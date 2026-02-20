AngloGold těží z rekordní ceny zlata 🟡

-
Zisk AngloGold vzrostl o 160 % na 2,6 mld. USD.
-
Společnost vyplatí rekordní dividendu 1,8 mld. USD.
-
Produkce stoupla o 16 % na 3,1 mil. uncí.
-
Silné výsledky podporuje růst ceny zlata o 65 %.
Těžař zlata AngloGold Ashanti oznámil za rok 2025 prudký růst zisku i rekordní návrat kapitálu akcionářům. Čistý zisk meziročně vzrostl o 160 % na 2,6 mld. USD, a to díky kombinaci vyšší produkce a mimořádné rally na trhu se zlatem.
Společnost zároveň vyplatí akcionářům celkem 1,8 mld. USD, což představuje nejvyšší dividendu v historii firmy. Akcie na burze v Johannesburgu reagovaly růstem až o 5,2 %.
Silná produkce napříč kontinenty
Roční těžba vzrostla o 16 % na 3,1 milionu uncí. AngloGold těží zejména v afrických zemích – Demokratické republice Kongo, Ghaně, Guineji, Tanzanii či Egyptě – a také v Austrálii a Jižní Americe. Růst produkce přišel v ideálním načasování. Cena zlata v roce 2025 vzrostla o 65 % a začátkem roku 2026 dosáhla historického maxima téměř 5 600 USD za unci, než následně část zisků korigovala.
Sektor ve zlaté éře
Podobně silné výsledky reportovali i konkurenti jako Agnico Eagle Mines a Gold Fields. Kombinace vysokých cen kovu a rostoucí efektivity těžby vytváří mimořádně příznivé prostředí pro celý sektor.
Pro investory zůstává klíčové, zda se cena zlata udrží na zvýšených úrovních. Případná stabilizace nad dlouhodobým průměrem by mohla nadále podporovat vysoké cash flow a štědré dividendové politiky těžařů.
Graf AU.US (D1)
Akcie společnosti AngloGold Ashanti se aktuálně obchodují kolem 107,72 USD a pohybují se těsně pod lokální rezistencí na 110,07 USD. Cena se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (96,99 USD) i SMA 100 (85,39 USD), které mají jasně rostoucí sklon. To potvrzuje dlouhodobé býčí nastavení trhu. RSI (56,9) se nachází v neutrální až mírně býčí oblasti, bez známek překoupenosti, což ponechává prostor pro další růst.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
