesados ​​en invertir en gas natural que hagan un análisis de cada empresa.

Puede invertir en gas natural comprando acciones de empresas del sector de la energía del gas como Exxon Mobil Corporation (XOM.US), Royal Dutch Shell (RDSA.UK), y muchas más

Cheniere (LNG.US) es la mayor empresa de US LNG de exportaciones, el mayor proveedor de LNG a Europa, y el segundo mayor operador LNG del mundo. En 2022 sus acciones fueron de las mayores beneficiarias del rally de precios del gas. La demanda de gas de Europa era mayor debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, y los problemas en las tuberías del Nord Stream. La empresa está creciendo y acogiendo algunas iniciativas innovadoras para acoger oportunidades “eco” en su negocio. A pesar de la caída del precio del gas en 2023 (casi un 90% para Henry Hub), las acciones de Cheniere están solo un 10% por debajo de su nivel ATH. Puede ser una señal de que el negocio de la empresa es relativamente resistente. Si el precio del gas y la demanda crecen de nuevo, Cheniere probablemente subirá también, pero la empresa está funcionando en base a una deuda relativamente alta, lo que podría ser arriesgado para sus negocios.

En 2022 la empresa empezó un programa de recompra por valor de 1,4 bln USD, y tiene 1,4 bln USD de ingresos netos. En 2022 el número total de mercancía de la empresa era de 2650 - a 39 países diferentes, con 638 fletes exportados a Europa. El volumen LNG enviado a Europa fue un 74% mayor y/y. Alrededor del 10% de las importaciones de gas natural de Europa en 2022 se produjeron en instalaciones de empresas en Sabine Pass y Corpus Christi (alrededor del 72% de lo producido por Cheniere)

Exxon Mobil Corporation (XOM.US) es una corporación multinacional estadounidense de petróleo y gas con sede en Irving, Texas. Es el mayor descendiente directo de la fortuna de John D. Rockefeller y Standard Oil.

ExxonMobil, una de las compañías más grandes del mundo por ingresos, osciló entre la primera y la sexta compañía más grande que cotiza en bolsa por capitalización de mercado entre 1996 y 2017. La compañía ocupó el tercer lugar en el mundo en la lista Forbes Global 2000 en 2016. ExxonMobil también fue la décima compañía más rentable en Fortune 500 en 2017. A partir de 2018, la compañía ocupó el segundo lugar en la lista Fortune 500 de las corporaciones más grandes de EE. UU. por ingresos totales. Más de la mitad de las acciones de la empresa están en manos de instituciones. Los accionistas incluyen gigantes como The Vanguard Group y BlackRock.

ExxonMobil es una de las compañías de energía más grandes del mundo y tiene influencia sobre la política exterior estadounidense y su impacto en el futuro de la nación.

Royal Dutch Shell (RDSA.UK) es una multinacional angloholandesa de petróleo y gas con sede en La Haya, Países Bajos, y la quinta empresa más grande del mundo por ingresos en 2020. Shell es la empresa más grande con sede en Europa y la empresa más grande no con sede en China o Estados Unidos. La clasificación Forbes Global 2000 de 2020 clasificó a Shell como la 21.ª empresa pública más grande del mundo. En 2013, Shell ocupó el primer lugar en la lista Fortune Global 500 de las empresas más grandes del mundo y en ese año sus ingresos fueron equivalentes al 84 % del PIB de los Países Bajos.

Desde entonces, Shell ha descendido entre las empresas más grandes del Global 500, pero sigue siendo la corporación energética no estatal más grande del mundo.

Al igual que Gazprom y Rosneft, Shell opera en todas las áreas de la industria del gas, incluidas la exploración y producción, el refinado, el transporte, la distribución y la comercialización, la petroquímica y la generación de energía. Shell también participa en energías renovables, incluidos los biocombustibles y el hidrógeno.

Shell opera en más de 70 países y tiene aproximadamente 44.000 gasolineras en todo el mundo. Al 31 de diciembre de 2019. La empresa tiene subsidiarias en EE. UU. y también es un gran accionista en otras empresas de energía; incluso en los países en desarrollo.

También merecen la atención de los inversores otras grandes empresas de gas natural como Chevron (CVX.US), Hess Corporation (HES.US), Contango Oil & Gas Co. (MCF.US), NiSource (NI.US), Oneok Corp (OKE.US), Pembina Pipeline (PBA.US), UGI Corporation (UGI.US), BP (BP.UK), Tatneft (ATAD.UK), Total Energies (TTE.FR), Gaztransport ET Technigaz SA (RTT.FR), Rubis (RUI.FR), Avance Gas Holding (AGAS.NO), Naturgy Energy Group SA (GAS.ES), Enagás (ENG.ES), Italgas (IG.IT), PGNiG (PGN.PL), Grupa Lotos (LTS. ES)

ETF’s

La inversión en gas natural mediante la compra de instrumentos de fondos negociados en bolsa (ETF) es una opción más diversificada que una posición en una única sociedad anónima de gas. Invertir en ETF de gas también le brinda una exposición más amplia al mercado.

Este tipo de inversión es más equilibrada y también ofrece la oportunidad de recibir dividendos de ETFs distribuidos como iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) o compra acumulando ETFs como iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK). Estos instrumentos monitorizan los precios de las acciones de un grupo de empresas del sector del gas de la industria. También puedes elegir un ETF que monitoriza los precios del gas natural. Por ejemplo WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK), que monitoriza el Subíndice Bloomberg Natural Gas. Por otro lado, otro ETF iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) ofrece exposición directa a una amplia gama de empresas globales relacionadas con la explotación y fabricación de gas y petróleo. Fund IOGP.UK tiene muchas acciones de gas en holdings como EOG Resources, Canadian Natural Resources, Conocophillips, Devon Energy Corp o Hess Corp.

Otra posible opción puede ser iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE), un fondo muy conocido que busca monitorizar el rendimiento del índice STOXX Europe 600 Oil & Gas. SXEPXE.DE es un ETF de distribución, lo que quiere decir que el fondo distribuye beneficios entre sus accionistas. Esto es algo bueno para las inversiones a largo plazo. El fondo tiene grandes preocupaciones, como por ejemplo Total Energies (TTE.FR), Royal Dutch Shell (RDSA.UK) y BP (BP.UK) en holdings, lo que hace que su precio no sea tan variable.

Las inversiones en gas por parte de ETF crean carteras de recursos diversificados con menor riesgo pero también con menor potencial de crecimiento.

El mejor momento para empezar a invertir en gas natural

Muchos inversores se preguntan cuándo empezar a invertir en el mercado del gas, pero otros tantos inversores analizan el mercado de NATGAS a diario. En 2022, la subida de los precios del gas natural se volvió un asunto global, y afectó especialmente a los países europeos, aún muy dependientes de proveedores externos. La guerra en Ucrania rompió la dependencia del mercado Europeo de Rusia. Esta crítica situación tuvo un potente impacto en los precios, y Europa se quedó sin alternativas visibles durante una temporada.

Europa comenzó a importar grandes cantidades de LNG de EEUU. Esto favoreció la situación para obtener mayores márgenes y operativa en empresas de EEUU como Cheniere. Hubo un gran crecimiento tanto en los precios de Dutch TTF y HenryHub, además de la inflación, y se incrementaron las preocupaciones sobre la economía global. Finalmente, sin embargo, gracias al no tan frío invierno, la crisis de Europa no se incrementó y los precios del gas cayeron intensamente. La situación ha demostrado que el cas puede responder a potentes cambios cuando la relación entre oferta y demanda cambia drásticamente.

El gas natural se utiliza en la energía y calefacciones, industrias pesadas y ligeras y el transporte. Esto quiere decir que mientras las industrias necesiten la energía y los hogares del mundo sigan cocinando con gas y usando calefacción, los inversores pueden esperar que la demanda de esta materia prima siga siendo alta.

Una de las razones de la creciente demanda de gas es también la política "verde" de descarbonización y alejamiento de los combustibles fósiles. El gas natural permite reducir las emisiones de CO2 y óxidos de nitrógeno y azufre. Este hecho y los precios competitivos han hecho que el gas sea reconocido en la Unión Europea como un combustible de transición en el camino hacia la neutralidad climática.

Es posible que el precio del gas, incluyendo el producido por empresas noruegas o británicas, se incremente debido a los altos costes de extracción y a la geopolítica. En tal caso, las importaciones de gas de EEUU podrían incrementarse, haciendo que Henry Hub sea relativamente barato. Las subidas en los ámbitos del transporte de LNG preocupa, las mayores acciones de EEUU en este segmento son Cheniere (LNG.US), EQT (EQT.US) y Kinder Morgan (KMI.US). La demanda de suministros de LNG también puede incrementarse de cara a la perspectiva de mayor demanda de gas, ya que las fuentes son limitadas, con bajos niveles de almacenamiento.

En invierno, la demanda de gas para hogares se incrementa debido a la calefacción, a menudo resultando en mayores rendimientos de esta acción y mayores precios en el mercado del gas natural. El gas es relativamente barato y menos dañino para el medio ambiente que el carbón. Hasta que la economía encuentre una tecnología de almacenamiento de energía renovable efectiva o construya reactores nucleares en masa, podemos esperar que la demanda del gas siga creciendo. Las plantas con energía de gas son relativamente fáciles de gestionar, y se pueden encender y apagar en cualquier momento.

El gas natural es una materia prima intermedia entre los combustibles fósiles "no green" y las modernas energéticas de economías desarrolladas basadas en uranio o hidrógeno. Sin embargo, la transición energética puede llevar décadas. La inversión en gas natural parece tener fuertes fundamentos, pero los inversores deben conocer los riesgos y las características cíclicas de estas empresas.

Temas que los inversores deben prestar atención:

Fluctuaciones en el equilibrio de oferta y demanda del gas natural

Costes de producción

Previsiones climáticas en EEUU y diferentes tipos de anomalías

Informes sobre inventarios de gas (informe semanal EIA)

Ciclicidad (impacto positivo en precios durante temperaturas muy altas o muy bajas, cuando se usa el aire acondicionado o la calefacción).

Geopolítica e infraestructura.

Horario de negociación de gas natural

¿Qué pasa con las horas de negociación de gas disponibles? Esta información es especialmente importante para los inversores intradiarios. La negociación de gas natural al contado está disponible 5 días a la semana de 00:00h a 23:00h de lunes a jueves, y de 00:00 a 22:00h de lunes a viernes. La inversión en gas natural no está disponible durante los fines de semana en nuestra plataforma. El precio spot del gas natural es estático cuando el mercado está cerrado. En cualquier otro momento los precios del gas natural fluctúan constantemente, tanto para comprar como para vender.

Por supuesto, el mejor momento para la inversión en gas natural es durante los períodos de liquidez muy alta, cuando la volatilidad del mercado es mayor. Cuando hay altos volúmenes de negociación en el mercado, la volatilidad aumenta. Esta situación es una gran oportunidad no solo para los inversores sino también para los inversores intradiarios, que utilizan el apalancamiento para obtener grandes beneficios incluso en posiciones cortas. Esta estrategia , sin embargo, seria nefasta para un inversor a largo plazo.

La alta volatilidad podría estar influenciada por la publicación de importantes noticias políticas o de la empresa, pero también por la superposición de los horarios de negociación de diferentes ubicaciones. El gas natural es una de las materias primas más volátiles y sigue siendo muy sensible a cuestiones políticas, por ejemplo, información de Rusia sobre el problema del oleoducto Nord Stream 2. La gestión estratégica rusa todavía tiene un gran impacto en el mercado del gas natural y tanto los inversores intradiarios como los inversores en gas no deberían negarlo.

Las previsiones climáticas y predicciones a largo plazo también son muy importantes en el mercado del gas natural; cualquier información sobre duros inviernos o periodos de temperaturas más altas pueden prender el precio del gas. En cuanto a demanda de calefacción, el precio del NATGAS, el precio puede ser mayor. Pero también hay muchos otros factores de crecimiento como infraestructura, niveles de almacenamiento de EEUU, etc.

Pero no tienes que seguir la variabilidad temporal del mercado. En nuestra plataforma, la xStation, te ofrecemos la oportunidad de comprar ETFs del NATGAS como Gas Natural (NGAS.UK) o acciones de empresas grandes como Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US), Cheniere Energy (LNG.US), EQT (EQT.US) o Shell (RDSA.UK); en estos casos el inversor no necesita seguir las fluctuaciones del precio del gas natural, tan solo seguir una inversión a largo plazo.





Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat