Apple v Číně výrazně roste, dodávky iPhonů stouply o 20 % 🍏

- Dodávky iPhonů v Číně v Q1 2026 vzrostly o 20 %
- Apple zaznamenal nejsilnější růst mezi hlavními výrobci smartphonů
- Celý čínský trh se smartphony přitom ve stejném období klesl o 4 %
- Huawei zůstává jedničkou s podílem 20 %, Apple je druhý s 19 %
Apple v prvním čtvrtletí roku 2026 výrazně navýšil dodávky iPhonů na čínský trh. Podle dat společnosti Counterpoint Research vzrostly dodávky meziročně o 20 %, což představovalo nejsilnější růst mezi hlavními výrobci smartphonů. Firma tak dokázala růst i navzdory tomu, že celý čínský trh se smartphony v daném období klesal.
Od ledna do března se dodávky smartphonů v Číně snížily celkově o 4 %. Negativně se na trhu podepsaly problémy v dodavatelských řetězcích a také rostoucí ceny paměťových čipů, které výrobcům zvyšují náklady. Většina značek proto začala zdražovat, zejména u levnějších modelů, aby si udržela marže.
Z nepříznivého trendu ale vybočily dvě největší značky na trhu, Huawei a Apple. Huawei zaznamenal růst dodávek o 2 % a s tržním podílem 20 % si udržel první místo. Apple skončil druhý s podílem 19 %. Podle analytiků z Counterpoint Research Applu pomáhá to, že zákazníci v Číně vnímají jeho produkty jako hodnotnější a trvanlivější, protože očekávají, že vydrží nejméně tři roky.
Huawei těžil ze silné poptávky jak po dražších, tak po levnějších modelech, včetně řady Enjoy 90. Naopak někteří další výrobci zaznamenali slabší výsledky. Xiaomi se propadl až na šesté místo, když jeho dodávky klesly o 35 %. Podle Counterpointu za tím stojí hlavně vysoká srovnávací základna z loňska, kdy značce pomohly agresivní slevy a vládní dotace. Oppo zaznamenalo pokles o 5 % a Honor o 3 %, zatímco Vivo si polepšilo o 2 %, mimo jiné díky silným prodejům během oslav lunárního nového roku.
Výhled pro druhé čtvrtletí zůstává spíše opatrný. Analytici očekávají, že čínský trh bude dál čelit tlaku, zejména kvůli dalšímu možnému zdražování ze strany domácích značek. Relativně lépe by si ale podle odhadů měly i nadále vést právě Apple a Huawei. U Huawei by mohl další růst podpořit především pokračující zájem o levnější modely.
Akcie Applu letos zatím mírně ztrácejí kolem 2 %. Za posledních 12 měsíců ale Apple připsal přes 33 % a za posledních pět let vzrostly akcie o téměř 100 %. Růst dodávek iPhonů v Číně tak může podpořit důvěru investorů, že firma má i nadále silnou pozici na jednom z klíčových trhů. Právě čínský trh přitom v minulosti vzbuzoval mezi investory značné obavy a Applu se na něm v posledních letech příliš nedařilo.
Graf AAPL.US (D1)
Zdroj: xStation05
