🛢️ Aliance OPEC+ zvyšuje těžbu ropy. Co to znamená pro ceny? 📉

- OPEC+ od srpna zvýší těžební kvóty o 188 tisíc barelů denně. Jde již o páté měsíční navýšení v řadě
- Cena ropy Brent se pohybuje kolem 72 dolarů za barel, tedy pod úrovněmi před eskalací konfliktu na Blízkém východě
- Sedmi producentům zbývá vrátit na trh přibližně 379 tisíc barelů denně z dobrovolného omezení těžby z roku 2023
- Další zasedání OPEC+ je naplánováno na 2. srpna
- OPEC+ od srpna zvýší těžební kvóty o 188 tisíc barelů denně. Jde již o páté měsíční navýšení v řadě
- Cena ropy Brent se pohybuje kolem 72 dolarů za barel, tedy pod úrovněmi před eskalací konfliktu na Blízkém východě
- Sedmi producentům zbývá vrátit na trh přibližně 379 tisíc barelů denně z dobrovolného omezení těžby z roku 2023
- Další zasedání OPEC+ je naplánováno na 2. srpna
Aliance OPEC+ pokračuje v postupném navyšování produkce a trh tak dostává další signál, že období uměle omezené nabídky se blíží ke konci. Sedm klíčových členů uskupení, konkrétně Saúdská Arábie, Rusko, Irák, Kuvajt, Alžírsko, Kazachstán a Omán, se na nedělním online zasedání dohodlo na zvýšení produkčních kvót od srpna o 188 tisíc barelů denně. Jde již o páté měsíční navýšení v řadě, jelikož stejný krok aliance potvrdila také pro červen a červenec.
Rozhodnutí přichází v době, kdy se ceny ropy Brent vrátily přibližně na úroveň 72 dolarů za barel, tedy těsně pod úrovně před eskalací napětí mezi USA, Izraelem a Íránem. Trh postupně odepisuje geopolitickou rizikovou prémii, protože se obnovuje lodní doprava přes Hormuzský průliv po memorandu o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem podepsaném v polovině června. Objem přepravy přes průliv však stále zaostává za úrovněmi před vypuknutím konfliktu.
Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Vývoj ceny ropy WTI (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Na cenu ropy kromě rostoucí nabídky ze strany OPEC+ působí také slabší poptávka z Číny a pokračující uvolňování strategických rezerv některými členskými zeměmi IEA. Podle dostupných výpočtů zbývá sedmi producentům po srpnovém navýšení vrátit na trh přibližně 379 tisíc barelů denně z dobrovolného omezení produkce dohodnutého v roce 2023. Pokud aliance na příštím zasedání 2. srpna schválí podobné navýšení také pro září, bude program postupného návratu těžby prakticky dokončen.
Situace v Hormuzském průlivu navzdory zlepšení zůstává křehká. Íránské vojenské velení ještě v uplynulém týdnu varovalo, že všechny tankery proplouvající průlivem musí využívat schválené trasy, jinak mohou čelit razantní reakci. Připomíná to, že navzdory memorandu mezi Washingtonem a Teheránem napětí kolem této klíčové námořní trasy zcela neodeznělo a trh tak zůstává citlivý na jakékoli nové signály z regionu.
Uvnitř samotné aliance se zároveň objevují rozpory. Spojené arabské emiráty z OPEC+ vystoupily koncem dubna, aby mohly přizpůsobit svou produkci skutečné těžební kapacitě bez omezení ze strany skupiny. Irák zároveň otevřeně požaduje vyšší těžební kvóty, což naznačuje, že shoda mezi členy ohledně dalšího tempa navyšování produkce nemusí být tak jednoznačná jako doposud. Analytici společnosti S&P Global Energy zároveň upozorňují, že úplné obnovení těžby v zemích Perského zálivu na úroveň před konfliktem očekávají nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2027.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Kukuřice prudce zdražuje, evropská vedra ničí úrodu ve Francii 🌽
Hovězí bitva o Čínu: Drahé americké hovězí může těžit z vyčerpaných kvót soupeřů 🥩
🎥 Dvě čísla & Co vám o tradingu na začátku nikdo neřekne
Goldman Sachs snižuje prognózu pro jen 🚩USDJPY na 40letních maximech?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.