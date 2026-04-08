Apple znovu získává přízeň retailových investorů, protože kapitál rotuje v rámci megacap technologií

Akcie Applu ve středu 8. dubna rostly přibližně o 1,5 % na 257,32 USD, čímž tržní hodnota společnosti vzrostla zhruba na 4,05 bilionu USD. Pozornost se na titul soustředila poté, co Yahoo Finance s odkazem na Vanda Research uvedl, že retailoví investoři rotují v rámci velkých technologických titulů a Apple se stává novým „ohniskem přesvědčení“. Tento posun ukazuje na obnovený zájem individuálních investorů o Apple, přestože firma stále čelí otázkám kolem AI strategie a načasování nových produktů.
Proč se retail vrací k Applu
Retailový příběh podporují stále silné fundamenty společnosti. Apple ve fiskálním prvním čtvrtletí roku 2026 vykázal rekordní tržby 143,8 mld. USD, meziročně vyšší o 16 %, zatímco zředěný zisk na akcii vzrostl o 19 % na 2,84 USD. Firma zároveň uvedla, že tržby z iPhonu i služeb dosáhly historických maxim a instalovaná základna překročila 2,5 miliardy aktivních zařízení.
Příběh dále podpořila i novější provozní data. Reuters 19. března uvedl, že prodeje smartphonů Apple v Číně vzrostly v prvních devíti týdnech roku 2026 o 23 %, zatímco celý trh ve stejném období klesl o 4 %. Counterpoint uvedl, že Applu pomohly slevy, způsobilost základního iPhonu 17 pro státní dotace a také postavení v dodavatelském řetězci, které mu může pomoci zvládat vyšší náklady na paměti lépe než některým konkurentům.
Akcie ale stále nesou i exekuční rizika
Obnovený zájem retailu neznamená, že problémy Applu zmizely. Reuters tento týden uvedl, že Apple narazil na technické komplikace v testovací fázi svého prvního skládacího iPhonu, přičemž Nikkei Asia napsal, že to může oddálit masovou výrobu i dodávky, ačkoli Bloomberg samostatně uvedl, že uvedení v září je stále na dobré cestě. Akcie Applu 7. dubna po této zprávě klesly o 2,7 % a během dne ztrácely až 5,1 %.
Apple tak zůstává v jiné pozici než některé nejvýraznější AI favority trhu. Investoři zde nekupují čistý příběh akcelerace AI, ale firmu s obrovským rozsahem, silnou tvorbou hotovosti a byznysem, který stále přináší rekordní čísla u iPhonu i služeb. Trhy nyní budou sledovat, zda poptávka retailových investorů vydrží a zda ji Apple dokáže podpořit jasnějším pokrokem v AI a hladším produktovým cyklem ve druhé polovině roku 2026.
