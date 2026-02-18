Akcie Western Digital rostou o 8 % a dosahují nového historického maxima 📈

Western Digital (WDC.US) se dostává do centra pozornosti díky dvěma klíčovým zprávám: společnost již vyprodala celou výrobní kapacitu HDD pro rok 2026 a zároveň urychluje prodej zbývajícího podílu v SanDisk (SNDK.US) v hodnotě zhruba 3 mld. USD. Tyto kroky vytvářejí konzistentní příběh o těžení z AI boomu a současném dokončování strukturální transformace. Akcie dnes rostou o více než 8 %.
AI absorbuje kapacitu HDD
Western Digital uvedla, že výrobní kapacita HDD pro rok 2026 je plně vyprodána. Odráží to rostoucí poptávku ze strany datových center a hyperscalerů budujících infrastrukturu pro umělou inteligenci.
Hlavní body:
- Plně vyprodaná kapacita pro rok 2026 znamená vysokou viditelnost tržeb v nadcházejících čtvrtletích.
- Dlouhodobé kontrakty (LTA) by se měly rozšířit i na roky 2027–2028, což může stabilizovat objemy i marže.
- Struktura tržeb je silně orientována na cloudový/hyperscale segment, zatímco podíl spotřebitelského trhu je relativně malý.
- AI generuje výraznou poptávku po „levné kapacitě“. Navzdory konkurenci SSD zůstávají HDD klíčové pro archivaci a ukládání velmi velkých datových souborů.
Pro investory to podporuje vnímání Western Digital jako titulu navázaného na AI infrastrukturu spíše než tradičního výrobce spotřebního hardwaru. Ocenění tomu odpovídá – forward P/E (na příštích 12 měsíců) se pohybuje kolem 34.
Prodej podílu v SanDisk
Současně společnost rychle monetizuje zbývající podíl v SanDisk v hodnotě přibližně 3,09 mld. USD. Sekundární nabídka zahrnuje celý zbývající podíl Western Digital.
Klíčové prvky transakce:
- Nabídková cena implikuje diskont vůči poslední zavírací ceně.
- Transakce je strukturovaná – zahrnuje výměnu akcií SanDisk za dluh držený bankami (včetně JPMorgan a Bank of America) a následnou distribuci upisovacímu syndikátu.
- Načasování může mít významné daňové dopady, protože k prodeji dochází zhruba rok po oddělení SanDisk.
- Výnosy plynou Western Digital, nikoli SanDisk – jde o monetizaci aktiva, nikoli o navýšení kapitálu oddělené společnosti.
Pro trh to signalizuje možné zlepšení struktury rozvahy a větší finanční flexibilitu.
Možná interpretace trhu
Souhrnně tyto zprávy vysílají jasný signál:
- Provozní rovina: WDC těží z AI investičního cyklu a zaujímá silnou pozici v dodavatelském řetězci datové infrastruktury.
- Finanční rovina: Společnost zjednodušuje strukturu po spin-offu a může snížit zadlužení či posílit likviditu.
- Strategická rovina: Western Digital se profiluje jako přímý beneficient investic do AI datových center.
Rizika
- „Vyprodáno“ automaticky neznamená růst marží – záleží na podmínkách kontraktů a výrobních nákladech.
- AI cyklus je cyklický – zpomalení investic hyperscalerů by mohlo rychle změnit výhled.
- Velký prodej akcií SanDisk může krátkodobě vytvořit tlak na jejich cenu.
- Ocenění AI infrastrukturních titulů zůstává vysoké, což zvyšuje citlivost na změny sentimentu.
Western Digital využívá příznivého AI prostředí k zajištění víceletého odbytu a zároveň uzavírá kapitolu oddělení SanDisk, čímž posiluje rozvahu před další fází investičního cyklu. Pro investory jde o kombinaci růstového příběhu (poptávka po AI úložištích) a restrukturalizačního příběhu (snižování zadlužení a zjednodušení struktury), která může formovat vývoj akcií v nadcházejících čtvrtletích.
Zdroj: xStation5
