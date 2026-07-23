Akcie ServiceNow po výsledcích rostou o 7 % 🔼 Je softwarový sektor připraven na oživení?

Akcie ServiceNow po zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí rostou v poobchodní fázi přibližně o 7 %. Společnost překonala očekávání Wall Street v oblasti tržeb i zisku. Zároveň již podruhé v tomto roce zvýšila celoroční výhled tržeb z předplatného, což ukazuje na pokračující silnou poptávku po jejím softwaru využívajícím umělou inteligenci.
Výsledky pomáhají zmírnit obavy investorů z takzvané „SaaSpocalypse“, tedy scénáře, podle něhož by generativní AI mohla snížit poptávku po tradičním softwaru typu SaaS.
Klíčová fakta
- Tržby vzrostly na 3,99 miliardy USD, čímž překonaly očekávání ve výši 3,93 miliardy USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,90 USD oproti konsenzu 0,86 USD.
- ServiceNow zvýšila výhled tržeb z předplatného pro rok 2026 na 15,755 až 15,770 miliardy USD. Společnost také oznámila, že roční hodnota kontraktů u jejích produktů s AI již překročila 1 miliardu USD.
- Akcie ServiceNow po zveřejnění výsledků v poobchodní fázi posílily přibližně o 7 % a vrátily se nad hranici 100 USD.
AI zůstává hlavním motorem růstu společnosti
ServiceNow pokračuje v rozšiřování své podnikové platformy pro AI a zavádí AI agenty do procesů v oblasti IT, kybernetické bezpečnosti, CRM a lidských zdrojů.
Společnost uvedla, že roční hodnota kontraktů u produktů s AI již překročila 1 miliardu USD, a tohoto milníku dosáhla dříve, než původně očekávala. Vedení nyní předpokládá, že do konce roku 2026 tato hodnota překročí 1,5 miliardy USD.
Do roku 2030 by produkty s AI měly tvořit přibližně 30 % celkové roční hodnoty kontraktů.
Společnost rovněž rozšiřuje produkty, jako jsou AI Control Tower a autonomní AI specialisté pro ITSM. Ti již dokážou bez lidského zásahu vyřešit 80 až 85 % servisních požadavků.
ServiceNow znovu zvyšuje výhled
Jde již o druhé zvýšení výhledu tržeb z předplatného v tomto roce. Vedení nyní očekává, že tržby z předplatného v roce 2026 dosáhnou 15,755 až 15,770 miliardy USD, což představuje přibližně 21% růst při konstantních měnových kurzech.
Tržby z předplatného ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 23 % na 3,88 miliardy USD, zatímco celkové zbývající závazky k plnění RPO se zvýšily o 22 % na 29 miliard USD.
Společnost zároveň ponechala celoroční výhled provozní marže na úrovni 31,5 % a výhled marže volného peněžního toku na 35 %.
Podniková AI nadále zpochybňuje scénář „SaaS Apocalypse“
Generální ředitel Bill McDermott uvedl, že společnost navzdory rostoucím výdajům firem na infrastrukturu pro AI nezaznamenala prodlužování prodejních cyklů u podnikových zákazníků.
Podle vedení zákazníci stále více hledají AI řešení, která automatizují podnikové procesy, nikoli pouze přístup k jazykovým modelům. To posiluje pozici ServiceNow jako podnikové platformy, která propojuje AI s každodenním provozem.
Společnost dále prohlubuje spolupráci s firmami Microsoft, NVIDIA a Accenture a zároveň rozšiřuje svou platformu po akvizicích společností Moveworks a Armis.
Vedení také připustilo, že část mimořádně silných výsledků za druhé čtvrtletí souvisela s dřívějším zaúčtováním některých tržeb od zákazníků z americké federální vlády. Zdůraznilo však, že hlavním motorem zůstala silná poptávka po platformě pro AI.
ServiceNow ukazuje, že AI začíná přinášet měřitelné výnosy
Pravděpodobně nejdůležitějším závěrem z konferenčního hovoru je, že ServiceNow neprodává pouze přístup k modelům AI, ale kompletní podniková řešení, která automatizují práci a přinášejí měřitelné obchodní výsledky.
AI specialisté pro ITSM již dokážou bez lidského zásahu vyřešit 80 až 85 % servisních požadavků. Doba vyřízení se přitom zkrátila až ze dvou dnů na přibližně 20 minut.
Počet zákazníků, kteří používají agentní AI v reálném provozu, se za posledních devět měsíců zvýšil devětkrát.
To se přímo promítá do monetizace. Roční hodnota kontraktů u AI již překročila 1 miliardu USD, společnost cílí na více než 1,5 miliardy USD do konce roku 2026 a její nové produkty založené přímo na AI přinášejí zvýšení cen o 20 až 30 %.
Vedení zdůraznilo, že zákazníci platí za výsledky, nikoli za tokeny. Tento model by mohl pomoci chránit marže a zároveň posílit konkurenční výhodu ServiceNow vůči dodavatelům, kteří nabízejí pouze modely AI nebo samostatné nástroje s AI.
Cena akcií ServiceNow (interval D1)
Akcie ServiceNow po výsledcích výrazně rostou, stále se však obchodují přibližně 60 % pod svým historickým maximem.
I kdyby akcie otevřely poblíž 105 USD, musely by ještě posílit přibližně o 20 %, aby se vrátily k 200dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru EMA200, vyznačenému červenou linií.
Zdroj: xStation5
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