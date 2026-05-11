Africký cloudový sen Microsoftu se zadrhává ⚠️

- Projekt datového centra Microsoftu a G42 v Keni za 1 miliardu USD se zadrhl kvůli sporům o garantované platby.
- Keňská vláda údajně nedokázala poskytnout garance v rozsahu, který Microsoft požadoval.
- Datové centrum mělo běžet výhradně na geotermální energii a podpořit služby Azure ve východní Africe.
- Podle keňských představitelů projekt není zrušen, ale může dojít k jeho zmenšení nebo přepracování.
Plánované datové centrum společnosti Microsoft ve východní Africe se podle informací Bloomberg News dostalo do komplikované fáze. Projekt v Keni, který měl být jedním z klíčových kroků při rozšiřování cloudových služeb v regionu, údajně brzdí neshody mezi Microsoftem, technologickou společností G42 ze Spojených arabských emirátů a keňskou vládou. Jádrem sporu mají být požadavky Microsoftu na garantované platby za určitou kapacitu datového centra.
Microsoft v květnu 2024 oznámil partnerství s firmou G42, jehož cílem byla investice ve výši 1 miliardy USD do datového centra v Keni. Projekt byl představen během státní návštěvy keňského prezidenta Williama Ruta ve Washingtonu za administrativy prezidenta Joea Bidena. Ambice byly značné, protože zařízení mělo rozšířit dostupnost cloudových služeb Microsoft Azure ve východní Africe a zároveň posílit digitální infrastrukturu regionu.
Zajímavým prvkem celého projektu bylo i jeho energetické nastavení. Datové centrum mělo být napájeno výhradně geotermální energií, což by z něj činilo významný příklad propojení cloudové infrastruktury a obnovitelných zdrojů. Pro Keňu by tak nešlo pouze o technologickou investici, ale také o možnost prezentovat se jako atraktivní destinace pro energeticky náročné digitální projekty využívající čistší zdroje energie.
Podle Bloomberg News však Microsoft a G42 požadovaly, aby se keňská vláda zavázala k pravidelným ročním platbám za předem stanovený objem kapacity. Jednání se měla zadrhnout ve chvíli, kdy vláda nebyla schopna poskytnout garance v rozsahu, který Microsoft požadoval. Pro technologické firmy je takový závazek důležitý, protože rozsáhlá datová centra vyžadují vysoké počáteční investice a dlouhodobou jistotu poptávky.
Situace však podle keňských představitelů neznamená konec projektu. John Tanui, hlavní tajemník keňského ministerstva informací, podle Bloombergu uvedl, že jednání pokračují a že projekt není zrušen ani stažen. Zároveň připustil, že rozsah datového centra stále vyžaduje další strukturování. Diskuse se mají týkat také energetických nároků, což je u podobně velkých projektů zásadní otázka.
Jednou z možností je, že Microsoft a G42 projekt nakonec zmenší. To by mohlo znamenat nižší počáteční investici, menší kapacitní závazky i snazší dohodu s vládou. Zároveň by ale šlo o oslabení původních ambicí, které měly z Keni vytvořit důležitý cloudový uzel pro východní Afriku. Pro region by případné zmenšení projektu znamenalo pomalejší rozvoj digitální infrastruktury, než se původně očekávalo.
Z pohledu Microsoftu jde o ukázku toho, že expanze cloudových služeb na rozvíjejících se trzích není pouze technologickou otázkou. Vedle dostupnosti energie, regulace a geopolitických vztahů hraje zásadní roli také schopnost vlád poskytovat dlouhodobé obchodní závazky. Datová centra jsou kapitálově náročná aktiva a bez jistoty budoucích příjmů může být pro firmy obtížné realizovat projekty v původně plánovaném rozsahu.
Pro investory je zpráva důležitá především proto, že ukazuje na praktické limity globální expanze cloudové infrastruktury. Microsoft sice zůstává jedním z hlavních hráčů v oblasti cloudu a umělé inteligence, ale podobné projekty mohou narážet na složitá vyjednávání s vládami a lokálními partnery. Pokud by se projekt v Keni zmenšil, nešlo by pravděpodobně o zásadní problém pro celkový byznys Microsoftu, ale mohlo by to zpomalit jeho regionální ambice ve východní Africe.
