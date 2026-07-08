Akcie Alibaba rostou o 10 % před výsledky 📈 Vrací se kapitál do Číny?

Evropsky obchodované ADR společnosti Alibaba rostou téměř o 10 %, čímž zaznamenávají nejsilnější jednodenní nárůst od září 2025. Pohyb podpořuje rostoucí optimismus před zveřejněním výsledků a rotace kapitálu směrem k čínským internetovým společnostem. Investoři začali hledat levnější expozici vůči trendu AI po silném růstu a aktuálně výrazných poklesech akcií výrobců polovodičů v USA, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu.
Proč Alibaba roste?
Přímým impulsem k růstu byla předvýsledková komunikace Alibaby s analytiky, která zlepšila očekávání ohledně nejbližší zprávy. Trh obzvláště pozitivně přijal signály týkající se omezování ztrát ve velmi konkurenčním segmentu expresních dodávek, jenž dříve vyvolával obavy z tlaku na marže. Pro investory je podstatné, že Alibaba může zároveň bránit rentabilitu a udržovat expozici vůči růstovým segmentům, včetně cloudu, AI a digitálního obchodu.
Pohyb u Alibaby zapadá do širší rotace kapitálu v Asii. Po silném růstu akcií polovodičových společností začali investoři omezovat expozici vůči přehřátějším trhům, jako jsou zmíněné Spojené státy, Jižní Korea a Tchaj-wan, a přesouvat prostředky do levnějších čínských megacapů. Souběžný růst Tencentu a JD.com ukazuje, že nejde výhradně o příběh jedné společnosti, ale o pokus o přecenění čínského internetového sektoru po období slabosti.
Graf ADR Alibaba (AHLA.DE)
Akcie společnosti navzdory silnému odrazu stále vykazují pokles o téměř 40 % oproti historickým maximům a sentiment kolem čínských aktiv zůstává slabý. Případné pozitivní překvapení ve výsledkové zprávě by mohlo podpořit odbočení nad 100 USD za akcii.
Zdroj: xStation5
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