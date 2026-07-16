Abbott roste o 4 % po lepších než očekávaných výsledcích a zvýšení celoročního výhledu zisku

Akcie společnosti Abbott Laboratories (ABT.US), která působí v oblasti zdravotnických technologií, rostou přibližně o 4 % poté, co firma zveřejnila lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí roku 2026. Tržby meziročně vzrostly o 13 % na 12,6 miliardy USD, což mírně překonalo odhady analytiků, zatímco tržby i upravený zisk překonaly konsenzus Wall Street. Přestože vykázaný čistý zisk klesl přibližně o 47 % na 928 milionů USD a zředěný zisk na akcii podle GAAP se snížil na 0,53 USD, investoři se soustředili především na silnější výkonnost ve většině obchodních segmentů a na rozhodnutí společnosti zvýšit celoroční výhled zisku.
Abbott nyní očekává upravený zisk na akcii za rok 2026 v rozmezí 5,45 až 5,60 USD, oproti předchozímu výhledu 5,38 až 5,58 USD, což ve středu rozpětí představuje zvýšení o 0,05 USD. Společnost zároveň potvrdila výhled srovnatelného růstu tržeb na úrovni 6,5 až 7,5 %, čímž signalizuje důvěru v silnější růst tržeb a zisku během druhé poloviny roku.
- Tržby za druhé čtvrtletí dosáhly 12,6 miliardy USD a meziročně vzrostly o 13 % na vykázané bázi a o 4,8 % na srovnatelné bázi.
- Upravený zředěný zisk na akcii dosáhl 1,31 USD, zatímco vykázaný zředěný zisk na akcii podle GAAP klesl na 0,53 USD.
- Čistý zisk meziročně klesl přibližně o 47 % na 928 milionů USD, což zdůrazňuje rozdíl mezi vykázanými a upravenými výsledky.
- Během prvních šesti měsíců roku 2026 vzrostly tržby o 10,5 % na 23,7 miliardy USD, zatímco čistý zisk klesl přibližně o 35,5 % na 2 miliardy USD.
- Abbott zvýšil celoroční výhled upraveného zisku na akcii na 5,45 až 5,60 USD z předchozího rozpětí 5,38 až 5,58 USD.
- Společnost ponechala výhled srovnatelného růstu tržeb pro rok 2026 na úrovni 6,5 až 7,5 %.
- Abbott během čtvrtletí vrátil akcionářům 2,1 miliardy USD prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií.
- Společnost pokračuje v rozšiřování svého produktového portfolia, včetně systémů Libre Duo, TECTONIC pro koronární IVL a zařízení Amulet 360 pro uzávěr ouška levé síně, které by mohly podpořit budoucí růst.
Pro investory je klíčové, že navzdory slabším vykázaným výsledkům podle GAAP zůstává základní podnikání Abbottu solidní. Vyšší výhled zisku naznačuje, že vedení má stále větší důvěru v to, že růst tržeb a ziskovosti během druhé poloviny roku zrychlí.
Graf akcií Abbott (ABT.US, interval D1)
Akcie Abbottu se před otevřením amerického trhu obchodují poblíž úrovně 93 USD, což naznačuje, že se býci mohou pokusit poprvé po několika měsících vytlačit cenu nad 50denní EMA (oranžová linie) a případně zvrátit širší downtrend. I po dnešním růstu zůstávají akcie přibližně 30 % pod historickým maximem.
Zdroj: xStation5
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