Airbus upevňuje náskok před Boeingem na klíčovém čínském trhu 📈

Společnost Airbus získala významnou objednávku od China Eastern Airlines na širokotrupé letouny A330neo. Částečně státem vlastněný čínský dopravce objednal 25 letadel, která mají být dodávána v letech 2029 až 2033. Hodnota kontraktu podle aerolinky dosahuje 9,35 miliardy USD, i když u velkých zakázek bývají běžné výrazné slevy oproti katalogovým cenám.
China Eastern uvedla, že nové stroje využije k rozšíření kapacity a nahrazení starších modelů. Objednávka má pomoci optimalizovat strukturu flotily, zlepšit síť linek, zvýšit kvalitu služeb a zároveň snížit provozní náklady. Pro dopravce tak nejde pouze o navýšení počtu letadel, ale také o modernizaci flotily a zefektivnění provozu.
Zakázka zároveň potvrzuje silnou pozici Airbusu na čínském trhu, který je po USA druhým největším leteckým trhem na světě. Čína tradičně nakupuje letadla ve velkých objemech a následně je rozděluje mezi státem kontrolované aerolinky. Pro výrobce letadel proto představuje jeden z nejdůležitějších trhů vůbec.
Airbus tímto kontraktem dále posiluje svůj náskok před Boeingem. Americký výrobce se v Číně v posledních letech potýkal s následky problémů modelu 737 MAX i s rostoucím politickým napětím mezi Pekingem a Washingtonem. Boeing sice během květnové návštěvy Donalda Trumpa v Číně získal příslib objednávky, ale detaily zůstaly nejasné a rozsah dohody byl nižší, než se původně očekávalo.
Evropský výrobce má v Číně výraznou průmyslovou stopu. V zemi provozuje také výrobu některých úzkotrupých letadel v Tchien-ťinu, což mu pomáhá budovat vztahy s místními zákazníky i úřady. Airbus má v Číně téměř 2 400 letadel a letos už získal více než 200 objednávek od čínských dopravců.
Z pohledu investorů je zakázka pozitivním signálem pro dlouhodobou poptávku po širokotrupých letadlech. A330neo může těžit z obnovy mezinárodního cestování, růstu čínské střední třídy a potřeby aerolinek modernizovat flotily úspornějšími stroji. Pro Airbus jde zároveň o potvrzení, že v Číně dokáže dál získávat velké kontrakty i v prostředí geopolitického napětí.
Graf Airbus (AIR.FR, D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Safran zvažuje akvizici francouzského výrobce mořských dronů Exail 🌊
Zalando ztrácí 6 % 📉 BaFin zahajuje vyšetřování společnosti
📉 Je Microsoft v problémech? Akcie jsou na ročním minimu🔍
Panika na čínské burze 📉 Akcie Alibaby ztrácejí již přes 50 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.