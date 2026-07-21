Akcie General Motors klesají navzdory silným výsledkům 🚩

General Motors (GM.US) zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí roku 2026, které překonaly očekávání Wall Street, a zvýšil výhled upraveného zisku i peněžních toků na celý rok. Hlavním tahounem výsledků zůstává činnost v Severní Americe, podpořená stabilními cenami vozů, vysokými prodeji pickupů a SUV a dalším snižováním ztrát v segmentu elektrických vozidel.
- Upravený zisk na akcii dosáhl 3,57 USD oproti očekávaným přibližně 3,20 USD.
- Tržby vzrostly o 1,9 % meziročně na 48,03 mld. USD, čímž překonaly konsensus na úrovni 47,01 mld. USD.
- Upravený EBIT v Severní Americe dosáhl 3,45 mld. USD oproti předpokládaným 3,26 mld. USD.
- GM zvýšil výhled upraveného zisku na akcii pro rok 2026 na 12–14 USD z dříve uváděných 11,50–13,50 USD.
- Společnost však snížila výhled vykazovaného čistého zisku na 8,4–9,8 mld. USD z dřívějších 9,9–11,4 mld. USD.
Severní Amerika zůstává hlavním tahounem výsledků
Prodeje vozů dosáhly 990 tis. kusů, což představuje nárůst o 1,6 % oproti stejnému období loňského roku. Upravený EBIT severoamerické divize činil 3,45 mld. USD a upravená marže EBIT v regionu vzrostla o 2,5 procentního bodu meziročně na 8,6 %.
Podle generální ředitelky Mary Barra výsledky podpořily stabilní ceny vozů, atraktivní nabídka pickupů a SUV, nižší záruční náklady a zlepšení provozní efektivity. Mezinárodní divize, zahrnující rovněž čínské společné podniky, vykázala upravený EBIT ve výši 190 mil. USD oproti konsensu na úrovni 144,4 mil. USD.
Upravený zisk roste, čistý zisk klesá
Upravený provozní zisk celé skupiny vzrostl přibližně o 30 % meziročně na více než 3,9 mld. USD, přičemž upravená marže dosáhla 8,2 %. Zároveň čistý zisk náležející akcionářům klesl o 31,1 % meziročně na 1,3 mld. USD.
Na vykazovaný výsledek měly vliv náklady ve výši 2,3 mld. USD spojené se změnou strategie v segmentu elektrických vozidel. GM přitom pokračuje ve snižování ztrát v této oblasti a zvyšuje podíl digitálních služeb na činnosti skupiny.
GM zvyšuje výhled upravených výsledků
Společnost zvýšila výhled upraveného EBIT pro celý rok 2026 na 14–16 mld. USD z dřívějších 13,5–15,5 mld. USD. Výhled upraveného zisku na akcii vzrostl na 12–14 USD z 11,50–13,50 USD.
Očekávané upravené volné peněžní toky automobilové divize byly zvýšeny na 9,5–11,5 mld. USD z dřívějších 9–11 mld. USD. Kapitálové výdaje mají za celý rok dosáhnout 10 až 12 mld. USD.
Nižší výhled vykazovaného čistého zisku
GM snížil očekávání týkající se čistého zisku náležejícího akcionářům na 8,4–9,8 mld. USD z dřívějších 9,9–11,4 mld. USD. Jde o druhé čtvrtletí v řadě, ve kterém koncern zvyšuje výhled upravených výsledků a zároveň snižuje výhled vykazovaného výsledku. Tento rozdíl pramení především z jednorázových nákladů a změn spojených s restrukturalizací strategie elektrických vozidel. Navzdory lepším výsledkům, než se očekávalo, akcie GM v posesijním obchodování ztrácely přibližně 2 %.
Akcie General Motors (interval D1)
Akcie General Motors po výsledcích mírně klesají a obchodují se v blízkosti 74 USD – na úrovni 200denního exponenciálního klouzavého průměru EMA200.
Zdroj: xStation5
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