Airbus slaví obří vítězství: SAS objednává letadla za více než 10 miliard dolarů ✈️

Společnost Airbus získala významnou objednávku od skandinávské aerolinky SAS. Dopravce oznámil nákup až 40 širokotrupých letadel, který zahrnuje nové Airbusy A330-900neo a dodatečné stroje A330-300 pro podporu růstu v nejbližších letech. Celková katalogová hodnota objednávky přesahuje 10 miliard USD a podle SAS jde o největší investici v historii společnosti.
Objednávka má podpořit další rozvoj dálkové sítě SAS a posílit roli Kodaně jako hlavního mezinárodního uzlu aerolinky. Firma chce zlepšit propojení Skandinávie s klíčovými světovými trhy a zároveň modernizovat flotilu, která má nabídnout lepší palivovou efektivitu, nižší hlučnost a vyšší komfort pro cestující.
Pro Airbus jde o důležité vítězství nejen z hlediska objemu zakázky, ale i prestiže. SAS už nyní provozuje širokotrupou flotilu založenou na letadlech Airbus, včetně modelů A330 a A350. Nová objednávka tento vztah dále prohlubuje a zároveň znamená, že Boeing přišel o příležitost získat významného zákazníka v segmentu dálkových letů. Podle dřívějších informací SAS o zakázce jednal i s Boeingem, což celému rozhodnutí dodává strategickou váhu.
Důležitý je také výběr modelu A330-900neo. Ten má podle SAS dolet až 13 600 km, kapacitu zhruba 287 až 303 míst v typické tříkabinové konfiguraci a nižší spotřebu paliva na sedadlo oproti předchozí generaci konkurenčních letadel. Díky vysoké podobnosti se současnou flotilou A330 může SAS zároveň snížit provozní složitost, náklady na výcvik i servisní zázemí.
Transakce přichází v době, kdy se SAS nachází v nové fázi po náročné restrukturalizaci. Aerolinka se před dvěma lety dostala z ochrany před věřiteli podle kapitoly Chapter 11 a podařilo se jí snížit dluh o více než 2 miliardy USD. V roce 2025 pak vykázala provozní zisk 3 miliardy švédských korun, zatímco v roce 2024 byla ve ztrátě 2,1 miliardy korun.
Objednávka Airbusů navazuje na loňský kontrakt se společností Embraer na až 55 regionálních letadel E195-E2. SAS tím ukazuje, že modernizace flotily nebude pouze dílčím krokem, ale dlouhodobou proměnou celého podnikání. Menší regionální stroje mají pomoci posílit evropskou a skandinávskou síť, zatímco širokotrupá letadla otevřou prostor pro expanzi na dálkových trasách.
Z investičního pohledu je objednávka pozitivní především pro Airbus, který si upevňuje pozici v segmentu širokotrupých letadel. Zakázka zároveň podporuje poptávku po rodině A330neo, která je pro řadu aerolinek atraktivní díky kombinaci doletu, kapacity a nižších provozních nákladů. Pro SAS ale nejde jen o nákup letadel. Jde o sázku na to, že dálková poptávka ze Skandinávie poroste a že Kodaň dokáže přitáhnout více cestujících, firem i návazných spojení.
Významnou roli v příběhu SAS hraje také Air France-KLM. Francouzsko-nizozemská skupina oznámila plán zvýšit svůj podíl v SAS z 19,9 % na 60,5 % akvizicí podílů od Castlelake a Lind Invest. Dokončení transakce se očekává ve druhé polovině roku 2026, pokud ji schválí regulátoři. Pro SAS by hlubší integrace do větší evropské skupiny mohla znamenat silnější obchodní zázemí, větší síťové synergie a lepší vyjednávací pozici.
Rizika však zůstávají. Letecký sektor čelí tlaku vyšších nákladů, kolísání cen paliva, geopolitickým omezením leteckých tras i tvrdé konkurenci nízkonákladových dopravců. Velké objednávky letadel navíc vyžadují dlouhodobou disciplínu v kapitálových výdajích. Katalogová hodnota přes 10 miliard USD neznamená konečnou cenu, protože aerolinky u velkých objednávek obvykle získávají výrazné slevy, přesto jde pro SAS o velmi významný finanční závazek.
Celkově jde o jasný signál, že SAS po letech problémů znovu přechází do růstového režimu. Airbus získává strategickou zakázku, SAS posiluje dálkovou flotilu a Kodaň může upevnit svou pozici hlavní letecké brány Skandinávie. Pokud se aerolince podaří růst naplnit, může se z této objednávky stát jeden z klíčových momentů jejího návratu mezi silnější evropské dopravce.
Graf Airbus (AIR.FR, D1)
Zdroj: xStation5
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