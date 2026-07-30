Apple před výsledky: Silný iPhone versus rostoucí náklady na paměť

Apple dnes po skončení obchodní seance zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2026. Trh vstupuje do tohoto reportu s vysokými očekáváními. Po období, kdy investoři zvažovali, zda je Apple schopný znovu zrychlit růst, má společnost šanci ukázat jeden z nejsilnějších prodejních čtvrtletí za delší dobu.
Konsenzus počítá s příjmy na úrovni blízko 109 mld. USD, tedy přibližně o 16 % více než před rokem. Hlavním motorem růstu má být iPhone, podpořený úspěšným produktovým cyklem a rostoucí ochotou zákazníků vyměňovat starší zařízení.
Na první pohled scénář vypadá velmi příznivě. Nové modely přitahují uživatele, prodeje iPhonů zůstávají silné, segment služeb dále roste a Apple může dokonce zvyšovat svůj podíl na globálním trhu se smartphony.
Pod povrchem se však rýsuje problém, který by mohl dominovat dnešní konferenci k výsledkům.
Globální nedostatek paměti zvyšuje ceny klíčových komponentů. Apple, který vyrábí stovky milionů zařízení a využívá obrovské množství paměti v iPhonech, počítačích Mac a iPadech, se důsledkům rostoucích nákladů nemůže zcela vyhnout.
Společnost tak může vykázat velmi silné příjmy, a zároveň se ocitnout pod tlakem na úrovni marží. Dnešní report tedy nebude pouze prověrkou poptávky po iPhonu. Bude také zkouškou toho, zda Apple dokáže udržet vysokou ziskovost v prostředí rostoucích nákladů na komponenty.
Klíčová otázka zní: dokáže síla prodejů iPhonu dostatečně vyvážit tlak plynoucí ze stále dražší paměti?
Nejdůležitější finanční očekávání
-
Příjmy: 108,85 mld. USD
-
Příjmy z prodeje produktů: 77,25 mld. USD
-
Příjmy z prodeje iPhonů: 53,60 mld. USD
-
Příjmy segmentu Services: 31,36 mld. USD
-
Příjmy z prodeje počítačů Mac: 8,62 mld. USD
-
Příjmy z prodeje iPadů: 6,89 mld. USD
-
Příjmy v regionu obou Amerik: 45,42 mld. USD
-
Příjmy v Evropě: 27,58 mld. USD
-
Příjmy z Číny: 19,58 mld. USD
-
Příjmy v Japonsku: 7,49 mld. USD
-
EPS: 1,89 USD
-
Hrubý zisk: 52,13 mld. USD
-
Provozní náklady: 18,96 mld. USD
-
Výdaje na výzkum a vývoj: 11,57 mld. USD
-
Hotovost a hotovostní ekvivalenty: 53,15 mld. USD
-
Odhadovaný CapEx za celý rok: 12,33 mld. USD
iPhone má znovu převzít hlavní roli
Podle tržního konsenzu má Apple dosáhnout přibližně 108,9 mld. USD příjmů, oproti 94 mld. USD před rokem. To by znamenalo růst přibližně o 16 % a potvrzení, že současný produktový cyklus přináší společnosti velmi dobré výsledky.
Největší podíl na tomto růstu má mít iPhone. Konsenzus předpokládá přibližně 53,6 mld. USD příjmů z prodeje smartphonů, což opět ukazuje, že navzdory rostoucímu významu služeb a celého ekosystému Apple zůstává iPhone srdcem podnikání společnosti.
Nové modely iPhone mohou povzbuzovat uživatele k výměně starších zařízení. V případě Applu má výměnný cyklus obrovský význam. Společnost disponuje stovkami milionů aktivních uživatelů, takže i mírné zkrácení průměrné doby používání zařízení se může promítnout do miliard dolarů dodatečných příjmů. Silné prodeje nových modelů mohou také znamenat, že Apple nejen těží z vlastního produktového cyklu, ale začíná přebírat zákazníky od konkurence.
Právě potenciální růst tržního podílu může být jedním z nejdůležitějších pozitivních prvků reportu. Trh se smartphony je již vyspělý, takže zvyšování objemu prodejů nevyplývá výhradně z rostoucí poptávky celého odvětví. Stále častěji znamená získávání podílů na úkor ostatních výrobců. Pokud Apple ukáže, že zvyšuje prodeje a zároveň upevňuje svou tržní pozici, mohou investoři hodnotit současný produktový cyklus jako výrazně silnější, než vyplývalo z dřívějších očekávání.
Apple může růst rychleji bez zdražování
Jedním z důvodů, proč může Apple získávat tržní podíly, je udržování cen smartphonů navzdory rostoucím nákladům na komponenty. Tato strategie podporuje poptávku a umožňuje společnosti zachovat konkurenceschopnost, zejména v prémiovém segmentu. Apple díky tomu může přitahovat zákazníky, kteří zvažují nákup zařízení jiných výrobců.
Na druhé straně každé rozhodnutí nepřenášet vyšší náklady na spotřebitele znamená větší tlak na ziskovost. Apple tak stojí před klasickým dilematem. Může zdražit a částečně ochránit marže, ale riskovat oslabení poptávky. Nebo může udržovat ceny, zvyšovat prodeje a získávat tržní podíly, ale nést větší část rostoucích nákladů.
Trh zatím předpokládá, že Apple volí druhý scénář. Pokud bude společnost schopna zvyšovat prodeje bez výrazného zhoršení marží, může vykázat velmi vysokou kvalitu růstu. Pokud však bude nárůst tržního podílu vykoupen zřetelným poklesem ziskovosti, mohou investoři sílu současného cyklu hodnotit jinak.
Services zůstávají tichým pilířem výsledků
Zatímco iPhone přitahuje největší pozornost, segment Services dále posiluje finanční základy Applu. Konsenzus předpokládá příjmy ze služeb ve výši přibližně 31,4 mld. USD. Segment zahrnující mimo jiné App Store, předplatné, digitální služby a platby se stal jedním z nejdůležitějších zdrojů stabilního růstu společnosti.
Services mají také strategický význam pro ziskovost. Servisní byznys se vyznačuje vyššími maržemi než prodej hardwaru, takže rostoucí podíl služeb na struktuře příjmů může částečně tlumit nákladový tlak spojený s výrobou zařízení.
Právě zde může vzniknout přirozená rovnováha. iPhone generuje objem a pohání růst příjmů, zatímco Services pomáhají udržovat vysokou ziskovost celého ekosystému. Pokud oba segmenty překročí očekávání, může Apple vykázat nejen rychlý růst, ale také jeho dobrou kvalitu. Pokud však dynamika služeb oslabí, trh se může výrazně více zaměřit na rostoucí náklady na paměť.
Nedostatek paměti se stává prověrkou marží
Největším problémem pro Apple může být v současnosti situace na trhu s pamětí.
Globální závod o rozvoj umělé inteligence zvyšuje poptávku po pokročilých čipech využívaných v datových centrech a výpočetních systémech. Poptávka ze strany výrobců infrastruktury AI roste velmi rychle a omezená nabídka vede k růstu cen paměti.
Pro Apple je tento problém zvláště závažný kvůli rozsahu jeho činnosti. Společnost potřebuje obrovské množství paměti k výrobě iPhonů, Maců, iPadů a dalších zařízení. I malý nárůst nákladů na jediný komponent může v případě Applu znamenat miliardy dolarů dodatečných výdajů.
Apple již zdražil část produktů s odkazem na rostoucí náklady na paměť. Investoři však budou chtít vědět, zda dosavadní opatření postačují k omezení dopadu dražších komponentů na ziskovost. Podle konzervativních analýz mohou vyšší náklady na paměť výrazně snížit hrubou marži Applu.
To znamená, že dnešní report může být prověrkou nejen prodejů, ale především schopnosti Applu chránit marže. Trh bude analyzovat, zda nákladový tlak dosáhne svého dna již v tomto čtvrtletí, nebo zda přetrvá déle a bude zatěžovat výsledky i v nadcházejících obdobích. Právě proto může být výhled marže důležitější než samotné překonání příjmového konsenzu.
Čínská paměť může jeden problém vyřešit a jiný vytvořit
Apple analyzuje možnost odběru paměti od čínských výrobců, včetně CXMT a YMTC. Z obchodního hlediska by takový krok byl pochopitelný.
Diverzifikace dodávek by mohla zvýšit dostupnost komponentů, omezit riziko výpadků a zlepšit vyjednávací pozici Applu vůči stávajícím dodavatelům. V situaci, kdy ceny paměti rostou a dostupnost zůstává omezená, může mít každý další dodavatel strategický význam.
Zároveň potenciální využití čínských čipů vyvolalo odpor části amerických senátorů. Objevily se obavy týkající se národní bezpečnosti, přenosu technologií a rizika závislosti jedné z nejvýznamnějších amerických společností na subjektech propojených s Čínou. Apple by se tak ocitl mezi potřebou zabezpečit dodavatelský řetězec a rostoucím politickým tlakem.
Je třeba zdůraznit, že v současnosti neexistuje potvrzení, že by čínská paměť měla být využita v zařízeních Apple. Dostupné informace se týkají jednání a možnosti odběru komponentů. Pokud se toto téma objeví na konferenci k výsledkům, budou investoři hledat odpověď na otázku, zda Apple skutečně plánuje rozšířit základnu dodavatelů a jak hodlá omezit dopad nedostatku paměti na náklady.
Marže mohou rozhodnout o reakci trhu
Apple může vykázat velmi silný růst příjmů. Silné prodeje iPhonů, rostoucí Services a potenciální zvyšování tržního podílu vytvářejí velmi příznivý obraz.
Reakce trhů však bude záviset na tom, kolik z tohoto růstu zůstane ve finančních výsledcích po zohlednění rostoucích nákladů na komponenty.
Proto budou nejdůležitější:
-
úroveň hrubé marže,
-
výhled marže na příští čtvrtletí,
-
dopad vyšších cen paměti,
-
schopnost přenášet náklady na zákazníky,
-
dynamika segmentu Services,
-
objem prodejů iPhonů,
-
informace o tržních podílech,
-
komentář k bezpečnosti dodávek paměti.
V tomto čtvrtletí nemusí samotná výše příjmů stačit k jednoznačnému zhodnocení kvality výsledků. Apple může zvyšovat prodeje a získávat tržní podíly, ale zároveň platit za komponenty stále více. Trh se proto bude snažit odpovědět na otázku, zda růst zůstává ziskový a udržitelný.
Tři možné scénáře
Pozitivní scénář předpokládá výrazné překonání konsenzu, velmi silné prodeje iPhonů, další růst Services a stabilní výhled marže. Dalším pozitivním signálem by bylo potvrzení, že Apple zvyšuje podíl na globálním trhu se smartphony. V takovém případě by rostoucí náklady na paměť mohly být vnímány jako přechodný problém, který je společnost schopna zvládnout díky rozsahu svého podnikání, síle značky a vysoké ziskovosti služeb.
Neutrální scénář předpokládá výsledky v souladu s očekáváními, silné prodeje iPhonů, ale opatrný výhled marže. Takový report by potvrdil sílu poptávky, ale zároveň ukázal, že rostoucí náklady na komponenty začínají omezovat kvalitu růstu.
Negativní scénář zahrnuje slabší prodeje iPhonů, výrazný tlak na marže a zhoršení výhledů kvůli vysokým cenám paměti. Taková kombinace by mohla prohloubit obavy, že současný produktový cyklus není dostatečně silný, aby vyvážil rostoucí náklady.
Apple stojí před zkouškou kvality růstu
Apple vstupuje do zveřejnění výsledků s velmi silnými očekáváními.
iPhone má pohánět prodeje, Services podporovat ziskovost a současný produktový cyklus může společnosti umožnit zvyšovat tržní podíly. Zároveň nedostatek paměti vytváří nové riziko, které může ovlivňovat výrobní náklady a omezovat marže.
Dnešní report bude odpovědí na několik klíčových otázek:
-
Překročí prodeje iPhonů očekávání?
-
Zvyšuje Apple podíly na globálním trhu se smartphony?
-
Vyměňují zákazníci zařízení rychleji než dříve?
-
Jak rychle roste segment Services?
-
Jaký dopad mají vyšší ceny paměti na marže?
-
Bude Apple dále zdražovat produkty?
-
Jak dlouho může nákladový tlak přetrvávat?
-
Rozhodne se společnost pro další diverzifikaci zdrojů dodávek paměti?
Apple může dnes vykázat velmi silný růst příjmů. Aby však přesvědčil trh, bude muset prokázat, že růst zůstává ziskový navzdory rostoucím nákladům na komponenty.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Krypto novinky: Robinhood roste, Binance míří na predikční trhy a sektor čeká vlna konsolidace 📈
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (29.7.2026)
Akcie Adidas se propadly o 18%🚨
Ranní shrnutí: Trhy se pokouší o odraz po výsledcích Big Tech a rozhodnutí FEDu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.