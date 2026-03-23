AMD vyzývá Nvidii v Koreji díky možnému kontraktu na 10 000 čipů

Společnost Advanced Micro Devices, Inc. jedná s jihokorejským AI startupem Upstage o možném prodeji deseti tisíc akcelerátorů Instinct MI355. Ačkoli kontrakt zatím nebyl finalizován, jeho rozsah a strategický význam z něj dělají důležitý signál pro trh AI infrastruktury v Asii.
Potenciální objednávka má sloužit k vybudování výpočetní kapacity pro velké jazykové modely společnosti Upstage a k podpoře rozvoje suverénních AI projektů v Jižní Koreji. Upstage je jedním z účastníků vládního AI programu, ve kterém čtyři týmy soutěží o status národního vítězného modelu. Dosud v těchto projektech dominovaly GPU od společnosti NVIDIA a případná role AMD v clusteru o deseti tisících jednotkách představuje výraznou snahu o posílení konkurence a upevnění pozice firmy v regionu.
Pro AMD by tato transakce mohla plnit několik strategických cílů. Za prvé, cluster o deseti tisících čipech představuje pro místní startup i vládní program významný rozsah a mohl by sloužit jako reference pro další klienty v regionu. Za druhé, dohoda ukazuje, že AMD dokáže pronikat do národních AI programů, kde mohou mít politické faktory a technologický patriotismus větší váhu než samotné parametry produktu. Za třetí, každý větší kontrakt AMD připomíná investorům, že trhu GPU a AI už nedominuje pouze jediný dodavatel a že portfolio Instinct získává uznání mezi firmami, které potřebují vysoce výkonnou výpočetní infrastrukturu.
V tuto chvíli jde stále o probíhající jednání, takže dopad na trh bude záviset na finalizaci kontraktu a podmínkách dodání. Historicky měly zprávy o velkých AI kontraktech pozitivní vliv na cenu akcií AMD, dokud ale nebude transakce dokončena, je vhodné ji vnímat spíše jako signál možných budoucích tržeb než jako záruku okamžitého finančního přínosu.
Jednání s Upstage zároveň ukazují na rostoucí konkurenci a poptávku po AI infrastruktuře v Asii. Firmy stále častěji hledají alternativní dodavatele čipů, aby posílily odolnost dodavatelských řetězců a využily nejnovější technologie akcelerátorů. Pro AMD to představuje příležitost zvýšit tržní podíl a posílit pozici ve strategickém segmentu, který by se v příštích letech mohl stát jedním z hlavních motorů růstu tržeb a marží.
Zdroj: xStation5
