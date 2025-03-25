¿Qué es un pip?

- Un pip es la menor variación de precio en un instrumento

- “Una libra un punto” significa que usted gana o pierde una libra por cada movimiento de pip en el precio. Usted puede determinar cuánto gana o pierde por pip cada movimiento del pip utilizando el tamaño de lote para establecer el volumen de su operación.

- La mayoría de las divisas están cotizadas por cuatro números tras del punto.

Un pip es la menor cantidad por la que un instrumento puede variar su valor. Los pips son también conocidos como puntos, o ticks, y en la mayoría de las divisas es el cuarto dígito luego del decimal – pero en algunos casos puede ser el segundo.

Si usted desea saber el tamaño exacto de un pip en un instrumento determinado, puede visitar nuestra página de especificación de instrumentos y ver la columna “Tamaño de un PIP”.

Como usted puede ver en la página de arriba, un pip en AUDCAD es el cuarto dígito luego del decimal mientras un pip en AUDJPY en el Segundo dígito luego del decimal. XTB provee también mayor exactitud para determinar el precio de un activo mediante la adición de un dígito.

Como ejemplo el EURUSD tiene un precio de compra de 1.09952. El pip es el cuarto dígito luego del decimal, siendo este número el 5. Si el precio de venta está en 1.09964 y está usted interesado en calcular el spread de este mercado, simplemente sustrae 1.09952 de 1.09964 y tendrá un spread que equivaldrá a 1.2 pips.

Entender el valor del pip es vital para cualquier trader – es fundamental entender el valor de su posición y calcular cuántas ganancias o pérdidas proyectas si el mercado se mueve a cierto nivel de pips luego de que la posición fue abierta. El valor del pip depende del mercado elegido, así como del volumen seleccionado para la posición.

Con la plataforma MT4, debe calcular el valor del pip manualmente. Sin embargo, una de las funcionalidades de la xStation es proveer este valor dependiendo del volumen de la operación y el mercado elegido. En el siguiente ejemplo, una transacción de un lote en el EURUSD tiene un valor de pip de £7.62.

Esto significa que si el mercado se mueve a su favor por 10 pips, usted generará una ganancia de £76.20 (7.62 x 10). Por otra parte, si el mercado se mueve en su contra por 7 pips, en este caso tendrá una pérdida de £53.34 (7.62 x 7). Es muy importante saber el valor del pip antes de abrir una posición en el mercado para entender completamente el tamaño potencial de una pérdida o ganancia.