Akcie obranných společností klesají po summitu NATO 🚩 Rheinmetall ztrácí 4 %, KNDS pozastavuje IPO

Akcie Rheinmetall (RHM.DE) klesají o téměř 4 % po summitu NATO v Ankaře a širší evropský obranný sektor je pod tlakem, přestože členské státy Aliance potvrdily další rozvoj vojenských kapacit. Může to být signál, že trh přechází z fáze euforie do fáze hodnocení reálných výsledků společností.
Dobrá zpráva neznamená vždy růst
Na první pohled se reakce trhu jeví jako nelogická. NATO prakticky potvrdilo dlouhodobý trend zvyšování výdajů na obranu a evropské zbrojní koncerny mají před sebou rekordní objednávkové knihy. Teoreticky by akcie Rheinmetall měly růst.
Problém spočívá v tom, že trh oceňuje budoucnost, nikoli přítomnost. Většina pozitivních informací již byla zahrnuta v kurzu během spektakulárního býčího trhu posledních několika málo měsíců. Jakmile se valuace stávají velmi vysokými, investoři začínají klást jiné otázky: jak rychle společnosti splní kontrakty, zda si udrží marže a zda se politická prohlášení skutečně promítnou do peněžních toků.
Jde o klasický přechod od obchodování na základě příběhu k obchodování na základě fundamentů.
Trh dnes sleduje plnění závazků, ne sliby
Dobrým příkladem je situace kolem programu fregat F126 v Německu. Rozhodnutí Berlína o zrušení projektu ukázalo, že ani rekordní vojenské rozpočty nezaručují hladkou realizaci investic. Procedury zůstávají zdlouhavé a řada projektů se stále potýká s prodlevami a rostoucími náklady.
Po tomto rozhodnutí nastala nejdynamičtější fáze korekce cen akcií Rheinmetall, která se rozlila i na ostatní společnosti sektoru. Trh začal rozpoznávat, že největším rizikem pro evropský obranný průmysl není nedostatek zakázek, nýbrž schopnost jejich včasné realizace a politická odhodlanost.
Podstatné je, že Trump vyjádřil přesvědčení, že konflikt na Ukrajině může být ukončen a Rusko bude muset přehodnotit část svých požadavků ve prospěch Ukrajiny. Podobně deklarovaná ochota USA umístit továrny na rakety Patriot na Ukrajině a poskytnout jí záruky se jeví spíše jako důkaz, že USA hodlají tvrdě vyjednávat s Ruskem, které je v současnosti ekonomicky oslabeno a má problémy s posunem frontové linie.
Pokud by konflikt Ukrajiny a Ruska skutečně směřoval ke statusu „zmrazeného", mohou se investoři obávat, že rostoucí deficity a přesun politického zájmu oslabí odhodlání evropského NATO „zbrojit se do posledního dechu".
Pozastavené IPO KNDS vypovídá více než další zprávy
Ještě zajímavějším signálem bylo rozhodnutí KNDS o pozastavení plánovaného burzovního debutu.
Společnost neustoupila od vstupu na burzu kvůli slabým finančním výsledkům. Právě naopak – disponuje objednávkovou knihou přesahující 33 mld. eur a očekává růst tržeb o přibližně 30 % v příštím roce.
Důvodem byla valuace. Akcionáři dospěli k závěru, že trh již není ochoten platit taková násobek jako ještě před několika měsíci. Jde o velmi důležitý signál ukazující změnu nálady globálního kapitálu vůči evropskému obrannému sektoru.
Je to konec býčího trhu, nebo jen další etapa?
To nemusí být vůbec konec dlouhodobého vzestupného trendu pro evropské výrobce zbrojní techniky. Fundamenty sektoru jsou nejsilnější od konce studené války. Evropa bude zvyšovat vojenské výdaje po mnoho let, bez ohledu na krátkodobé politické změny.
Mění se však způsob oceňování. Donedávna stačilo ohlásit další balíček obranných výdajů, aby kurzy rostly. Dnes chtějí investoři vidět nové továrny, vyšší výrobní kapacity, zlepšení marží a rostoucí volné peněžní toky. To znamená, že sektor může čekat výrazně větší selektivita, než tomu bylo v první fázi poválečného býčího trhu.
Rheinmetall (interval D1)
Akcie Rheinmetall klesly přibližně o 50 % od historických maxim a obchodují se přibližně 30 % pod EMA200 (červená linie), což poukazuje na hluboce negativní trend a převládající pesimismus investorů, kteří stále realizují zisky (a „opozdilci" ztráty) po posledních mimořádných vzestupech kurzu.
Zdroj: xStation5
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