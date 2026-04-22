Akcie Reckittu oslabují 📉

- Reckitt v 1. čtvrtletí zvýšil tržby jen o 1,3 %, tedy méně, než čekal trh.
- Hlavní brzdou byla slabá poptávka po lécích na nachlazení v USA.
- Negativně se projevil i konflikt na Blízkém východě, který zasáhl dodávky a provoz.
- Firma i přes tlak na výsledky ponechala letošní výhled růstu na 4 až 5 %.
Společnost Reckitt Benckiser vykázala za první čtvrtletí slabší než očekávaný růst tržeb. Prodeje hlavních značek, mezi které patří například Strepsils nebo Dettol, vzrostly jen o 1,3 %, zatímco analytici očekávali růst kolem 2,8 %. Výsledky negativně ovlivnila především nevýrazná poptávka po lécích na nachlazení na americkém trhu.
Bez započtení volně prodejných léků v USA firma zaznamenala růst o 3,1 %, k čemuž výrazně přispěla Čína, kde tržby stouply dvouciferným tempem. Reckitt už dříve upozorňoval, že slabší prodeje léčiv se přenesou i do nového finančního roku. Firma se zároveň dál potýká s tlakem v Evropě, kde čelí silné konkurenci a opatrnějším spotřebitelským výdajům.
Další komplikace přinesl také Blízký východ. Společnost uvedla, že region v lednu a únoru rostl, ale konflikt v Íránu následně narušil provoz i dodávky, což vedlo k nulovému růstu tržeb v této oblasti. Válka navíc zvyšuje náklady, protože zasahuje do globální dopravy i energetických trhů, a zároveň zvyšuje nejistotu mezi spotřebiteli.
Akcie Reckittu letos do úterního závěru ztratily už 21 %, což ukazuje na nervozitu investorů. Přesto firma ponechala celoroční výhled beze změny a nadále očekává růst v rozmezí 4 až 5 %. Spoléhá přitom na oživení poptávky v USA a na silné výsledky na rozvíjejících se trzích, například v Indii, kde se daří hlavně čisticím prostředkům.
Generální ředitel Kris Licht pokračuje v restrukturalizaci společnosti. Soustředí se na jedenáct klíčových značek v rámci strategie Core Reckitt a zároveň se chce zbavit slabších částí portfolia, například divize domácích potřeb. Kontrastem k výsledkům Reckittu je výkon konkurenta Danone, který do roku vstoupil s vyššími tržbami díky silné poptávce po proteinových jogurtech a balené vodě Evian.
Graf RKT.UK (D1)
Akcie společnosti Reckitt se nacházejí ve výrazně negativním technickém nastavení. Cena klesla přibližně na 46,07 GBP a drží se hluboko pod klouzavými průměry EMA 50 na úrovni 54,27 GBP a SMA 100 kolem 58,24 GBP. Tento výrazný odstup potvrzuje sílu současného sestupného trendu a ukazuje, že trh zůstává pod jasnou kontrolou prodejců. V posledních týdnech je patrná série prudkých výprodejů, po kterých sice přicházely krátké stabilizace, ty však nedokázaly změnit celkový směr. Naopak každý pokus o růst zatím působí jen jako dočasná korekce v rámci širšího poklesu. Negativní obraz podporuje také RSI na hodnotě 27,3, které už vstoupilo do pásma přeprodanosti. To sice může krátkodobě zvýšit pravděpodobnost technického odrazu, samo o sobě to ale ještě neznamená obrat trendu.
Pro případné uklidnění situace by bylo důležité, aby se cena nejprve vrátila nad oblast 50 GBP a následně začala testovat EMA 50. Dokud se tak nestane, zůstává technický výhled spíše negativní. Z pohledu trhu je nyní klíčové, zda se akcie udrží nad pásmem kolem 46 GBP. Jeho prolomení by mohlo otevřít prostor k dalšímu oslabení. Naopak případný odraz by zatím bylo vhodné vnímat opatrně, protože hlavní trend zůstává jednoznačně klesající.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Intel: Je tu ještě prostor pro další růst?
Microsoft musí čelit britské žalobě za 2,8 miliardy USD kvůli cloudovým licencím
Microsoft snižuje ceny Xbox Game Pass, zatímco končí launch-day přístup k novým Call of Duty
Apple jmenuje Johna Ternuse generálním ředitelem, Tim Cook se přesune do role výkonného předsedy
