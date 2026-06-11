Akcie CD Projektu padají na nová minima! Čeho se investoři obávají?

- Cena akcií CD Projektu prorazila pod klíčové úrovně podpory a vrátila se na minima z roku 2025. Společnost tak jasně zaostává za indexem WIG20.
- Klíčovým zdrojem obav části investorů je vydání rozšíření „Songs of the Past“ pro The Witcher 3, které je plánováno až na rok 2027, což působí jako vzdálený termín. Investory zároveň znepokojuje absence jasného data vydání hry The Witcher 4.
- Trh se obává, že plán vydání her se může protáhnout více, než předpokládá konsenzus. To by mohlo snížit průměrné roční finanční výsledky za období 2026–2028.
- Potenciálními katalyzátory pro zlepšení sentimentu jsou další silná oznámení k rozšíření „Songs of the Past“, přesnější výhled pro The Witcher 4 a možné marketingové kampaně k titulům, které jsou již na trhu.
- Cena akcií CD Projektu prorazila pod klíčové úrovně podpory a vrátila se na minima z roku 2025. Společnost tak jasně zaostává za indexem WIG20.
- Klíčovým zdrojem obav části investorů je vydání rozšíření „Songs of the Past“ pro The Witcher 3, které je plánováno až na rok 2027, což působí jako vzdálený termín. Investory zároveň znepokojuje absence jasného data vydání hry The Witcher 4.
- Trh se obává, že plán vydání her se může protáhnout více, než předpokládá konsenzus. To by mohlo snížit průměrné roční finanční výsledky za období 2026–2028.
- Potenciálními katalyzátory pro zlepšení sentimentu jsou další silná oznámení k rozšíření „Songs of the Past“, přesnější výhled pro The Witcher 4 a možné marketingové kampaně k titulům, které jsou již na trhu.
Cena akcií CD Projektu znovu klesla k úrovni kolem 220 PLN, tedy blízko nejnižších hodnot od května 2025. Společnost jasně zaostává za širším trhem, přestože výsledky za 1. čtvrtletí byly relativně solidní. Do popředí se nyní dostávají obavy ohledně harmonogramu vydání, od rozšíření Songs of the Past pro The Witcher 3 až po datum vydání The Witcher 4.
Právě oznámení vydání dlouho očekávaného rozšíření až v roce 2027 spolu s absencí pevných závazků ohledně data vydání dalšího dílu série spustily výprodej. Investoři začali zpochybňovat, zda je CD Projekt schopen naplnit svůj ambiciózní plán vydat během několika let několik velkých titulů. Trh je zároveň stále citlivější na jakákoli zpoždění, protože ocenění společnosti nadále zahrnuje vysoká očekávání ohledně budoucí ziskovosti.
CD Projekt zaostává za indexem WIG20
Nejnovější cena akcií kolem 220 PLN představuje pokles o více než 10 % od začátku roku, zatímco širší index WIG20 zůstává v zisku téměř 13 %. Pro mnoho investorů je významné, že CD Projekt patří mezi nejslabší složky indexu navzdory solidní historii prodejů her The Witcher 3 a Cyberpunk 2077. Hůře si vedly pouze akcie společností Modivo, Dino Polska a Kruk. Výše jsou uvedeny ceny akcií všech společností v indexu WIG20 a jejich výkonnost v různých časových horizontech. Zdroj: xStation
Odložená vydání: Songs of the Past a nejistý The Witcher 4
Na konci května CD Projekt oficiálně oznámil třetí velké rozšíření pro The Witcher 3: Songs of the Past, vyvíjené ve spolupráci se studiem Fool’s Theory. Rozšíření má vyjít až v roce 2027 a bude dostupné výhradně na PC a konzolích nové generace. První detaily o příběhu a hratelnosti mají být zveřejněny až na konci léta 2026.
Ačkoli oznámení nového Geraltova dobrodružství přijala herní komunita velmi pozitivně, kapitálový trh vnímá dlouhé čekání na vydání jako faktor, který zvyšuje riziko zpoždění celého harmonogramu hlavních titulů. CD Projekt zdůrazňuje, že The Witcher 4 nevyjde před rokem 2027. Toto rozhodnutí je na jedné straně negativní, ale na druhé straně i pozitivní. Připomeňme, že v roce 2026 budou všechny oči investorů upřeny na GTA VI, takže vydání hry ve chvíli, kdy by se střetla s titulem od Rockstar Games, by mohlo vážně oslabit prodejní potenciál nového titulu s Geraltem z Rivie.
Pro investory to znamená delší období intenzivního financování produkce při omezeném počtu velkých komerčních vydání. V segmentu AAA, kde jsou tržby silně koncentrovány kolem jednotlivých uvedení na trh, má každé roční zpoždění výrazný dopad na ocenění v modelech DCF i na očekávaný profil peněžních toků.
Kalendář vydání, ocenění a výhled tržeb
Management CD Projektu v posledních letech opakovaně uváděl ambici dodat více projektů než v předchozí dekádě. Trh si však zároveň velmi dobře uvědomuje, jak nákladné a časově náročné jsou AAA produkce pro nové konzole a PC. Po zkušenosti s uvedením hry Cyberpunk 2077 jsou investoři mimořádně citliví na uspěchání vývoje a riziko technických problémů. Oznámení delšího vývojového cyklu u nadcházejících titulů je proto na jedné straně pochopitelné, ale na druhé straně snižuje krátkodobou viditelnost tržeb.
Ocenění společnosti, měřené například pomocí ukazatelů 12měsíčního forward P/E a EV/EBITDA, stále naznačuje, že budoucí hry a rozšíření dosáhnou úspěchu srovnatelného s The Witcher 3 nebo remasterovaným Cyberpunkem. Pokud se však harmonogram vydání výrazně prodlouží a tržby se rozloží do delšího období, průměrný roční zisk na akcii může být nižší, než předpokládají optimističtější scénáře.
Dalším důvodem k obavám je dividendová politika. Někteří analytici upozorňují, že odložení výplat dividend a rostoucí CAPEX na nové projekty znamenají, že se společnost stále více soustředí na reinvestování hotovosti do rozvoje portfolia. Pro některé dlouhodobé investory je to pozitivní signál, ale pro ty, kteří hledají stabilní peněžní toky, to může být důvod ke snížení expozice.
Co by mohlo změnit sentiment vůči akciím CD Projektu?
Navzdory současné slabosti akcií historie CD Projektu ukazuje, že bodem obratu bývají obvykle konkrétní záběry z hraní a dobře přijaté marketingové kampaně k velkým hrám. Silná prezentace Songs of the Past s jasným sdělením o rozsahu rozšíření a jeho příběhovém propojení s The Witcher 4 by mohla zmírnit část současných obav. Trh navíc čeká na přesnější výhled ohledně časového okna vydání dalšího hlavního dílu série.
Z dlouhodobého pohledu nemusí být oznámení vydání v roce 2027 pro akcionáře nutně špatnou zprávou. The Witcher 3 už prodal více než 65 milionů kopií, což z něj dělá jeden z nejprodávanějších titulů v historii odvětví. Nové rozšíření po vydání GTA VI umožní společnosti znovu monetizovat existující značku, například prostřednictvím rozšířených edic a kompletních balíčků obsahujících všechna DLC, které si někteří fanoušci rádi znovu koupí na nových platformách. Prodloužení životního cyklu jedné vysoce ziskové značky tak může stabilizovat peněžní toky mezi vydáními dalších velkých her.
Krátkodobě proto budou cenu akcií ovlivňovat také kvartální výsledky, zejména katalogové prodeje, monetizace Cyberpunku a dopad dohod ve stylu Game Pass na tržby a marže.
Nakonec stojí za připomenutí, že společnosti v herním sektoru se vyznačují nadprůměrnou volatilitou akcií a silnou závislostí na jednotlivých vydáních her.
Graf ceny akcií CD Projektu
Denní graf akcií CD Projektu (CDR.PL) ukazuje, že cena akcií společnosti vstoupila do downtrendu, což naznačují exponenciální klouzavé průměry i nejnižší úrovně od května 2025. Zajímavé je, že RSI za posledních 14 dní ukazuje nejprudší pokles, respektive nejnižší hodnotu RSI, od listopadu 2025. Zdroj: xStation
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