¿Qué es el Margen?

- Los CFDs son un producto apalancado. Esto quiere decir que solo necesitas una fracción del valor nominal para obtener la misma exposición en el mercado.

- Cuando se realiza una operación, se necesita cierto desembolso para abrir la posición.

- El margen no es un costo, es una cantidad de dinero congelada mientras tu posición está abierta, y devuelto una vez que se cierra la posición.

- Tu nivel de margen es el depósito requerido para mantener una operación abierta en tu cuenta.

- Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:200, vas a necesitar un 0.5% del valor nominal para el margen de la operación.

¿Cuál es el beneficio del margen?

Las operaciones con margen – también conocidas como operaciones apalancadas o apalancamiento – te permite obtener una gran exposición de mercado con un depósito relativamente pequeño. Esto significa que, si el mercado se mueve a tu favor, tu retorno podrá ser mayor que en el trading tradicional.

La operación de margen te brinda la posibilidad de obtener un mayor beneficio de su capital comprometiendo solo una fracción de valor de operación como depósito inicial.

Puede tomar posiciones más grandes de las que podrías tomar haciendo compras físicas.

Esto significa que tu retorno, en proporción a tu inversión inicial, sería mucho mayor.

Sin embargo, ten en cuenta que, así como tus ganancias crecen, también lo hacen tus potenciales perdidas. Puede perder más de lo depositado inicialmente si no llevas a cabo una apropiada gestión del riesgo.

Margen – como ejemplo

Digamos que te gustaría abrir una posición en el EURUSD y el apalancamiento de tu cuenta es de 1:100. Eso significa que solo se requiere un 1% del valor total del contrato como margen. La calculadora de trading de la xStation determina instantáneamente el costo de margen requerido, de acuerdo al volumen utilizado y el apalancamiento del instrumento operado.

En el ejemplo, un lote de EURUSD requiere aproximadamente 415 GBP.

Niveles de margen y depósitos iniciales requeridos

Para abrir y mantener tus posiciones, debes contar con los recursos suficientes para cubrir los requerimientos de margen todo el tiempo. El margen libre representa la cantidad de capital que tienes disponible para realizar nuevas operaciones y cubrir movimientos de precios negativos en tus posiciones abiertas.

En XTB, operamos como un nivel de margen de 30%. El nivel de limite se calcula dividiendo tu patrimonio por el margen requerido y luego multiplicado por 100%.

En nuestras plataformas de trading encontrarás un indicador llamado "nivel de margen". Cuando este indicador cae del nivel de 30%, se cerrará automáticamente la posición abierta que tenga la mayor pérdida. Este sistema nos permite ayudarte a no incurrir en mayores pérdidas. Para evitar que tu posición se cierre debido a un stop out, necesitarás que tu nivel de margen sea siempre superior a un 30% mediante el depósito de nuevos fondos, con lo que incrementa tu patrimonio.