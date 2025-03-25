Swaps y Cargos.

* Las cuentas Standard están libres de comisiones. El único costo de operar en este tipo de cuentas es el spread de cada instrumento.

* Las cuentas PRO pagan una comisión por lote al abrir y al cerrar operaciones, más el spread de mercado de cada instrumento (que puede ser cero dependiendo del instrumento y de la situación de mercado).

* En el caso de los CFDs Sobre Acciones (Equity) o ETF, se debe tener en cuenta que se paga una comisión distinta sea cual sea el tipo de cuenta.

* En su proceso de negociación, sus operaciones pueden estar sujetas a un cargo de financiación durante la noche conocido como Swap, basado en su exposición total en el mercado. El Swap es el cargo (o abono), por mantener una posición abierta de un día para otro. El cargo de abono por concepto de Swap, dependerá de cada instrumento que usted opere y si la posición es de compra o de venta.

* En XTB, usted puede realizar depósitos de fondos a través de tarjetas de crédito, Safetypay, Skrill, o transferencia dependiendo del país del ciente. Cada método de pago tiene costos asociados al proveedor de este servicio.

Cuáles son los costos en el trading?

Existen 3 factores a considerar a la hora de asignar los costos en el trading:

El Spread

El spread es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de un determinado instrumento. Por ejemplo, supongamos que usted desea realizar una operación en el par GBP/USD y su precio de venta-compra es de 1.2976 - 1.2977. La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra es de 0.0001, el cual es el equivalente a 1 pip de spread. Por lo tanto, el costo por spread sería de 1 pip.

Usted puede encontrar nuestra lista completa de spreads aquí.

Swaps

Si usted decide mantener una posición abierta durante la noche, podría estar sujeto al cobro por puntos swap dependiendo del mercado que esté operando. El cobro por swap es esencialmente el costo por mantener una operación abierta de un día para otro.

Usted puede encontrar nuestra lista completa de swaps aquí.