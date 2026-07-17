🍏Apple je opět nejhodnotnější firmou světa. Co to vypovídá o náladě investorů? 📈

- Apple se znovu stal nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na světě a předstihl Nvidii
- Nvidia doplácí na rostoucí pochybnosti, zda je současné tempo investic do AI infrastruktury dlouhodobě udržitelné
- Apple naopak těží ze silného prodeje iPhonů, růstu segmentu služeb a stabilního obchodního modelu
- Změna na čele naznačuje, že investoři vedle AI stále více oceňují společnosti se stabilními a předvídatelnými příjmy
- Apple se znovu stal nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na světě a předstihl Nvidii
- Nvidia doplácí na rostoucí pochybnosti, zda je současné tempo investic do AI infrastruktury dlouhodobě udržitelné
- Apple naopak těží ze silného prodeje iPhonů, růstu segmentu služeb a stabilního obchodního modelu
- Změna na čele naznačuje, že investoři vedle AI stále více oceňují společnosti se stabilními a předvídatelnými příjmy
Společnost Apple se opět stala nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou na světě. Její tržní kapitalizace vzrostla na přibližně 4,9 bilionu dolarů, čímž předstihla Nvidii, jejíž hodnota se pohybuje kolem 4,8 bilionu dolarů. Jde o symbolickou změnu na čele technologického sektoru, která zároveň naznačuje měnící se preference investorů.
Ještě před několika měsíci byla Nvidia jasným lídrem akciového trhu. Společnost těžila z bezprecedentní poptávky po AI čipech, když technologičtí giganti investovali stovky miliard dolarů do budování datových center a výpočetní infrastruktury. Právě Nvidia se stala hlavním symbolem boomu umělé inteligence a jako první firma v historii překonala hranici 5 bilionů dolarů tržní kapitalizace.
GRAF: Vývoj ceny akcií společnosti Apple (AAPL.US, H4)
Zdroj: xStation5
V posledních týdnech se však nálada investorů začala měnit. Přestože poptávka po AI čipech zůstává silná, trh si stále častěji klade otázku, zda bude možné současné tempo investic dlouhodobě udržet. Výprodej zasáhl několik polovodičových společností včetně Nvidie, AMD či TSMC a technologický index Nasdaq zaznamenal jeden z nejslabších týdnů za poslední měsíce.
GRAF: Vývoj ceny indexu US100 (US100, H4)
Zdroj: xStation5
Apple naopak těží ze stabilního obchodního modelu. Nejnovější výsledky potvrdily pokračující silnou poptávku po iPhonech a růst služeb, které patří mezi nejziskovější segmenty společnosti. Investoři zároveň očekávají, že připravované AI funkce včetně nové generace Siri pomohou firmě postupně dohánět konkurenci také v oblasti umělé inteligence.
Návrat Applu na pozici nejhodnotnější společnosti tak nemusí znamenat konec AI euforie. Spíše naznačuje, že investoři začínají více rozlišovat mezi firmami, které profitují z budování AI infrastruktury, a společnostmi s dlouhodobě stabilním obchodním modelem, silným ekosystémem a předvídatelnými příjmy.
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