Allbirds: Od tenisek k AI, může to fungovat

Akcie společnosti Allbirds během dnešní seance vyskočily o více než 500 %. Cena vzrostla přibližně z 2,5 USD na 18 USD poté, co výrobce obuvi oznámil navýšení kapitálu a změnu obchodního směru směrem k infrastruktuře pro AI výpočty.
Tato společnost se sídlem v San Francisku se dosud zaměřovala především na výrobu a prodej obuvi. V americkém měřítku nejde o velkou firmu, ještě včera měla hodnotu jen kolem 25 milionů USD, dnes už se její tržní kapitalizace pohybuje kolem 150 milionů USD.
Společnost uvedla, že uzavře dohodu o konvertibilním financování v objemu 50 milionů USD s institucionálním investorem a získané prostředky chce využít k nákupu grafických procesorů, tedy GPU.
Allbirds také plánuje změnit název na „NewBird AI“ a postupně přesunout své zaměření k nabídce cloudového výpočetního výkonu a AI služeb, i když zatím neuvedla další podrobnosti o nové strategii.
Allbirds je společnost, která by z proměny obchodního modelu skutečně mohla těžit, protože přestože zůstává zisková, tržby i zisky jí už několik čtvrtletí v řadě stabilně klesají. V posledních měsících firma uzavřela většinu svých kamenných prodejen kvůli slabé poptávce a posunu směrem k online partnerstvím. Minulý měsíc Allbirds oznámila, že prodala svou značku a aktiva související s obuví společnosti American Exchange Group za 39 milionů USD.
Tento krok přímo, a spíše negativně, připomíná dot-com bublinu i řadu podobných iniciativ kolem roku 2017 a spekulativní bublinu na kryptoměnovém trhu. Trh zjevně v této společnosti vidí určitý potenciál a násobně zvyšuje její valuaci.
Zda se tato strategie ukáže v nějakém smyslu jako úspěšná, ukáže až čas. Sledování toho, zda se začne objevovat více firem podobných Allbirds, může hodně napovědět o tom, v jaké fázi se ekonomika právě nachází.
