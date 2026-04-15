Akcie kvantových počítačů rostou poté, co Nvidia spustila open-source kvantové AI modely 📈

Akcie firem z oblasti kvantových počítačů zažívají silný návrat a znovu přitahují pozornost investorů napříč globálními trhy. Nejnovější růst už není jen spekulativní — stojí za ním hmatatelný technologický pokrok a zlepšující se makroekonomický sentiment. Průlom Nvidie při propojení AI s kvantovými systémy výrazně změnil očekávání ohledně toho, jak rychle se toto odvětví může stát komerčně využitelným. Kapitál se tak vrací do jedné z nejprogresivnějších oblastí technologického trhu.
Akcie kvantových firem prudce rostou
- Hlavní americké kvantové společnosti zaznamenaly dvouciferné zisky:
- IonQ (IONQ.US)
- D-Wave (QBTS.US)
- Rigetti (RGTI.US)
- Quantum Computing Inc. (QUBT.US)
- Momentum pokračovalo i v předobchodní fázi:
- QBTS +8 %, IONQ +4,6 %, QUBT +3,7 %, RGTI +5 %
- Růst se časově shodoval se Světovým dnem kvantové technologie, což ještě zvýšilo viditelnost sektoru i zájem investorů.
Průlom Nvidie jako hlavní katalyzátor
- Hlavním impulzem bylo spuštění nového open-source AI systému od Nvidie, navrženého pro kvantové počítání.
- Rodina modelů NVIDIA Ising se zaměřuje na řešení dvou klíčových problémů odvětví:
- Oprava chyb
- Kalibrace systémů
- Hlavní výkonnostní zlepšení:
- až 2,5× rychlejší dekódování chyb
- až 3× vyšší přesnost
- Jensen Huang zdůraznil, že AI by se mohla stát „operačním systémem“ kvantových strojů a umožnit vznik škálovatelných a spolehlivých systémů.
- Řešení zahrnuje:
- Ising Calibration — zkracuje dobu kalibrace ze dnů na hodiny
- Ising Decoding — optimalizováno buď pro rychlost, nebo pro přesnost
- Technologii už zavádějí významní hráči, včetně:
- Atom Computing, IonQ, IQM, Fermilab
- Cornell University, Sandia Labs, University of Chicago
Globální dopad a tržní kontext
- Zpráva nejprve podpořila asijské kvantové akcie, přičemž:
- jihokorejské Axgate a ICTK dosáhly limitu +30 %
- čínské QuantumCTek a GuoChuang Software přidaly více než 8 %
- japonský Fixstars vzrostl zhruba o 8 %
- Rally dále podpořilo zlepšení globálního risk-on sentimentu, spojené s obnoveným optimismem kolem jednání mezi USA a Íránem.
- Kombinace makro podpory a technologického průlomu vytvořila silný impuls pro příliv kapitálu.
Proč tomu investoři věnují pozornost
- Očekává se, že trh s kvantovým počítáním vzroste z přibližně 1,7 miliardy USD dnes na více než 11 miliard USD do roku 2030.
- Kvantové systémy by mohly řešit složité úlohy exponenciálně rychleji než klasické počítače, s dopady například na:
- kryptografii
- bezpečnost dat
- pokročilé simulace
- To přináší jak příležitosti, tak rizika, zejména v oblasti budoucnosti šifrování a citlivých dat.
Současný růst ukazuje posun od čistého hypu k optimismu podloženému technologií. Krok Nvidie naznačuje, že kvantové počítání se může dostat k praktickému využití dříve, než se dříve očekávalo. Přesto jde stále o vysoce rizikový a raný sektor, takže i přes silné momentum pravděpodobně zůstane volatilita zvýšená.
QBTS.US (D1 interval)
Zdroj: xStation5
