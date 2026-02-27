Amazon plánuje investovat 50 miliard dolarů do OpenAI

-
Společnost Amazon podle informací z trhu jedná o možné investici až 50 miliard dolarů do OpenAI. Pokud by se transakce uskutečnila v plném rozsahu, šlo by o jednu z největších investic do oblasti umělé inteligence vůbec a Amazon by se mohl stát největším investorem v aktuálním kole financování. OpenAI, tvůrce ChatGPT, plánuje získat až 100 miliard dolarů nového kapitálu. Takové financování by mohlo firmu ocenit až na 830 miliard dolarů.
Jednání vedou šéfové obou firem
Vyjednávání vede generální ředitel Amazonu Andy Jassy s šéfem OpenAI Samem Altmanem. Podoba případné dohody se ale může ještě změnit a není jisté, zda bude investice skutečně dokončena. Do financování se chce zapojit také SoftBank, která zvažuje další investici až 30 miliard dolarů. OpenAI zároveň jedná i s dalšími investory, včetně státních fondů z Blízkého východu a venture kapitálových společností. Mezi stávající investory patří například Thrive Capital, Khosla Ventures či fond MGX ze Spojených arabských emirátů. Firma současně zvažuje i budoucí vstup na burzu.
Prohlubování partnerství s Amazonem
Případná investice by dále posílila vztahy mezi oběma společnostmi. OpenAI sice dlouhodobě spolupracuje s Microsoftem, který jí poskytuje výpočetní kapacity, nicméně loni uzavřela víceletou smlouvu s AWS na odběr cloudových služeb v hodnotě 38 miliard dolarů. Amazon zároveň investuje i do konkurenta OpenAI, společnosti Anthropic. Do konce roku 2024 do ní vložil přibližně 8 miliard dolarů a buduje pro ni rozsáhlý datový kampus v Indianě za zhruba 11 miliard dolarů.
AI expanze navzdory úsporám
Amazon v posledních měsících masivně investuje do infrastruktury pro umělou inteligenci, a to jak pro své zákazníky, tak pro interní využití. Současně ale pokračuje ve snižování nákladů – letos oznámil zrušení přibližně 16 tisíc administrativních pozic, což navazuje na předchozí redukci 14 tisíc pracovních míst. OpenAI, založená v roce 2015, se díky úspěchu ChatGPT rychle zařadila mezi nejvlivnější technologické firmy světa. Vývoj a trénink AI modelů je však extrémně kapitálově náročný, což firmu nutí pravidelně získávat nové zdroje financování. Nedávno také oznámila, že plánuje zavést reklamu jako další zdroj příjmů.
Graf AMZN.US (D1)
Zdroj: xStation5
