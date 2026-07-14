Akcie ze sektoru softwaru prohlubují výprodej 🚩 Microsoft ztrácí 3 %

Akcie společností ze sektoru softwaru a konzultingových služeb výrazně klesají po zveřejnění předběžných výsledků IBM za druhé čtvrtletí, které zklamaly jak z hlediska tržeb, tak zisku. IBM oznámil výraznou změnu chování korporátních klientů, což investoři vnímají jako potenciální signál slabšího výhledu pro celý trh enterprise software. Největší poklesy zaznamenávají mimo jiné:
- IBM: přes -20 %
- Accenture: přibližně -8 %
- Cognizant: přibližně -7 %
- ServiceNow: přibližně -7 %
- Salesforce: přibližně -5 %
- Workday: přibližně -5 %
- Adobe, HubSpot, Datadog a Microsoft: přes -3 %
Podle IBM firmy omezují výdaje na software ve prospěch infrastruktury AI — vedle samotných (zklamavších) výsledků se nejdůležitější součástí zprávy ukázaly komentáře generálního ředitele IBM Arvinda Krishny týkající se chování klientů na konci června. Podle společnosti začaly podniky přesouvat investiční rozpočty z oblasti softwaru, IT služeb a projektů digitální transformace na nákup serverů, úložišť a paměťových čipů, přičemž chtějí zajistit dostupnost hardwaru ještě před dalším růstem cen.
Za tímto jevem stojí přetrvávající globální nedostatek pamětí HBM a DRAM. Obrovská poptávka generovaná hyperscalery a investicemi do umělé inteligence žene ceny komponent využívaných v datových centrech nahoru. V důsledku toho podniky vynakládají stále větší část IT rozpočtů na nákup infrastruktury a omezují prostředky dostupné na licence, SaaS předplatné, konzultingové služby a nová softwarová nasazení.
Trh se obává širšího zpomalení v sektoru enterprise software
Pro investory je klíčové, že problém nemusí být výlučně záležitostí IBM. Pokud budou podniky nadále přesouvat kapitálové výdaje ze softwaru na infrastrukturu AI, mohou společnosti ze sektoru softwaru a konzultingu zaznamenat zpomalení růstu tržeb v nadcházejících čtvrtletích. Tyto obavy padly na úrodnou půdu, neboť investoři se již dříve obávali, že AI způsobí pokles zakázek a problémy mnoha firem v delším horizontu. Dalším faktorem, na který IBM upozornil, jsou rychle narůstající kybernetická hrozby, které ke konci čtvrtletí rovněž odváděly pozornost klientů od realizace části IT projektů.
Akcie Microsoftu (interval D1)
Akcie Microsoftu klesly přibližně o 7 % pod EMA200 (červená linie) a od svých maxim ztrácejí téměř 30 %. Společnost má za sebou velmi těžký začátek roku a ukazatel RSI po posledním odrazu o přibližně 10 % vzrostl na 51, což signalizuje neutrální úroveň, ze které může v teorii přijít jak silný vzestupný, tak sestupný impuls.
Zdroj: xStation5
Akcie Microsoftu letos klesají již přibližně o 20 % a společnost zůstává jedním z nejslabších článků Wall Street navzdory impozantnímu meziročnímu zlepšení výsledků. Valuace P/E v okolí 23 není na poměry průměru Nasdaq nijak náročná, investoři se však obávají mimo jiné značného objemu kapitálových výdajů společnosti, expozice vůči potenciálně zpomalujícímu cyklu v sektoru softwaru a významného podílu v OpenAI, který soupeří s ostatními AI firmami — včetně Anthropic.
Zdroj: xStation5
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