Akcie Heico na 8měsíčním minimu kvůli narušení v Hormuzském průlivu 📉

Akcie letecké a obranné společnosti Heico (HEI.US) se stáhly na nejnižší úroveň od května 2025 a pokračují v klesajícím trendu kvůli obavám o stav leteckého průmyslu v kontextu konfliktů na Blízkém východě a rostoucích cen leteckého paliva. Vyhlídka na menší počet letů se může promítnout do nižší poptávky po opravách a náhradních dílech, což by ve střednědobém horizontu mohlo vytvářet tlak na růst tržeb. Přestože společnost za poslední čtvrtletí vykázala rekordní výsledky, trh obecně přeceňuje firmy s expozicí vůči sektoru civilního letectví a struktura tržeb společnosti Heico je zhruba vyvážená mezi komerčním a obranným segmentem.
Navíc v posledních čtvrtletích rostl rychleji právě komerční segment. Trh využil nejistého prostředí jako příležitost k výběru zisků a akcie jsou nyní přibližně o 20 % níže oproti svému historickému maximu, což představuje největší pokles od loňského jara. Je však třeba poznamenat, že ačkoli je společnost procyklická, historicky období poklesu zvládala úspěšně a od roku 1990 zůstává jedním z nejvýkonnějších dlouhodobých titulů mezi veřejně obchodovanými firmami. Investoři za akcie nadále platí výraznou prémii, přičemž forwardový ukazatel P/E pro příštích 12 měsíců se pohybuje blízko hodnoty 50 a ukazatele price-to-sales a price-to-book kolem 9.
Heico (HEI.US)
Současný pokles vůči 200dennímu EMA (EMA200) činí přibližně 10 %, což je úroveň, která byla historicky spíše vzácná a v období mezi lety 2020 a 2026 po ní pravidelně následovaly odrazy tažené poptávkou. Pokud by došlo v blízké době k uvolnění blokace Hormuzského průlivu, mohlo by to pro akcie představovat silný katalyzátor. Pokud však narušení přetrvají, trh může ke společnosti i nadále přistupovat opatrně.
Zdroj: xStation5
