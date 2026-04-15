„AI“ propouštění: Je to fikce?

Titulky o dalším propouštění, které už proběhlo nebo se teprve chystá, převážně v USA a hlavně v sektorech spojených s technologiemi, se staly jakýmsi folklorem. Jsou všudypřítomné napříč většinou médií zaměřených na ekonomiku nebo byznys.
Veřejná nálada vůči trhu práce, zejména mezi mladými lidmi a čerstvými absolventy, je stále pochmurnější. Tento pohled ale data za rok 2025 potvrzují jen částečně. Při pohledu na jednotlivá odvětví je zřejmé, že zaměstnanost v řadě sektorů, zejména v těch klíčových pro white-collar pracovníky a mladé lidi, viditelně klesla. Celkový obrázek ale stále ukazuje jasný čistý nárůst.
Zvláštní pozornost si zaslouží skutečnost, že růst zaměstnanosti je velmi silně koncentrován do zdravotnictví a školství. Otázka, kterou bychom si ale v souvislosti s trhem práce měli klást mnohem hlasitěji, nezní, zda se skutečně zhoršuje, ale do jaké míry jsou současné trendy opravdu taženy AI.
Když sečteme oficiální sdělení amerických firem o propouštění, výhled vypadá pro lidi, kteří uvažují o změně práce nebo hledají zaměstnání, zejména v technologickém sektoru, velmi chmurně a pesimisticky. A možná takový skutečně je. Data však ukazují něco jiného.
Finanční výkazy nebo konferenční hovory se jen zřídka, pokud vůbec, soustředí na počet zaměstnanců. Americké firmy ale mají regulatorní povinnost uvádět počet zaměstnanců ve svých formulářích 10-K. A právě ty vykreslují obraz, který je od veřejných prohlášení dramaticky odlišný.
Jen malá část tržních lídrů, kteří se chlubí snižováním počtu zaměstnanců, ve skutečnosti vykázala pokles headcountu. Kromě Intelu jsou většinou poklesy jen symbolické, zatímco růst převažuje. Důležité je, že při porovnání těchto dat s vývojem ve finančních výkazech, zejména s náklady na pracovní sílu, je vidět krátkodobý růst, který nakonec skutečně klesá. To ukazuje na snižování nákladů bez změny počtu zaměstnanců, což je typické pro offshoring.
Proč je to nebezpečné pro valuace?
Velká část růstu akciového trhu v posledních několika čtvrtletích stála na předpokladu, že AI zvýší efektivitu firem. Jedním z měřítek této efektivity je mimo jiné i počet potřebných zaměstnanců. Efektivita se často skutečně zvýšila, problém ale je, že nevzrostla kvůli AI, nýbrž kvůli kombinaci offshoringu, outsourcingu a změn v náborových praktikách.
Příkladem je Oracle. Velkým tématem bylo, že Oracle propustil až 30 000 lidí. Méně pozornosti už získala skutečnost, že firma velmi rychle znovu přijala 8 000 z propuštěných pracovníků, ale přes prostředníka a za nižší mzdu.
Měli bychom si položit otázku, kdy a o kolik by bylo nutné upravit valuace, pokud vezmeme v úvahu, že změny v zaměstnanosti firem nejsou výsledkem zavádění AI. Tyto společnosti zaměstnance zjevně stále potřebují, mění se jen jejich praxe a firemní politika. Je to spíše úhybný manévr než revoluce.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.