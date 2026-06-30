AI drtí akcie call center: Bude zákaznická podpora bez lidí? 🤖

Akcie společností Concentrix a Teleperformance se dostaly pod silný tlak poté, co se na trhu znovu rozšířily obavy z dopadu umělé inteligence na tradiční byznys call center. Investoři stále více počítají s tím, že firmy budou část zákaznické podpory nahrazovat automatizovanými systémy, které dokážou odpovídat rychleji, levněji a bez nutnosti rozsáhlých týmů operátorů.
Největším spouštěčem výprodeje bylo snížení výhledu společnosti Concentrix. Firma upravila střed svého odhadu tržeb pro fiskální rok 2026 směrem dolů přibližně o 130 milionů USD. To vyvolalo silnou reakci trhu, protože investoři vnímají slabší výhled nejen jako problém jedné společnosti, ale jako možné varování pro celý sektor zákaznického outsourcingu.
Akcie Concentrix v předobchodní fázi oslabily zhruba o 25 %. Výprodej se rychle přelil také na francouzskou společnost Teleperformance, jejíž akcie klesly až o 16 % a dostaly se na nejnižší úrovně za více než deset let. Trh tím jasně ukázal, že obavy z umělé inteligence nejsou omezené pouze na jednoho hráče, ale zasahují celý model tradičních call center.
Management Concentrix upozornil, že někteří klienti čelí rostoucímu finančnímu tlaku a hledají způsoby, jak snížit náklady. Část firem přesouvá práci do levnějších lokalit, jiné omezují rozsah zákaznické podpory v nákladnějších trzích. V některých případech mohou klienti dokonce určité oblasti podpory úplně zrušit. Právě tato zmínka podle analytiků posílila pocit, že problém může být hlubší než běžné krátkodobé zpomalení poptávky.
Umělá inteligence do tohoto trendu zapadá velmi nebezpečně. Zákaznická podpora patří mezi oblasti, kde lze automatizovat velkou část opakujících se dotazů. Chatboti, hlasoví asistenti a generativní AI mohou firmám nabídnout výrazně nižší náklady a vyšší dostupnost služeb. Pro zákazníky call center to může být příležitost, ale pro společnosti jako Concentrix nebo Teleperformance jde o zásadní hrozbu pro jejich hlavní zdroj příjmů.
Z investičního pohledu je problém v tom, že trh začíná pochybovat o dlouhodobé hodnotě celého odvětví. Analytici upozorňují, že část investorů už sektor vnímá jako téměř neinvestovatelný. Důvodem není pouze aktuální pokles tržeb, ale obava, že klienti budou přesouvat rozpočty od tradiční zákaznické podpory směrem k technologickým firmám, které vyvíjejí AI řešení, například k poskytovatelům generativní umělé inteligence.
Concentrix se přitom neřadí mezi malé společnosti. Působí ve 74 zemích, provozuje 483 lokalit a mezi jeho zákazníky patří více než 160 firem z žebříčku Fortune Global 500. Právě proto má jeho varování tak velkou váhu. Pokud tlak pociťuje takto rozsáhlý globální hráč, může to naznačovat, že celý sektor stojí před strukturální změnou.
Pro firmy z oblasti call center bude nyní klíčové, zda dokážou AI využít ve svůj prospěch. Pokud budou schopny nabízet klientům pokročilé automatizační služby, analytiku a kombinaci lidské podpory s umělou inteligencí, mohou si část trhu udržet. Pokud se však AI stane hlavně nástrojem, který klientům umožní snížit počet externích pracovníků, může tlak na tržby i marže pokračovat.
Celkově jde o další varování, že umělá inteligence nezačíná měnit pouze technologický sektor, ale stále silněji zasahuje i tradiční služby. Call centra byla dlouho vnímána jako stabilní byznys postavený na rozsahu, levnější pracovní síle a dlouhodobých kontraktech. Nyní se však ukazuje, že právě tento model může být jedním z prvních, který AI zásadně naruší.
Graf Teleperformance (TEP.FR, D1)
Zdroj: xStation5
Graf Concentrix (CNXC.US, D1)
Zdroj: xStation5
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