Akcie týdne – Schneider Electric: Tichý základ revoluce v AI a globální elektrifikaci

Závod o umělou inteligenci je nejčastěji prezentován jako soutěž o výkonnější čipy, lepší modely a větší datová centra. V centru tohoto příběhu stojí společnosti jako NVIDIA, Microsoft a Alphabet, které přímo budují výpočetní páteř nové éry.
To je však jen jedna strana celého příběhu. Každý AI model, každý GPU cluster i každé datové centrum se nakonec opírá o jeden zcela zásadní zdroj: energii. Bez stabilního napájení, distribučních systémů, chlazení a řídicí infrastruktury se i ty nejpokročilejší čipy stávají bezcennými.
Právě zde vstupuje do hry Schneider Electric.
Společnost nenavrhuje polovodiče ani nevyvíjí AI modely. Místo toho buduje fyzickou i digitální infrastrukturní vrstvu, která této technologii umožňuje fungovat v průmyslovém měřítku.
Boom v oblasti AI se tak pro Schneider Electric nepromítá do poptávky po výpočetním výkonu, ale do poptávky po energii a po systémech, které ji dodávají, řídí a optimalizují.
Z tohoto důvodu lze Schneider Electric vnímat jako jednoho z nejdůležitějších, byť nepřímých, příjemců revoluce v oblasti AI — jako společnost, která nestojí v centru pozornosti, ale nachází se přímo v jádru jejího fyzického základu.
Co Schneider Electric skutečně představuje
Aby bylo možné společnosti Schneider Electric správně porozumět, je užitečné uvažovat o ní jednoduše.
Jde o firmu, která pomáhá dodávat energii tam, kde je potřeba, a následně řídí, jak je tato energie využívána.
Její řešení jsou přítomna v budovách, továrnách, datových centrech i v městské infrastruktuře. V praxi to zahrnuje vše od systémů distribuce elektřiny a zařízení pro napájení až po software, který v reálném čase sleduje a řídí spotřebu energie.
Klíčové je, že Schneider neprodává jen jednotlivá zařízení. Kombinuje hardware, software a služby do jednoho integrovaného systému.
Výsledkem je, že zákazník nekupuje pouze produkt, ale kompletní řešení, které zlevňuje provoz, zvyšuje efektivitu a zlepšuje spolehlivost.
To má důležitý dopad na byznysový model. Prodej jednoho zařízení přináší jednorázové tržby. Prodej celého systému často vede k dlouhodobým vztahům, dodatečným službám a opakovaným příjmům v čase.
Zjednodušeně lze model společnosti Schneider Electric rozdělit do tří prvků: hardware, který poskytuje fyzickou energetickou infrastrukturu; software, který ji řídí a optimalizuje; a služby, které systém udržují a průběžně zlepšují.
Právě tato kombinace dělá ze společnosti nejen dodavatele hardwaru, ale i dlouhodobého infrastrukturního partnera.
Kde Schneider Electric generuje tržby
Schneider Electric působí na čtyřech hlavních koncových trzích.
Prvním jsou budovy, včetně kanceláří, hotelů, nákupních center a dalších komerčních nemovitostí. Zde firma dodává systémy, které pomáhají řídit spotřebu energie a zvyšovat efektivitu. Druhým a v současnosti nejrychleji rostoucím segmentem jsou datová centra a sítě. Právě zde je dopad umělé inteligence nejviditelnější. Každý nový AI projekt vyžaduje pokročilejší a energeticky náročnější infrastrukturu. Třetím segmentem je průmysl. Výrobní společnosti stále více investují do automatizace a digitalizace, aby zvýšily produktivitu a efektivitu. Čtvrtou oblastí je infrastruktura, včetně energetických systémů, přenosových sítí a rozsáhlých modernizačních projektů.
Důležité je, že Schneider není závislý na jediném segmentu. Každá z těchto oblastí přispívá k růstu a zároveň zajišťuje diverzifikaci.
Dnes je však nejsilnější dynamika jednoznačně v datových centrech, která rostou rychleji než zbytek byznysu a jsou přímo tažena umělou inteligencí.
Zároveň ostatní segmenty přinášejí stabilitu a snižují závislost na jednom makro trendu.
AI a datová centra jako hlavní motor růstu
Nejsilnějším tahounem současného růstu společnosti Schneider Electric je rychlá expanze investic do datových center.
Právě zde přestává být umělá inteligence abstraktním pojmem a stává se fyzickou infrastrukturou, která musí fungovat v reálném světě.
Každý AI model, ať už jej vyvíjí Microsoft, Amazon nebo Google, vyžaduje obrovský výpočetní výkon. Tento výkon musí být zajištěn prostřednictvím datových center, která zase vyžadují stabilní dodávky elektřiny, chladicí systémy a nástroje pro řízení infrastruktury.
Právě zde Schneider působí.
Společnost negeneruje příjmy z AI modelů ani z čipů. Generuje příjmy z toho, že tyto systémy musí běžet nepřetržitě, ve velkém měřítku a při mimořádně vysoké energetické náročnosti.
Každé nové datové centrum vyžaduje celý podpůrný energetický ekosystém: záložní napájecí systémy, distribuci elektřiny, řešení pro chlazení a software, který řídí celou infrastrukturu.
S tím, jak jsou systémy AI pokročilejší, roste i hustota výkonu uvnitř datových center. To přímo zvyšuje poptávku po řešeních společnosti Schneider.
Důležité je, že nejde o jednorázový efekt. Investice do AI jsou dlouhodobé a probíhají v několika fázích, což znamená, že poptávka po energetické infrastruktuře je rozložena do mnoha let.
V tomto smyslu působí Schneider ve druhé vrstvě hodnotového řetězce AI. Nekonkuruje v tvorbě modelů, ale umožňuje nasazení AI systémů v průmyslovém měřítku.
Za zmínku také stojí, že poptávka není omezena jen na nová datová centra. Významná část růstu přichází z modernizace a rozšiřování stávajících zařízení, která se musí přizpůsobit vyšší výpočetní hustotě a vyšší spotřebě energie.
Finanční výkonnost
V roce 2025 prokázala společnost Schneider Electric kombinaci stabilního růstu a vysoce kvalitní finanční výkonnosti.
Tržby překročily hranici 40 miliard EUR, což představuje organický meziroční růst přibližně o 10 %. U společnosti této velikosti jde o významný výsledek, který ukazuje, že růst je možný i navzdory jejímu globálnímu rozsahu.
Zároveň se zlepšila ziskovost. Provozní marže zůstaly na vysoké úrovni, což naznačuje, že firma nejen zvyšuje tržby, ale také zlepšuje efektivitu a generuje vyšší zisk na jednotku prodeje.
Dalším klíčovým pozitivem byl free cash flow, který dosáhl rekordní úrovně kolem 4,6 miliardy EUR. Jde o jeden z nejdůležitějších ukazatelů kvality byznysu, protože ukazuje, že účetní zisky se proměňují ve skutečnou hotovost, kterou lze znovu investovat, distribuovat nebo využít pro další růst.
Hlavním tahounem výkonnosti byl segment energetického managementu, zejména datová centra. Právě zde se nejsilněji projevil dopad poptávky tažené AI.
V závěrečné části roku rostl segment datových center výrazně rychleji než zbytek byznysu, což potvrzuje, že boom kolem AI se přímo promítá do finančních výsledků, nikoli prostřednictvím čipů, ale skrze energetickou infrastrukturu.
Z geografického pohledu zůstala nejsilnějším regionem Severní Amerika, kde růst dosáhl přibližně 15 % meziročně. To je obzvlášť důležité, protože právě tam se soustředí i většina investic do AI a datových center.
Celkově výsledky za rok 2025 ukazují konzistentní obraz: Schneider Electric je velká průmyslová společnost se stabilními základy a silným dodatečným motorem růstu, který je poháněn digitální infrastrukturou.
Rizika a budoucí příležitosti
Ačkoli Schneider Electric v současnosti těží ze silné investiční dynamiky v oblasti datových center a umělé inteligence, budoucnost není jednorozměrná.
Na straně rizik je nejdůležitějším faktorem cykličnost infrastrukturních investic. Výstavba datových center a modernizace sítí jsou kapitálově náročné projekty, které vyžadují čas, takže i menší zpoždění mohou ovlivnit čtvrtletní výsledky.
Dalším rizikem je současná koncentrace růstu kolem datových center a AI. Pokud by tempo investic do AI zpomalilo, část tohoto růstového momenta by mohla oslabit.
Společnost navíc působí ve vysoce konkurenčním prostředí, kde má silné soupeře, jako jsou Siemens a ABB. To znamená, že technologické prvenství je nutné neustále obhajovat.
Současně jsou však tato rizika vyvažována významnými příležitostmi.
Evropa se stále více zaměřuje na technologickou a energetickou nezávislost. To znamená rozvoj lokálních datových center, regionálních výpočetních uzlů a modernizaci kritické infrastruktury. V takovém scénáři může poptávka po systémech pro řízení energie, automatizaci a digitální infrastrukturu růst nejen ze strany globálních technologických gigantů, ale i díky evropským investičním programům vedeným vládami a soukromým sektorem.
Schneider má v tomto prostředí silnou pozici, protože působí globálně a zároveň má silné postavení i v Evropě. Díky tomu může těžit jak z globální poptávky tažené AI, tak z regionálních trendů průmyslové politiky.
Zároveň růst AI není omezen pouze na hyperscalery. Rostoucí investice přicházejí i ze strany středně velkých a regionálních datových center, což rozšiřuje celý trh.
Dalším dlouhodobým podpůrným faktorem je rostoucí podíl softwaru a služeb ve struktuře tržeb, což zvyšuje stabilitu a snižuje cykličnost.
Výsledkem je, že Schneider Electric stojí na průsečíku několika megatrendů: umělé inteligence, elektrifikace, digitalizace a tlaku na technologickou nezávislost Evropy.
Valuace
Představujeme ocenění společnosti Schneider Electric pomocí modelu diskontovaných peněžních toků (DCF). Je třeba zdůraznit, že toto ocenění slouží pouze pro informativní účely a nemělo by být vykládáno jako investiční doporučení ani jako přesná valuace.
Schneider Electric je globálním lídrem v oblasti energetického managementu a automatizačních technologií, který těží z dlouhodobých strukturálních trendů, jako jsou digitalizace, elektrifikace, umělá inteligence a rostoucí investice do datových center a energetické infrastruktury. Společnost kombinuje hardware, software a služby, což jí umožňuje generovat stabilní cash flow a zvyšovat podíl opakovaných příjmů.
Valuace vychází ze základního scénáře projektovaných tržeb a zisků, který zahrnuje pokračující růst v oblasti datových center, infrastruktury a průmyslové automatizace. Předpoklady týkající se nákladů kapitálu (WACC) a dlouhodobého růstu jsou konzervativní a odrážejí stabilní, ale stále rostoucí profil byznysu.
Na základě aktuální ceny akcie 270 EUR a valuace DCF na úrovni 305 EUR vychází odhadovaný růstový potenciál přibližně na 13 %. To naznačuje mírný, ale pozitivní prostor pro růst, což podporuje pohled na Schneider Electric jako na vysoce kvalitní společnost, která kombinuje stabilitu velkého průmyslového byznysu s expozicí vůči dlouhodobým technologickým megatrendům.
Pohled na graf
Při pohledu na vývoj ceny akcií společnosti Schneider Electric ve sledovaném období vidíme jasný růstový trend, který zůstává stabilní a dobře strukturovaný i navzdory průběžným korekcím.
V delším horizontu se akcie pohybují ve formaci vyšších maxim a vyšších minim, což ukazuje na trvalou převahu kupců. Korekce, které se v průběhu objevily, měly převážně technický charakter a nezměnily celkové směřování trendu.
Graf zároveň ukazuje postupnou podporu ze strany klouzavých průměrů, které se v čase řadí do konfigurace typické pro uptrend. Návraty ceny k těmto úrovním trh často využíval jako vstupní příležitosti, což trend dále posilovalo.
Z fundamentálního pohledu tato struktura odpovídá výkonnosti společnosti. Schneider Electric působí v prostředí rostoucí poptávky po energii, automatizaci a infrastruktuře pro datová centra, což se promítá do stabilní poptávky a solidních vyhlídek na růst tržeb.
Obzvlášť důležité je, že růst ceny není tažen jedním impulzem, ale několika paralelními trendy, mezi které patří rozvoj umělé inteligence, modernizace energetických sítí a digitalizace průmyslu i budov.
Kombinace těchto faktorů znamená, že graf neodráží jen zlepšující se náladu na trhu, ale i postupné posilování dlouhodobého růstového příběhu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výsledky obranného sektoru: Saab, Safran, Lockheed Martin
ServiceNow se po výsledcích propadá o 13 % 📉 Začíná znovu výprodej softwarových akcií?
🎥 ServiceNow splnila očekávání, ale nejasnosti kolem AI posílají akcie dolů
Nvidia znovu dominuje Big Techu 🗽 Co ukazuje výsledková sezóna v USA?
