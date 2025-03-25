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¿Qué es el Bid price?

¿Qué es el Bid price?
¿Qué es el Bid price?

- El Bid price (Precio de venta) es el mejor precio al cual podemos comprar un activo financiero.

- Es el precio que observa cuando analizamos gráficos en plataformas de trading.

 

Al operar en mercados financieros se te proporciona el precio bid así como el precio ask. El precio bid siempre es menor que el precio ask, y la diferencia entre el precio ask y el precio bid es lo que denominamos el spread, que es además el coste de ejecutar una transacción en el mercado.

Por ejemplo, si una ventana en tu plataforma de trading cotiza el mercado OIL a 42.10/42.15, esto significa que el precio bid es de 42.10 y el precio ask es 42.15

Lo que debes tener en cuenta al ponerte largo en el mercado es que tu transacción se abrirá en el precio ask y se cerrará en el precio bid.

Por otro lado, si te pones corto en el mercado, tu transacción se abrirá en el precio bid y se cerrará en el precio ask.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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