Akcie Keringu se propadly🔻Gucci znovu zklamal investory 🚨

- Tržby Gucci v 1. čtvrtletí klesly o 8 %, což bylo horší než očekávání.
- Akcie Kering po výsledcích oslabily až o 10 %.
- Oživení Gucci zůstává nejisté a analytici čekají spíše pomalý obrat.
- Negativně působí i slabší globální poptávka a geopolitické napětí.
Akcie francouzské luxusní skupiny Kering ve středu prudce oslabily poté, co výsledky značky Gucci za první čtvrtletí zaostaly za očekáváním trhu. Tržby klíčové italské značky klesly o 8 %, což představuje už 11. čtvrtletní pokles v řadě. Investory tím znovu zasáhly pochybnosti, jak rychle se firmě podaří obnovit atraktivitu jedné z nejdůležitějších značek celého portfolia.
Akcie Keringu během dne propadly až o 10 % a krátce po otevření trhu ztrácely kolem 8,5 % na úroveň 255 eur. Šlo tak o nejvýraznější jednodenní pokles za více než rok. Negativní reakce přišla jen několik dní předtím, než má generální ředitel Luca de Meo představit plán, jak obrátit vývoj skupiny, jejíž hodnota se pohybuje kolem 33 miliard eur.
Na slabší výkonnost Gucci měla dopad i geopolitická situace. Konflikt s Íránem omezil výdaje zákazníků z Blízkého východu a zároveň narušil mezinárodní cestování, což se promítlo do poptávky. Kering sice uvedl, že v Severní Americe zaznamenal silný zájem o produkty Gucci, analytici však upozorňují, že nejde o specifickou výhodu značky, ale spíše o obecnější trend v luxusním sektoru.
Podle analytiků z Citi sice firma potvrdila svůj výhled, ale časový horizont obratu Gucci zůstává nejistý a pravděpodobně bude jen pozvolný. JPMorgan navíc upozornila, že ve všech ostatních regionech mimo Severní Ameriku byly patrné dvouciferné poklesy, což naznačuje, že obnova značky může být delší a náročnější, než optimističtější část trhu čekala.
Kering tak dál čelí stejnému problému jako další velké luxusní domy typu LVMH nebo Hermès – tedy ochabující poptávce v prostředí nejisté ekonomiky a geopolitického napětí. Od začátku roku 2026 jsou akcie společnosti stále níže zhruba o 7 %, a aktuální výsledky tlak na vedení ještě zesílily.
Graf KER.FR (D1)
Akcie Keringu se aktuálně obchodují kolem 253,70 EUR a po prudkém propadu se dostaly pod EMA 50 na 265,78 EUR, zatímco stále zůstávají i pod SMA 100 na 279,12 EUR. To potvrzuje, že střednědobý technický obrázek zůstává nadále medvědí. Poslední růstový pokus byl výrazně odmítnut právě v blízkosti 100denního klouzavého průměru a následný silný pokles ukazuje na pokračující převahu prodejců. RSI se nachází na hodnotě 45,9, tedy pod neutrální hranicí, což signalizuje slábnoucí sílu kupců bez dosažení přeprodané zóny. MACD sice zůstává těsně v kladném teritoriu, histogram však slábne, což naznačuje vyčerpání předchozího růstového momenta a riziko dalšího tlaku směrem dolů. Z technického pohledu bude důležité, zda se titul udrží nad podporou kolem 253 EUR. Pokud ne, může se otevřít prostor pro pokles směrem k oblasti 244 až 235 EUR. Pro zlepšení výhledu by naopak bylo potřeba vrátit se zpět nad 266 EUR.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Hermès se na výročí katastrofy lodi RMS Titanic propadl o 13 % ⚓
Tržby ASML: silný vstup do roku a signál pokračujícího čipového boomu!
Evropa si údajně připravuje plán B pro případ odchodu USA z NATO 🌍
🎥 Výsledková sezóna s XTB: ASML hlásí výborná čísla, na růst akcií to ale nestačí
