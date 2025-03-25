¿Qué es una orden Stop Loss?

- Es una medida de protección del capital que los traders utilizan para limitar la pérdida de la operación.

- Es el nivel de precio en el que la posición se cerraría para evitar pérdidas mayor al límite que el trader tolera para una posición determinada.

- Es una orden de ejecución automática que cierra la posición sin que el trader tenga que hacer un seguimiento continuo de la misma, por lo que proporciona cierta seguridad y comodidad operativa.

La gestión del riesgo es una de las claves para tener éxito en los mercados financieros y un cuestión básica en la gestión monetaria.

Observemos el ejemplo anterior. El trader ha abierto una posición larga en el EURUSD esperando que el precio aumente hasta 1.09935, nivel mostrado por la línea superior. La línea inferior señala el nivel de Stop Loss, fijado en 1.09842. Si el mercado cae por debajo del anterior nivel, la posición se cerrará automáticamente en pérdidas, protegiendo el capital de movimientos adversos más allá de dicho precio.

Generalmente no debe arriesgarse más de un 5% del capital por cada posición. El Stop Loss ayuda a minimizar y contener las pérdidas en un rango controlado.

En situaciones de extraordinaria volatilidad es posible sufrir gaps en la cotización. Ante estas situaciones, el Stop Loss puede no quedar garantizado. Si el mercado sufre un movimiento demasiado amplio y se salta el precio al que el trader fijó el Stop Loss, éste se ejecutará al primer precio disponible en lugar de al nivel deseado, a causa del deslizamiento o "slipagge" de precio.

La cuenta Basic, sin embargo, ofrece Stop Loss garantizados que se ejecutan al nivel de precio fijado por el trader aun en situaciones de gran volatilidad donde se generen gaps en el precio.