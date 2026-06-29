Akcie McDonald's poblíž nejnižší úrovně od srpna 2024 📉

Akcie společnosti McDonald's od začátku roku klesly téměř o 11 %, přestože firma dál vykazuje solidní provozní výkonnost. Tržby vzrostly o 9,4 %, zatímco globální srovnatelné tržby stouply o 3,8 %. To ukazuje, že fastfoodový gigant si stále dokáže udržet zákazníky i v náročnějším spotřebitelském prostředí.
- Proč jsou akcie pod tlakem: Investoři se obávají inflace, vyšších úrokových nákladů, nákladů na restrukturalizaci a rizika, že slabší spotřebitelský sentiment může časem zasáhnout návštěvnost restaurací.
- AI se stává součástí růstového plánu: McDonald's spolupracuje s Googlem na objednávkách v drive-thru poháněných AI. CEO Chris Kempczinski uvedl, že systém dosáhl přesnosti kolem 90 %.
- Inovace menu zrychlují: Společnost testuje ručně obalované kuřecí produkty, silnější nabídku nápojů, lepší standardy kávy, barevné ledové nápoje a možné varianty nemléčného mléka.
- Zákaznická zkušenost musí vyniknout: McDonald's se snaží, aby návštěvy působily zapamatovatelněji. Konkurenti totiž zvyšují standard u kuřecích produktů, hovězího masa, nápojů i výhodných menu.
- Ekonomika franšízantů zůstává důležitá: Přibližně 95 % restaurací McDonald's po celém světě provozují nezávislí franšízanti. Jakékoli vylepšení proto musí podporovat produktivitu a chránit marže.
Konsenzuální cílová cena se pohybuje kolem 331 USD. Optimističtější scénář by mohl ukazovat na 375 USD do roku 2028, pokud věrnostní program, kuřecí produkty, AI drive-thru a globální expanze přinesou silnější růst. Hlubší zpomalení spotřebitele by však mohlo tlačit na tržby, marže i ziskovost franšízantů, zejména pokud inflace dál zatíží rozpočty domácností. Akcie McDonald's mohou ovlivňovat také ceny hovězího masa. Ceny hovězího v USA jsou o 80 % vyšší než v roce 2019, což dopadá na marže. Společnost zároveň nemá dostatečnou cenotvornou sílu. Stav skotu v USA je na nejnižší úrovni za zhruba 75 let. Důvodem jsou roky víceletých such, zejména ve významných státech produkujících skot, vysoké náklady na krmivo a zvýšené úrokové sazby. Ty přiměly chovatele stáda spíše likvidovat než obnovovat.
Graf McDonald's (denní interval)
Akcie McDonald's jsou nyní téměř 10 % pod EMA200 (červená linie), což signalizuje teritorium medvědího trhu. Pokles od historického maxima nyní dosahuje téměř 20 %. Důležitá podpora se zdá být na úrovni 245 USD, kde probíhaly předchozí cenové reakce z podzimu 2023 a léta 2024. Důležitá zóna rezistence je nyní na 288 USD, kde se nachází EMA50 a začátek poklesového impulsu, který začal tento měsíc.
Zdroj: xStation5
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