Akcie Alphabet ztrácejí 22 % od maxima 🚩Obnoví Google růst?

Trh reagoval výprodejem akcií Alphabet (GOOGL.US), a to i přes velmi silné výsledky společnosti. Investoři se obávají rostoucího CAPEXu a vstupu do „sezóny" záporných peněžních toků způsobených obrovskými náklady spojenými s expanzí v oblasti umělé inteligence. Na druhé straně společnost imponuje dynamikou svého cloudového byznysu a AI může nakonec proměnit v klíčový motor celého podnikání.
Google Cloud se stává jedním z nejdůležitějších pilířů růstu Alphabetu
Google Cloud urazil za pouhých několik let cestu od neziskového projektu k jednomu z hlavních motorů růstu Alphabetu. V posledním čtvrtletí vzrostly příjmy segmentu o 82 % meziročně na téměř 25 mld. USD a provozní marže se zvýšila na téměř 36 %. Taková kombinace velmi vysokého tempa růstu a současného zlepšování ziskovosti patří mezi největšími technologickými společnostmi k vzácnostem, protože rychlá expanze bývá zpravidla spojena s tlakem na marže.
Google Cloud dosáhl ziskovosti teprve na začátku roku 2023, od tohoto okamžiku se ale dynamika rozvoje výrazně zrychluje. Tempo růstu příjmů vzrostlo z 28 % na 48 %, poté na 63 % a nyní dosahuje již 82 %. Podle Alphabetu růst pohání jak služby spojené s infrastrukturou AI a platformami pro tvorbu modelů umělé inteligence, tak tradiční cloudová řešení zahrnující databáze, ukládání dat a kybernetickou bezpečnost. V posledním čtvrtletí se Google Cloud podílel na téměř polovině celkového růstu příjmů Alphabetu a na téměř dvou třetinách růstu provozního zisku, což ukazuje, že segment přestal být pouhou doplňkovou složkou reklamního byznysu a stal se jedním z klíčových zdrojů růstu celé skupiny.
Rekordní poptávka po AI může pohánět rozvoj Google Cloud po další roky
Silným argumentem ve prospěch dalšího růstu zůstává rekordní portfolio objednávek Google Cloud. Na konci čtvrtletí činila hodnota smluvně zajištěných, avšak dosud nezrealizovaných příjmů přibližně 514 mld. USD a mezikvartálně vzrostla o dalších 52 mld. USD. Část těchto smluv již zahrnuje prodej vlastních procesorů TPU využívaných k trénování modelů AI, což ukazuje, že Alphabet stále úspěšněji monetizuje i vlastní hardwarovou infrastrukturu.
Zároveň společnost vědomě navyšuje investiční výdaje, aby využila rostoucí poptávky po službách AI. Kapitálové výdaje se téměř zdvojnásobily na přibližně 45 mld. USD čtvrtletně, což přechodně stlačilo volné peněžní toky pod nulu. Tato strategie počítá s krátkodobým tlakem na hotovost výměnou za vybudování infrastruktury, která má v nadcházejících letech generovat vyšší příjmy a zisky. Pokud se stávající dynamika poptávky po řešeních AI udrží, může se Google Cloud stát jedním z nejziskovějších segmentů Alphabetu a ospravedlnit rekordní rozsah investic, které společnost v současnosti realizuje.
Graf ceny akcií Alphabet
Akcie Alphabet klesly pod 200denní exponenciální klouzavý průměr EMA200 (červená linie) na denním intervalu, což se od léta 2025 stalo pouze dvakrát a v obou případech skončilo poměrně rychlým návratem nad průměr. V tomto případě by akcie musely odrazit nad 320 USD a postupně směřovat k 370 USD. Byznys společnosti vzkvétá a investice do AI mají šanci se jí v konečném důsledku s přehledem vrátit. Dokud bude toto přesvědčení opodstatněné, může EMA200 přitahovat fundamentální investory se zájmem o nákup. Reálným rizikem zůstává makroekonomické prostředí: zdražující ropa a riziko vyšších úrokových sazeb v USA nebo Evropě. Přesto se ekonomika rozvíjí solidním tempem, což je jeden z klíčových fundamentů pro technologický sektor.
Zdroj: xStation5
Příjmy, čistý zisk, čistá marže a marže FCF
Alphabet zvýšil čtvrtletní příjmy na přibližně 119,8 mld. USD a udržel silnou dynamiku základní činnosti. Čistý zisk však vzrostl až na přibližně 112,2 mld. USD, což neodráží výhradně provozní výsledek společnosti. Tak vysoká hodnota byla z velké části důsledkem jednorázového zaúčtování zisků z držených cenných papírů. Čistá marže na úrovni 93,7 % je proto přechodně nadhodnocená a neměla by být považována za trvalou ziskovost byznysu Alphabetu. Při hodnocení kvality výsledků mají větší vypovídací hodnotu příjmy z reklamy, Google Cloud a provozní marže. Zároveň marže volných peněžních toků poklesla na -4,9 %, což signalizuje silný tlak rekordních kapitálových výdajů. Alphabet vynakládá stále více kapitálu na datová centra, servery a infrastrukturu AI. Záporný FCF tedy nemusí nutně znamenat zhoršení základní činnosti, ale ukazuje rostoucí náklady technologického závodu. Klíčové bude to, zda se nové investice promítnou do trvalého růstu příjmů a produktivity. Investoři by proto měli oddělovat jednorázový finanční zisk od opakované provozní ziskovosti společnosti.
Hotovost, oběžná aktiva, ROE a ROA
Alphabet disponuje přibližně 242,5 mld. USD hotovosti, jejích ekvivalentů a krátkodobých investic. Celková hodnota oběžných aktiv vzrostla na přibližně 343,5 mld. USD, čímž společnosti zajišťuje mimořádně vysokou finanční flexibilitu. Tak velká zásoba likvidních aktiv umožňuje financovat investice do AI bez nadměrné závislosti na dluhu. ROE vzrostlo na 80,2 % a ROA na 55,2 %, avšak oba ukazatele byly výrazně navýšeny jednorázovými zisky z cenných papírů. Nelze tedy předpokládat, že tak vysoká rentabilita vlastního kapitálu a aktiv bude v nadcházejících čtvrtletích udržitelná. Přesto základní efektivita Alphabetu zůstává vysoká díky dominantnímu postavení v digitální reklamě a rostoucímu měřítku Google Cloud. Silná rozvaha omezuje finanční riziko spojené s rekordním CAPEXem. Zároveň dává společnosti prostor pokračovat ve zpětném odkupu akcií, akvizicích a technologických investicích. Z fundamentálního pohledu zůstává likvidita Alphabetu jednou z jeho největších konkurenčních výhod. Při interpretaci ROE a ROA je nicméně třeba zohlednit vliv neopakovatelných finančních zisků.
Zdroj: XTB Research Team
Čistý dluh, Free Cash Flow, current ratio a Debt/Equity
Alphabet udržuje přibližně 129,7 mld. USD čisté hotovosti, protože hodnota finančních prostředků převyšuje jeho zadlužení. Ukazatel Debt-to-Equity činí pouhých 0,2x, což potvrzuje konzervativní strukturu financování. Current ratio na úrovni 2,7x naznačuje, že oběžná aktiva výrazně převyšují krátkodobé závazky. Rozvaha tak zůstává velmi bezpečná navzdory rekordním výdajům na infrastrukturu AI. Největším varovným signálem je pokles volných peněžních toků na přibližně -5,9 mld. USD. Vyplývá to především z prudkého nárůstu výdajů na datová centra, čipy a výpočetní kapacity. Záporný FCF momentálně není důsledkem problémů s likviditou, protože Alphabet disponuje obrovskými finančními rezervami. Ukazuje však, že trh bude stále pečlivěji hodnotit návratnost miliardových investic. Pokud rozvoj AI a Google Cloud nepřinese očekávanou monetizaci, může se tlak na peněžní toky stát závažnějším rizikem pro ocenění. V současné fázi dává silná hotovostní pozice Alphabetu dostatečný prostor pro realizaci této strategie bez destabilizace rozvahy.
Zdroj: XTB Research Team
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