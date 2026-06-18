Akcie BMW klesají na nejnižší úroveň od listopadu 2020 🚩 Čelí německé automobilky novým problémům?

Akcie ikonické německé automobilky BMW dnes klesly na nejnižší úroveň od podzimu 2020 poté, co společnost zveřejnila překvapivě slabé výsledky a výrazně snížila svůj výhled. Navzdory rozsahu výprodeje se zatím objevuje jen málo známek výraznějšího nákupního zájmu, zatímco německý automobilový sektor dál zatěžuje širší index DAX.
BMW vydalo varování, které investory jednoznačně znepokojilo. Slábnoucí poptávka v Číně, konflikt na Blízkém východě a prudké zhoršení ziskovosti zatěžují výhled společnosti. V důsledku toho valuace BMW klesla na nejnižší úroveň za více než 5 let.
Největší snížení výhledu za poslední roky
Nejvíce znepokojivým aspektem oznámení BMW je rozsah zhoršení očekávané ziskovosti.
Společnost uvedla, že zisk před zdaněním (EBT) v roce 2026 „výrazně“ klesne ve srovnání s rokem 2025, kdy EBT dosáhl 10,2 miliardy EUR. Ještě donedávna přitom vedení očekávalo pouze mírný pokles zisku.
Ještě znepokojivější je revize klíčových ukazatelů ziskovosti:
- Výhled EBIT marže v automobilovém segmentu byl snížen z 4–6 % na pouhé 1–3 %.
- Výhled návratnosti použitého kapitálu (ROCE) byl snížen z 6–10 % na 1–5 %.
Tak hluboké škrty naznačují, že problém přesahuje nižší objemy prodejů vozů a stále více se týká schopnosti BMW udržet prémiovou úroveň ziskovosti, která historicky podporovala jeho valuaci. Pro luxusní automobilku zůstávají marže jedním z nejdůležitějších investičních faktorů, což vysvětluje sílu reakce trhu.
Konflikt v Íránu zvyšuje tlak na náklady
Druhá velká výzva vychází z geopolitické situace na Blízkém východě.
Podle BMW se konflikt zahrnující Írán ukázal jako výrazně nákladnější, než se ještě před několika měsíci očekávalo. Trvale zvýšené ceny energií zvyšují provozní náklady a zároveň oslabují ochotu spotřebitelů k velkým zbytným nákupům.
Vedení zdůraznilo, že silnější růst prodejů v Evropě a Spojených státech v současnosti nestačí k vyrovnání slabší poptávky v Asii, zejména v Číně.
Úsporná opatření zrychlují
BMW také oznámilo zrychlení restrukturalizačních iniciativ a programů efektivity.
Podle Milana Nedeljkoviće, člena představenstva BMW AG, musí společnost přizpůsobit své struktury a procesy tomu, co označil za „drastické zhoršení tržních podmínek“. Vedení hodlá zintenzivnit probíhající úsporné iniciativy a zavést další opatření na zvýšení efektivity.
Paradoxně to v krátkodobém horizontu vytvoří ještě větší tlak na zisk. BMW uvedlo, že zavedení nových restrukturalizačních opatření bude mít ve druhé polovině roku 2026 jednorázový negativní dopad na zisk.
Co zůstává světlým bodem – a je valuace atraktivní?
Navzdory zhoršujícímu se výhledu BMW neopustilo svou strategii návratnosti kapitálu akcionářům.
Společnost stále očekává, že v automobilovém segmentu vygeneruje volný peněžní tok přes 2,5 miliardy EUR. Vedení navíc potvrdilo:
- Dividendový výplatní poměr ve výši 30–40 % čistého zisku připadajícího akcionářům BMW AG.
- Pokračování probíhajícího programu zpětného odkupu akcií.
Tyto faktory poskytují akcionářům určitou podporu. Trh se však nyní soustředí hlavně na zhoršení provozních fundamentů BMW, a to oprávněně.
Varování BMW nepůsobí jako dočasný výkyv v jednom čtvrtletí. Společnost současně čelí slabosti na svém nejdůležitějším zahraničním trhu, rostoucím nákladům spojeným s geopolitickým napětím a sílící strukturální konkurenci ze strany čínských výrobců.
Ačkoli relativně nízká valuace BMW, které se nyní obchoduje přibližně za 5násobek zisku, může lákat hodnotově orientované investory, v této fázi není zřejmý žádný jasný katalyzátor obratu. Dokud se poptávka v Číně nestabilizuje a ziskovost nezačne oživovat, akcie mohou zůstat pod tlakem navzdory atraktivním valuačním násobkům.
Možná nejvíce znepokojivým signálem je pokračující pokles tržeb, který naznačuje, že problémy BMW se netýkají pouze marží, ale zasahují i samotný růstový profil společnosti.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Graf BMW (BMW.DE, D1)
Akcie BMW se aktuálně obchodují přibližně 40 % pod svým 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200, červená linie). To zdůrazňuje hloubku probíhajícího medvědího trhu a prudké zhoršení důvěry investorů. Downtrend v průběhu roku 2026 zrychlil, protože vyšší ceny energií v Evropě, přísnější měnová politika ECB a přetrvávající slabost v Číně vytvořily velmi nepříznivé prostředí nejen pro BMW, ale pro německý automobilový sektor jako celek.
Zdroj: xStation5
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