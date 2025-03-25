Órdenes de Stop Loss y Take Profit

Que son las ordenes de stop loss y take profit

- El Stop Loss y Take Profit son características automáticas disponibles tanto en las plataformas de negociación Xstation y MT4 para cerrar operaciones cuando los precios alcanzaron niveles específicos en el mercado.

- El Stop Loss es importante para su gestión del riesgo.

- Las órdenes de Take Profit es una excelente manera de asegurar sus ganancias si los precios alcanzan sus objetivos.

- Tanto las órdenes de Stop Loss como las de Take Profit, se ejecutan automáticamente por nuestros sistemas - por lo que no tiene que supervisar manualmente los precios para ejecutar las órdenes.

- La calculadora de trading de XTB, disponible en la plataforma Xstation, puede ayudar en la elección de los niveles adecuados del Stop Loss y Take Profit, acorde a su estilo de negociación y el enfoque de riesgo.



Cómo establecer el Stop Loss y Take Profit

Hay varias formas de establecer el Stop Loss y Take Profit en la plataforma de negociación Xstation; pero el método más detallado, es por medio de la ventana de orden y con la ayuda de la calduladora de trading.

Después de elegir el mercado, el volumen y dirección de la operación, se puede establecer un Stop Loss y Take Profit:



- Precio de mercado: 1.1320

- Movimientos de pips: 80 pips

- Ganacia o pérdida potencial: £550

- Porcentaje de riesgo o ganancia en comparación con el capital en su cuenta: 15 %



En el ejemplo anterior, se estableció un Stop Loss de 20 pips en el mercado EUR/USD con una transacción de compra de 1 lote .



En este ejemplo, una orden de stop loss se ha fijado en el nivel de 1,11473. Si el precio alcanza dicho nivel, se cerraría de forma automática la operación con una pérdida de £151.16, que es de 0.15 % del capital total invertido.



Dependiendo de su enfoque del riesgo, se pueden establecer órdenes que se adapten a sus necesidades sin la necesidad de hacer cálculos manuales. El mismo método se aplica a la toma de ganancia donde se puede establecer el precio para cerrar su posición en un beneficio una vez que se ha alcanzado el nivel deseado.



Además, si no se estableció un Stop Loss o Take Profit cuando se realizó la transacción, aún puede modificar sus operaciones. Para esto, simplemente, tiene que encontrar la operación en la pestaña "posiciones abiertas".

Una vez que haya encontrado la posición que desea modificar, seleccione las alternativas SL ( Stop Loss ) o TP ( Take Profit ) y en función del orden en el que desea aplicar, pulse el botón + . Después de hacerlo, usted será capaz de establecer la orden basado en el precio, los pips o el valor monetario.





