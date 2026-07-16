Anthropic míří na burzu a zahajuje schůzky s investory 💰

Společnost Anthropic se začíná připravovat na potenciálně jeden z největších burzovních debutů v technologickém sektoru. Banky podílející se na plánované nabídce podle dostupných informací organizují v následujících týdnech schůzky mezi investory a vedením firmy, která stojí za chatbotem Claude.
Anthropic zvažuje vstup na burzu již v říjnu, a mohla by tak předběhnout své největší konkurenty. OpenAI má podle uvedených informací aktuálně počítat s burzovním debutem až v roce 2027, zatímco čínský DeepSeek se na IPO rovněž připravuje, ale jeho přesný harmonogram zatím není známý.
Obě americké společnosti již údajně podaly dokumenty k veřejné nabídce neveřejnou cestou. U Anthropic však nadále platí, že termín, velikost nabídky i další podmínky se mohou změnit.
Anthropic těží z rychlého růstu poptávky po AI
- Přípravy na IPO přicházejí po období silného růstu tržeb, který táhla rostoucí popularita modelů Claude. Významnou roli hrají zejména nástroje určené pro programování a automatizaci vývoje softwaru.
- Právě oblast generování a úprav kódu se stala jedním z nejrychleji rostoucích segmentů trhu s umělou inteligencí. Firmy jsou ochotné investovat do nástrojů, které dokážou zrychlit práci vývojářů, snížit náklady a automatizovat rutinní úkoly. Anthropic se proto snaží profilovat nejen jako výrobce spotřebitelského chatbota, ale také jako klíčový dodavatel AI řešení pro podniky.
- Silná poptávka po modelech Claude může být jedním z hlavních argumentů při jednáních s potenciálními investory. Ti však budou kromě růstu tržeb sledovat také vysoké náklady na vývoj, provoz datových center a nákup výpočetní kapacity.
V cestě stojí politická a regulatorní nejistota
- Přestože Anthropic vykazuje rychlý růst, firma čelí také nejistotě spojené se vztahem k americké administrativě. Vláda Donalda Trumpa dříve krátce zavedla omezení zahraničního přístupu ke dvěma významným modelům společnosti.
- Anthropic se také dostal do sporu s americkým ministerstvem obrany poté, co jej úřad označil za možné riziko pro dodavatelský řetězec Spojených států. Společnost se proti tomuto rozhodnutí bránila žalobou.
- Tyto události mohou být pro investory důležité, protože ukazují, že podnikání v oblasti pokročilé umělé inteligence je stále více ovlivňováno národní bezpečností, exportními omezeními a politickými vztahy. Regulatorní rizika by proto mohla mít dopad na ocenění i zájem investorů o plánovanou nabídku.
Na IPO pracují největší banky z Wall Street
- Anthropic na přípravě vstupu na burzu spolupracuje s předními investičními bankami Morgan Stanley, Goldman Sachs a JPMorgan Chase. Zapojení těchto institucí naznačuje, že by mohlo jít o mimořádně rozsáhlou nabídku.
- Podle poskytnutých informací byla společnost po květnovém investičním kole oceněna na 965 miliard dolarů. Taková valuace by z Anthropic činila jednu z nejhodnotnějších soukromých firem na světě a poprvé by ji dostala před OpenAI.
- Právě ocenění však bude patřit mezi nejcitlivější témata celého IPO. Investoři budou posuzovat, zda rychlý růst tržeb a potenciál trhu s AI ospravedlňují mimořádně vysokou valuaci, zejména v prostředí tvrdé konkurence a masivních kapitálových výdajů.
Anthropic chce předběhnout OpenAI i DeepSeek
- Vstup na burzu na podzim by Anthropic poskytl významnou časovou výhodu. Firma by se mohla stát prvním z předních vývojářů generativní AI, který nabídne své akcie veřejným investorům.
- OpenAI údajně posunula svůj předpokládaný debut z podzimu 2026 na rok 2027. DeepSeek mezitím připravuje vlastní nabídku a dokumenty by mohl podat ještě letos. Anthropic by tak mohl využít období, kdy je zájem investorů o AI společnosti mimořádně vysoký, ale zároveň na burze stále chybí přímá možnost investovat do největších vývojářů základních jazykových modelů.
- Úspěšné IPO by také mohlo firmě přinést nový kapitál na vývoj pokročilejších modelů, nákup výpočetního výkonu a expanzi do dalších podnikových služeb. Zároveň by však přineslo větší tlak na transparentnost, pravidelné zveřejňování výsledků a rychlejší cestu k ziskovosti.
Umělá inteligence znovu oživuje trh s IPO
- Zájem o společnosti spojené s umělou inteligencí výrazně podporuje celý trh s primárními úpisy akcií. Letošní burzovní nabídky podle uvedených dat získaly celkem 227,5 miliardy dolarů, pokud se nezapočítají prázdné schránky a další finanční společnosti. Jde o nejvyšší objem od roku 2021.
- Investoři vyhledávají nejen samotné vývojáře AI modelů, ale také společnosti dodávající čipy, datová centra, energetickou infrastrukturu nebo cloudové služby. Zájem o umělou inteligenci tak vytváří široký investiční příběh, který zasahuje velkou část technologického trhu.
- Pro Anthropic představuje současná situace atraktivní příležitost. Firma může využít silné nálady na trhu a rostoucí poptávky po AI akciích. Současně však riskuje, že mimořádně vysoká očekávání investorů vytvoří tlak, který bude po vstupu na burzu obtížné naplnit.
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