Akcie Puig rostou, jednání o spojení s Estée Lauder ukazují na vznik beauty skupiny za 40 miliard USD

Akcie společnosti Puig 24. března vzrostly přibližně o 13 % poté, co španělská parfémová skupina a Estée Lauder oznámily, že zkoumají možné spojení podniků. Akcie Estée Lauder naopak v New Yorku klesly zhruba o 8 %, protože investoři zvažovali valuaci a rizika realizace transakce. Reuters uvedl, že jednání by mohla vést ke vzniku luxusní beauty skupiny v hodnotě kolem 40 miliard USD.
Ve středu investiční logiky stojí parfémový segment
Spojení by pod jednu střechu přivedlo značky jako Clinique, Tom Ford, Jo Malone a Le Labo z portfolia Estée Lauder a značky Rabanne, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera a Charlotte Tilbury ze skupiny Puig. Reuters uvedl, že spojená firma by mohla generovat tržby mírně nad 20 miliard eur, což by překonalo divizi L’Oréal Luxe s tržbami 15,6 miliardy eur.
Strategická logika transakce je úzce spojená právě s parfémy. Reuters uvedl, že více než 70 % tržeb Puig pochází z parfémů, zatímco vůně jsou pro Estée Lauder třetím největším segmentem podle tržeb a v posledních čtvrtletních výsledcích vzrostly o 9 %.
Načasování zůstává pro trh klíčovou otázkou
Obě společnosti uvedly, že zatím nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí a nebyla uzavřena žádná dohoda. Reuters informoval, že strany jednaly o kombinaci hotovosti a akcií, ale podmínky se stále mohou změnit, zatímco analytici zároveň zpochybňují, zda se zakladatelská rodina Puig vzdá po více než století nezávislosti.
Investoři zároveň sledují, zda by případná transakce neodvedla pozornost Estée Lauder od její restrukturalizace v době, kdy podnik dál čelí slabší poptávce v USA a opatrným spotřebitelům. Trhy nyní budou sledovat, zda se jednání posunou k formální dohodě, jak bude nastavena valuace a zda management nabídne více detailů k synergiím a integračním rizikům.
