5 největších hrozeb podle CEO JPMorgan 🌍

- Generální ředitel zmínil současná největší rizika
- Do rizik zahrnul fakory jako inflace, konkurence, AI, slabost amerických spojenců nebo ztrátu důvěry v americkou vládu
Generální ředitel největší americké banky JPMorgan, Jamie Dimon, ve svém výročním dopise akcionářům vyjmenoval největší rizika, která podle něj ohrožují nejen JPMorgan, ale i celý svět. CEO JPMorgan dlouhodobě upozorňuje na rizika, která podle něj hrozí ekonomice, i když se často nenaplní. Sám říká, že zvažuje různé možné scénáře a netvrdí, že se nutně musí stát.
Zde je pět rizik, která ve svém dopise zdůraznil:
Inflace
Od chvíle, kdy USA a Izrael na konci února zahájily bombardování Íránu, ceny ropy prudce vzrostly. Teherán následně výrazně omezil průjezd většiny lodí Hormuzským průlivem. Dimon uvedl, že v dalších měsících hrozí další šoky v cenách ropy a komodit, což by mohlo vést k déletrvající inflaci a vyšším úrokovým sazbám.
Zároveň ale dodal, že úspěšné ukončení válečných konfliktů mezi světovými velmocemi je důležitější než samotné finanční dopady, které tyto konflikty mohou přinést.
Zesilující konkurence
Dimon dále zmínil zesilující konkurenci v bankovnictví, která přímo dopadá na JPMorgan. Obává se, že konkurenti budou postupně ukrajovat z byznysu banky.
Vedle silnější konkurence ze strany dalších velkých bank a regionálních věřitelů upozornil, že JPMorgan čelí i rostoucí skupině netradičních rivalů v oblasti plateb a digitálního bankovnictví. Zmínil také zcela novou skupinu konkurentů vznikající na základě blockchainu, včetně stablecoinů.
Ztráta důvěry Američanů ve vládu
Dimon tvrdí, že Američané postupně ztrácejí důvěru ve vládu kvůli rozsáhlému plýtvání veřejnými prostředky a vysokým daním v mnoha městech a státech. Obává se také, že ekonomický růst není rozdělován rovnoměrně, a tím zůstává pro miliony lidí takzvaný americký sen mimo dosah.
Dimon navrhl řadu regulatorních změn, které by usnadnily výstavbu dostupného bydlení a zakládání firem, což by podle něj pomohlo ekonomickému růstu.
Umělá inteligence
JPMorgan aktivně zavádí umělou inteligenci a Dimon už dříve připustil, že tato technologie ovlivní pohled banky na personální potřeby u více než 300 tisíc zaměstnanců.
„AI ovlivní prakticky každou funkci, aplikaci i proces ve firmě,“ napsal Dimon. „Určitě některá pracovní místa zruší, zatímco jiná posílí.“ Velkou obavou je podle něj to, jak by měla vláda pomoci připravit společnost na proměnu pracovního trhu, kterou AI přinese.
„Existuje možnost, že zavádění AI bude rychlejší než schopnost pracovního trhu přizpůsobit se vytváření nových pracovních míst,“ uvedl. „Byznys i vláda mohou udělat mnoho pro to, aby správně podpořily rekvalifikace, zvyšování kvalifikace, dřívější odchody do důchodu a relokaci lidí, jejichž pracovní místa mohou být AI negativně ovlivněna.“
Slabí spojenci
Dimon také vyjádřil obavy o budoucnost Evropské unie. Dlouhodobě říká, že ho znepokojuje osud západního světa, a velkou část viny přičítá neschopnosti Evropy reformovat se a vystupovat jednotně vůči mocnostem, jako jsou Čína a Rusko. „Evropa vstupuje do rozhodující dekády a není schopná jednat,“ uvedl.
Zmínil řadu problémů, které Evropskou unii trápí, včetně vnitřních obchodních bariér a nákladných sociálních programů. Zároveň ale ocenil, že státy EU zvýšily výdaje na armádu, a dodal, že kontinent má stále čas situaci otočit. „I když mezi Amerikou a Evropou existují skutečné rozdíly, věříme, že silnější Evropa, vojensky i ekonomicky, je v americkém vlastním zájmu.“
Graf JPM.US (D1)
Zdroj: xStation
