Akcie Circle rostou o 11 %, stablecoin USDC dostává silnější regulovaný základ 📈

Společnost Circle Internet Group, která stojí za stablecoinem USDC, získala souhlas amerického Úřadu kontrolora měny OCC k založení národní digitálně-měnové trust banky. Nový subjekt má nést název Circle National Trust a umožní firmě rozšířit služby hlavně v oblasti institucionální úschovy aktiv.
Pro Circle jde o významný krok. Firma se díky tomuto schválení dostává pod federální dohled OCC, místo aby se musela spoléhat na složitější regulatorní rámec v jednotlivých amerických státech. To může být důležité zejména pro institucionální klienty, kteří u stablecoinů sledují nejen likviditu a velikost trhu, ale také právní jistotu, dohled a kvalitu správy rezerv.
Národní trust banka se liší od běžné retailové banky. Nepřijímá klasické vklady od klientů jako tradiční bankovní instituce, ale může poskytovat služby jako úschova aktiv, správa vypořádání a další institucionální služby. Právě to dobře zapadá do modelu Circle, jehož hlavním produktem je stablecoin navázaný na americký dolar.
Reakce trhu byla výrazně pozitivní. Akcie Circle v předobchodní fázi posílily o 11 %, protože investoři vnímají schválení jako důležitý signál důvěry a další krok k větší integraci stablecoinů do hlavního finančního systému. Pro firmu to může znamenat silnější pozici vůči konkurenci i lepší přístup k velkým institucionálním partnerům.
Stablecoiny se v posledních letech staly jednou z nejdůležitějších částí kryptoměnového trhu. Jde o digitální tokeny, které mají držet stabilní hodnotu vůči aktivu, nejčastěji americkému dolaru. Celková tržní hodnota stablecoinů už přesahuje 310 miliard USD a podle projekcí Morningstar by mohla do roku 2035 dosáhnout až 1,45 bilionu USD.
Hlavním důvodem růstu je praktické využití stablecoinů. Kromě obchodování na kryptoměnových burzách mohou sloužit pro přeshraniční platby, převody peněz, vypořádání transakcí a rychlejší pohyb dolarové likvidity napříč digitálními platformami. Pokud se stablecoiny více propojí s regulovaným finančním systémem, může to zvýšit jejich atraktivitu i mimo čistě kryptoměnový trh.
Schválení přichází v době, kdy se americká regulace stablecoinů posouvá směrem k jasnějším pravidlům. Zákon Genius Act vytvořil první federální rámec pro stablecoiny a rozšířil pravomoci OCC i na nebankovní vydavatele platebních stablecoinů, mezi které patří právě Circle. Pro celý sektor je to důležité, protože jasnější pravidla mohou snížit regulatorní nejistotu.
Z pohledu investorů je zpráva pozitivní hlavně pro Circle a širší stablecoinový ekosystém. Federální trust charter může posílit důvěru v USDC, zlepšit vztahy s institucemi a zvýšit šanci, že stablecoiny budou používány ve větším měřítku i v tradičních financích. Zároveň ale platí, že větší regulace znamená také vyšší náklady na compliance a přísnější dohled nad fungováním firmy.
Circle se tak dostává do pozice jednoho z klíčových hráčů, kteří mohou propojit svět kryptoměn s tradičním finančním sektorem. Pokud se stablecoiny skutečně stanou běžným nástrojem pro platby a vypořádání, může být současné schválení jedním z důležitých milníků tohoto vývoje.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Meta oznamuje vlastní AI čipy. Blíží se pomalu konec úplné závislosti na Nvidii?🚨
Fast-fashion gigant Shein získal zelenou pro IPO v Hongkongu 🛍️
Meta čelí riziku tvrdé pokuty ⚠️ Facebook a Instagram mají využívat návykový design 📱
Fond miliardáře investuje 6 mld USD do Vodafone 📈 Akcie rostou o 13 %, euforie pokračuje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.