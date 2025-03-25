¿Qué es el Ask price?

- El Ask price (Precio de compra) es el mejor precio al cual podemos comprar un activo financiero.

- Se lo puede definir como el nivel del precio al que puedes comprar un instrumento financiero.

Al operar en mercados financieros se te brinda el precio ask (de compra) así como también el precio bid (de venta). El precio ask siempre es mayor que el precio bid, y la diferencia entre ellos es lo que denominamos el spread, que también es el coste de ejecutar una transacción en el mercado.

Por ejemplo, si una ventana en tu plataforma de trading cotiza el mercado EURUSD a 1.12027/1.12037, esto quiere decir que el precio ask es de 1.12037 y el precio bid es de 1.12027.

Lo que debes recordar al ponerte largo en el mercado es que tu transacción se abrirá en el precio ask y se cerrará en el precio bid.

Por otra parte, si te pones corto en el mercado, tu transacción se abrirá en el precio bid y se cerrará en el precio ask.

Además, debes recordar que el precio que observas en el gráfico en ambas plataformas de trading, la xStation y la MT4 es el precio bid.

¿Cómo puedo establecer el precio ask en la xStation?

Para poder ubicar el precio ask en el gráfico, primero deberás elegir el botón de "capas visibles" a mano derecha del gráfico, y después seleccionar la opción "Ask". Tras hacer esto, el precio ask se hará visible en el gráfico.

¿Cómo puedo establecer el precio ask en la MT4?

Para poder ubicar el precio ask en el gráfico, primero debes pulsar el botón F8 en tu teclado. Al hacerlo se abrirá la ventana de propiedades del gráfico y deberás marcar la opción de "Mostrar línea de precio Ask" en el menú común. Tras hacer esto, el precio ask se hará visible en el gráfico.